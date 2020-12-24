Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает

Офис Президента защитил замруководителя ОП Татарова от уголовного преследования.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, комментируя передачу Офисом Генпрокурора дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента защитил замруководителя ОП Татарова от уголовного преследования. За три часа до избрания ему меры пресечения в Антикорсуде Генпрокурор Венедиктова забрала дело у НАБУ. И отдала в ручное СБУ. Владимир Зеленский защитил своего человека.

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Господин президент, вы такой же, как все остальные коррупционеры в этой стране. Вы ошибочно заняли кресло президента. Ваш рейтинг 26%. В следующем году и этого не будет. И вы снова станете комиком. А после президентства будете ходить на допросы. Будете отвечать. Вместе со всеми, кто вас окружает. Весь ваш офис коррупционеров", - заявил Шуклинов.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".