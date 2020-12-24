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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье.

Кроме того, Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.

Также читайте: Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой

Автор: 

визит (3088) Зеленский Владимир (20456) Запорожская область (3102)


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Топ комментарии
+21
біда прибула.
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24.12.2020 12:17
+19
будет открывать то что не он начинал
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24.12.2020 12:21
+15
Похоже,-перерезание ленточек,-то единственное, что ему еще доверяет Ермак.
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24.12.2020 12:24
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біда прибула.
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24.12.2020 12:17 Ответить
будет открывать то что не он начинал
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24.12.2020 12:21 Ответить
платні дороги відкривати буде.
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24.12.2020 12:23 Ответить
Более того - то, что не он продолжал и заканчивал.
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24.12.2020 12:59 Ответить
ещё один завхоз растёт..
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24.12.2020 12:18 Ответить
крівой рог від очка до рог...
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24.12.2020 12:19 Ответить
Є надія, що заїде додому і мама більше на вулицю не випустить.)))
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24.12.2020 12:22 Ответить
😂
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24.12.2020 13:15 Ответить
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24.12.2020 13:32 Ответить
Похоже,-перерезание ленточек,-то единственное, что ему еще доверяет Ермак.
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24.12.2020 12:24 Ответить
работа преза ленточки перерезать? на это оно тратит миллиарды из бюджета?
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24.12.2020 12:24 Ответить
Припхалось 33 нещастя. Ховайся хто може.
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24.12.2020 12:25 Ответить
Ты уже заховался?
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24.12.2020 12:44 Ответить
Десь тут галімий піарщик буде різати лєнтачку.
Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів - Цензор.НЕТ 15
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24.12.2020 12:54 Ответить
Новое обещание Зеленского: Пиара с перерезанием ленточек не будет

Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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24.12.2020 12:27 Ответить
Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, сказала МандЕль и президент тут же поехал участвовать
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24.12.2020 13:11 Ответить
Президент Украины не имел намерение участвовать в торжественных открытиях обьектов инфраструктуры, и даже тот факт что он участвовал в открытии обьектов инфраструктуры не свидетельствует о том что он имел намерение в этом участвовать заявила Мандель внимательно слушавшему электорату.
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24.12.2020 14:24 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів - Цензор.НЕТ 5699
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24.12.2020 12:30 Ответить
ЗЕ і Глава Держави - це дві паралельні, які ніколи не пересікаються. ЗЕ - це знущання з інституції Президента України.
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24.12.2020 12:31 Ответить
Походу наркоман клоун и спит с ножницами в руках
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24.12.2020 12:31 Ответить
Как бы себе че -нибудь не отрезал
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24.12.2020 13:03 Ответить
З Боговіним приїхав потриндіть про бєспрєдєл в облраді ? І буде посланий. Кабанчик чесно купив посаду.
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24.12.2020 12:35 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/specoperaciya-sbu-vagner-bellingcat-znimaye-film-butusov-novini-ukraini-50131899.html?fbclid=IwAR1k9OiJwjUGpTfK3Pd7JOzrACQAR3L6b1f7R5x5ya81YYN6t2LtpOdhFwE https://ukraine.d3.ru/nakonets-to-pro-velichaishego-lidera-snimut-film-2091815/?sorting=rating Наконец-то про величайшего лидера снимут фильм

Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента. Про це розповів лідер Bellingcat Христо Грозєв у інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Гордон Олесі Бацман.

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів - Цензор.НЕТ 8289

* * *

Нарешті Зеленський зніметься хоч в одному нормальному фільмі!
* * *
Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів - Цензор.НЕТ 5725
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24.12.2020 12:35 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів - Цензор.НЕТ 7020
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24.12.2020 12:37 Ответить
Зелёная шмара яркий представитель совка
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24.12.2020 12:38 Ответить
а почему не в каске? памперс надел?
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24.12.2020 12:50 Ответить
Проблеми, зашквари, провали, зради, корупцію воно ігнорує, поплічників воно рятує всіма незаконними способами, при цьому намагається себе реабілітувати в найгірших традиціях совка, воно ще гірше Яника який напроти чма інтелектуал.
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24.12.2020 12:52 Ответить
Пока единственный, при котором мосты в Запорожье реально достраиваются. Это факт. И никто не вспоминает, как Порох пиарился на передаче военной техники в ВСУ. Т.е. за деньги налогоплательщиков каждый раз куда-то приезжал, что-то передавал. А на самом деле это просто обязанность президентов, они за это деньги получают. И запорожцев здесь явно нет, поэтому всем похрен проблема мостов в Запорожье. Нехрен п..ть, если не в теме!!!
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24.12.2020 12:52 Ответить
Порох много чего передал армии за свои деньги. Так же как сейчас много чего передает медицинским учреждениям. А что передал Зюзик от себя?
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24.12.2020 13:13 Ответить
Для справки - уже многие в Запорожье эти мосты именем Зелиназывают. Большой привет Гройсману, который как и Азиров рассказывал в Запорожье о "прекрасом будущем" этих мостов! Пи...жь, опять! От самого "крутого" премьера! Так задолбало!!! Да, и когда будете ехать на Азаовское море по Запорожской области летом - уже не нужно будет под задницу дополнительную подушку подстилать - там, блин, дороги появились и не имени Пороха! Или Яныка и всех остальных!
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24.12.2020 14:03 Ответить
ЗМІ: "Слугу народу" фінансують компанії, які фігурують в кримінальних провадженнях
Середа, 27 листопада 2019, 15:54
Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "СЛІДСТВО.ІНФО": https://www.slidstvo.info/investigations/finansuvannya-slugy-narodu-ponad-30-miljoniv-vid-figurantiv-kryminalnyh-provadzhen/ "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень" .
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією.
11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
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24.12.2020 14:35 Ответить
Народная мудрость: "Собака лает, а караван идёт"
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24.12.2020 15:02 Ответить
Офіс Зеленського виправив заяву про "Велике будівництво" після звинувачення в маніпуляції
ЧЕТВЕР, 24 ГРУДНЯ 2020, 14:25
На сайті Офісу президента виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року.
Нині там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.


https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/24/7278063/
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24.12.2020 15:06 Ответить
Зеленые собаки лают. Но правда всеравно пробьет себе дорогу
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24.12.2020 15:07 Ответить
Приїхав у гості до Герег. Післязавтра відкривають новий Епіцентр.
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24.12.2020 13:03 Ответить
Приїхав у гості до Герег. Післязавтра відкривають новий Епіцентр.
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24.12.2020 13:04 Ответить
А Зюзенька не за деньги налогоплательщиков ДО-страивает?
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24.12.2020 13:08 Ответить
Бубочка і ленточка.Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів - Цензор.НЕТ 5131
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24.12.2020 13:34 Ответить
Победителем тендера на строительство Запорожских мостов стала турецкая компания Onur, предложившая за свою работу 11,918 млрд грн.

Денюжки откуда? Из бюджета или от олигархов лично? Интересно
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24.12.2020 15:22 Ответить
 
 