У Макрона больше нет симптомов COVID-19. В ближайшее время он прекратит самоизоляцию
У президента Франции Эмманюэля Макрона больше нет симптомов COVID-19.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У президента республики к сегодняшнему дню нет симптомов COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, самоизоляция президента может, таким образом, завершиться по окончании семи дней", - приводят французские СМИ сообщения Елисейского дворца.
Таким образом, в ближайшее время Макрон, как ожидается, сможет возобновить работу в обычном режиме.
Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что президент Франции Макрон заболел коронавирусом. Позже стало известно, что ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у Макрона
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Alexey Timofeev #468147
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