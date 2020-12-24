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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн из "ковидного фонда" на закупку вакцин

Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн из

Вчера, 23 декабря, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил постановление о выделении Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Кабмина.

"Так, постановлением осуществлено сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", - подчеркивается в сообщении Кабмина.

Также отмечается, что реализация проекта данного акта будет осуществляться в рамках общего и специального фондов Государственного бюджета Украины на 2020 год.

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Автор: 

Кабмин (14028) карантин (16729) фонд (143) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А на асфальт все равно больше.
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24.12.2020 12:24 Ответить
Показуха для лохов. МОЗ просто не успеет их освоить за оставшиеся 4 рабочих дня. Даже если все министерство, от последнего уборщика и до министра, будет работать по 36 часов в сутки.
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24.12.2020 12:30 Ответить
Азербайджан решил закупить у Турции 4 миллиона единиц вакцины от COVID19. Вакцину производит местная компания Keymen İlaç.
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24.12.2020 12:35 Ответить
11,77$ за единицу вакцины. довольно дешево на фоне других вакцин.

ну чуть подороже которую закупает ВОЗ там вроде 8,4$, точнее не вспомню.
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24.12.2020 13:01 Ответить
Аху..ь, благадєтєлі !!!
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24.12.2020 14:11 Ответить
 
 