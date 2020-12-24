Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн из "ковидного фонда" на закупку вакцин
Вчера, 23 декабря, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил постановление о выделении Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Кабмина.
"Так, постановлением осуществлено сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", - подчеркивается в сообщении Кабмина.
Также отмечается, что реализация проекта данного акта будет осуществляться в рамках общего и специального фондов Государственного бюджета Украины на 2020 год.
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ну чуть подороже которую закупает ВОЗ там вроде 8,4$, точнее не вспомню.