Нацполиция расследует 42 уголовных производства об угрозах журналистам, - Клименко

В этом году Национальной полицией зарегистрировано 200 правонарушений, совершенных в отношении журналистов. Из них 157 расследуется по 171 статье Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и 42 – это угрозы журналистам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Мы тщательно расследуем такие преступления. Даже если брать такие факты, как, скажем, когда выбивают микрофон, не дают взять интервью или сделать репортаж, лично начальник управления отвечает за проведение расследования", - рассказал Клименко.

По его словам, по 12 уголовных производствах материалы уже направлены в суд.

"Например, Васильковским отделом полиции ГУНП в Киевской области осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по факту причинения телесных повреждений журналисту "Стоп коррупция ТВ", по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В ходе расследования установлено лицо, совершившее данное преступление, в отношении которого составлен обвинительный акт, который 25 ноября направлен в суд. А недавно полиция Киева сообщила о подозрении мужчине, который 28 ноября возле Национального музея Голодомора-Геноцида выбил микрофон из рук журналистки одного из телеканалов во время включения", - отметил глава Нацполиции.

Он также призвал журналистов немедленно обращаться в правоохранительные органы в случае, если им поступают угрозы. "Однозначное первое – это звонок на "102". Вы правильно говорите: нужно и вести записи телефонных разговоров, и скринить sms-сообщения или сообщения, которые приходят по электронной почте. Но не заходить в провокацию с кем-либо. Вызывайте полицию! Сообщайте об угрозах сразу, не надо ждать", - заявил он.

По словам Клименко, за расследование дел, связанных с журналистами, отвечает департамент защиты интересов общества и государства.

"После окончания выборов департаменту поставлена задача работать в направлении предотвращения и расследования преступлений против журналистов. Мы хотим, чтобы журналисты доверяли полиции, чтобы у нас был диалог, и все делаем, чтобы они не остерегались обращаться в полицию, когда препятствуют их профессиональной деятельности. Работа с организациями, представляющими интересы журналистов, – главная задача этого подразделения. Они сейчас набирают темп. Но работают не отдельно, а совместно с другими службами Национальной полиции", - прокомментировал он.

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