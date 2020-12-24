Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье.

Кроме того, Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.

Также читайте: Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой