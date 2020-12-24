У Макрона больше нет симптомов COVID-19. В ближайшее время он прекратит самоизоляцию

У президента Франции Эмманюэля Макрона больше нет симптомов COVID-19.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У президента республики к сегодняшнему дню нет симптомов COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, самоизоляция президента может, таким образом, завершиться по окончании семи дней", - приводят французские СМИ сообщения Елисейского дворца.

Таким образом, в ближайшее время Макрон, как ожидается, сможет возобновить работу в обычном режиме.

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Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что президент Франции Макрон заболел коронавирусом. Позже стало известно, что ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у Макрона