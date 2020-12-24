Расследуя поджог дома главы ЦПК Шабунина, правоохранители раскрыли еще ряд преступлений, совершенных одной и той же группой лиц, - Клименко

Одна из основных версий, которые рассматривает следствие, изучая обстоятельства пожара в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, умышленный поджог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Ряд экспертиз уже проведен. Мы проверили всех людей, которые в то время были там. У нас есть несколько версий. – Первая версия – умышленный поджог. И расследуя это преступление, раскрыли еще ряд других, совершенных одной и той же группой лиц", - рассказал он.

Пока в этом деле никто не задержан и никому не предъявлено подозрения.

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Напомним, Виталий Шабунин сообщил о поджоге дома 23 июля этого года, разместив фотографии с места происшествия. "На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал он на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

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