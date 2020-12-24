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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает

Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает

Офис Президента защитил замруководителя ОП Татарова от уголовного преследования.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, комментируя передачу Офисом Генпрокурора дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента защитил замруководителя ОП Татарова от уголовного преследования. За три часа до избрания ему меры пресечения в Антикорсуде Генпрокурор Венедиктова забрала дело у НАБУ. И отдала в ручное СБУ. Владимир Зеленский защитил своего человека.

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Господин президент, вы такой же, как все остальные коррупционеры в этой стране. Вы ошибочно заняли кресло президента. Ваш рейтинг 26%. В следующем году и этого не будет. И вы снова станете комиком. А после президентства будете ходить на допросы. Будете отвечать. Вместе со всеми, кто вас окружает. Весь ваш офис коррупционеров", - заявил Шуклинов.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+33
Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает - Цензор.НЕТ 1896
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24.12.2020 12:44
+25
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 3984
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24.12.2020 12:51
+21
Какие допросы?! Соплю смело лет на 20 с конфискацией!!
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24.12.2020 12:44
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Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает - Цензор.НЕТ 1896
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24.12.2020 12:44 Ответить
ИМПМЧМЕНТ ГАДИНЕ ПУТЛЕРАСТНОЙ 🤢 👃🏻🎹🤡👿, иначе , будет поздно пить « Боржоми «
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24.12.2020 13:08 Ответить
зеленая падаль будет сидеть !!!!!!
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24.12.2020 13:56 Ответить
Какие допросы?! Соплю смело лет на 20 с конфискацией!!
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24.12.2020 12:44 Ответить
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 528
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24.12.2020 13:04 Ответить
Я себе только представляю, что оно будет нести на допросе, уже ржу и падаю со стула- оно даже двух слов по жизни связать внятно не может, несет вечно какой то конченный бред, оно тупое , но хитросделанное, плюс к тому же остатки мозгов наркота сожрала. Допросы будут очень занятные!!!!
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24.12.2020 13:46 Ответить
Прочитал "О передаче тела Татарова".

Чуть не обрадовался.
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24.12.2020 12:44 Ответить
Все правильно, д, то опечатка...
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24.12.2020 13:23 Ответить
Вот так вот все просто. Было абсолютно предсказуемо. Так же, как и со сливом "вагнеровской операции".

Потому что дело Микитася-Татарова - это мина под самого Зеленского и все его ближайшее окружение.
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24.12.2020 12:47 Ответить
Маркером оздоровлення України буде не скільки поява ЗЕ в судовій клітці (хоча це буде не аби-яким позитивом), як посадка Папи-Кучми, Волкова, Мертвечука, Литвина (з усіма братами-сватамми),обох Вітьків, Жюльки, Петі (а де ж без Нього!), Симоненка, Рудого Гудка, Фірташа і тд. і т.п., і, нарешті, - Вольоді (як "опофіігеоза цієї камарільї"
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24.12.2020 12:49 Ответить
абсолютно! ато усі зациклилися на Петі, Зелі, тут весь списоко оголошувати потрібно.
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24.12.2020 12:58 Ответить
ну как без пети. петра посадить не могут-не за что. зеля сядет по статье -измена родине, пожизнено. (дело о вагнеровцах).
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24.12.2020 14:49 Ответить
"...ошибочно занял пост президента...". Сильно, а главное вовремя. Только вот полтора года назад разве это не было понятно? Зеленский - мошенник и паталогический лжец. Это было известно заранее. Работа с беней дает о себе знать и еще скажется в будущем. Психически нестабильное существо. Это было видно на предвыборных видосиках и на стадионе. Так, бл@ть, о какой ошибке идет речь?
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24.12.2020 12:49 Ответить
Робота з бєньою тільки поглибила те з чим вродився. Ці риси "мошенник и паталогический лжец" він генетично успадкував.
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24.12.2020 13:01 Ответить
100%
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24.12.2020 13:16 Ответить
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 3984
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24.12.2020 12:51 Ответить
З нього президент як із лайна куля
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24.12.2020 12:55 Ответить
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 599
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24.12.2020 12:56 Ответить
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 5177
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24.12.2020 13:05 Ответить
Не будет он ни на какие допросы ходить!!! О чём вы говорите! Будет "новый квартал" в Ростове создавать.Зрители будут...
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24.12.2020 13:05 Ответить
А хто цього не знав до 31.03.2019-го? Що зе буде корупціонером першої гільдії?

Ми ж попереджали...
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24.12.2020 13:08 Ответить
Всі ті, чиї голосні заяви ми читаємо на ЦН сьогодні, цього і не знали.
На наступних виборах розумні люди мають ігнорувати тих кандидатів у владу, яких ці "розумники" будуть пхати у владу.
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24.12.2020 13:15 Ответить
Зеленский медленно и уверенно идет в примерочную УИН. Кому-то сильно хочется примерить тюремную робу.
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24.12.2020 13:15 Ответить
Может надо кому. Пресс-папье и подставка для тушения окурков (недорага):
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 1368
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24.12.2020 13:16 Ответить
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 3552
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24.12.2020 13:16 Ответить
Какие допросы для Зе? Будеть висеть вниз тормашками , если не успеет сдрыснуть !
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24.12.2020 13:31 Ответить
Ізраїль своїх не видає.
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24.12.2020 13:54 Ответить
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 2633
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24.12.2020 14:12 Ответить
Я верю только президенту.
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24.12.2020 14:19 Ответить
Зеленский, после "президентства", отправиться к себе на родину - в москву, под протекторат Маслякова, и будет юморить для привычной ему публики - российских орков.
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24.12.2020 15:09 Ответить
А вот и посмотрим..., посадят ли зеленую шваль - следующая власть...!
Например, порох - посадит ?!
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24.12.2020 17:27 Ответить
 
 