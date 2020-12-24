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Расследуя поджог дома главы ЦПК Шабунина, правоохранители раскрыли еще ряд преступлений, совершенных одной и той же группой лиц, - Клименко

Расследуя поджог дома главы ЦПК Шабунина, правоохранители раскрыли еще ряд преступлений, совершенных одной и той же группой лиц, - Клименко

Одна из основных версий, которые рассматривает следствие, изучая обстоятельства пожара в доме главы общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, умышленный поджог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Ряд экспертиз уже проведен. Мы проверили всех людей, которые в то время были там. У нас есть несколько версий. – Первая версия – умышленный поджог. И расследуя это преступление, раскрыли еще ряд других, совершенных одной и той же группой лиц", - рассказал он.

Пока в этом деле никто не задержан и никому не предъявлено подозрения.

Полную версию интервью читайте здесь.

Напомним, Виталий Шабунин сообщил о поджоге дома 23 июля этого года, разместив фотографии с места происшествия. "На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал он на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в моем доме - 100% умышленный поджог, - Шабунин получил результаты экспертизы. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Нацполиция (16487) преступность (953) Клименко (365) Шабунин Виталий (535)


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И расследуя это преступление, раскрыли еще ряд других, совершенных одной и той же группой лицИсточник: https://censor.net/ru/n3238883: Це "Епіцентр", який торгує китайською проводкою і електрики з Буковини, яких віталька найняв "по-дішовкі"!
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24.12.2020 12:22 Ответить
Расследуя это преступление, раскрыли еще ряд других, совершенных одной и той же группой лиц".
Пока в этом деле никто не задержан и никому не предъявлено подозрения.
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24.12.2020 12:22 Ответить
Зондер команда поджигателей,не они ли сожгли дом бывшей главному банкиру..?
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24.12.2020 12:38 Ответить
Правильно Шабунин делает - дом как у нищеброда, зато бабла на счетах - немеряно. Всю эту молодую коррупционную поросль типа Сергея Лещенко (Дырявого), Шабунина, давно отправить на кичу. Егор Соболев, Светка Залищук, Мустафа Наем, Игорь Луценко согласитесь не вызывают такой лютый трэш, как вышеупомянутые два персонажа
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24.12.2020 13:01 Ответить
 
 