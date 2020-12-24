Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье.
Кроме того, Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.
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Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента. Про це розповів лідер Bellingcat Христо Грозєв у інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Гордон Олесі Бацман.
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Нарешті Зеленський зніметься хоч в одному нормальному фільмі!
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Середа, 27 листопада 2019, 15:54
Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "СЛІДСТВО.ІНФО": https://www.slidstvo.info/investigations/finansuvannya-slugy-narodu-ponad-30-miljoniv-vid-figurantiv-kryminalnyh-provadzhen/ "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень" .
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією.
11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
ЧЕТВЕР, 24 ГРУДНЯ 2020, 14:25
На сайті Офісу президента виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року.
Нині там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/24/7278063/
Денюжки откуда? Из бюджета или от олигархов лично? Интересно