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У Макрона больше нет симптомов COVID-19. В ближайшее время он прекратит самоизоляцию

У Макрона больше нет симптомов COVID-19. В ближайшее время он прекратит самоизоляцию

У президента Франции Эмманюэля Макрона больше нет симптомов COVID-19.

Об этом сообщили в  Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У президента республики к сегодняшнему дню нет симптомов COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, самоизоляция президента может, таким образом, завершиться по окончании семи дней", - приводят французские СМИ сообщения Елисейского дворца.

Таким образом, в ближайшее время Макрон, как ожидается, сможет возобновить работу в обычном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что президент Франции Макрон заболел коронавирусом. Позже стало известно, что ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у Макрона

Автор: 

Франция (3520) Макрон Эмманюэль (1312) коронавирус (17042)


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хосподи, мені от тут здалося, що він припинить "самоіснування"
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24.12.2020 12:43 Ответить
Ну теперь и бабусю свою сможет порадовать вечерком)))
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24.12.2020 12:43 Ответить
по три дня болеют. Они что-то знают
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24.12.2020 12:47 Ответить
Цей аж цілий тиждень хворів.
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24.12.2020 13:35 Ответить
И дальше что, продолжит вылизывать пуйлу?
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24.12.2020 13:07 Ответить
 
 