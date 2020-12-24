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Новости Агрессия России против Украины Приговор генералу Назарову Война
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Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих. ДОКУМЕНТ

Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих. ДОКУМЕНТ

Группа военнослужащих, как ветеранов войны на Донбассе, так и продолжающих оборонять Украину от российской агрессии, выступили в защиту генерала Назарова, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд заявлений, поданных президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО, генпрокурору и главе Верховного Суда.

"Просим принять все законные возможные решения и меры, чтобы не допустить взятия под стражу генерала-майора Виктора Назарова и других военных должностных лиц, которые защищали территориальную целостность Украины с 2014 года, и имеются сомнения относительно их вины", - говорится в тексте заявления.

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В частности, отмечается, что Назаров не мог предотвратить атаку террористов на самолет с украинскими десантниками, так как это выходило за рамки его полномочий и возможностей.

Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 01

Заявление подписали командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко и ряд офицеров ВСУ.

Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 02
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 03
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 04
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 05
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 06
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 07
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 08
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 09
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих 10

Читайте также: Бездействие генерала Назарова привело к катастрофе Ил-76 в аэропорту Луганска, - текст решения Апелляционного суда

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

военнослужащие (6149) Назаров Виктор (151)


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Топ комментарии
+17
Тоесть генерал не знал что высадку десанта в тылу врага транспортными самолетами нужно осуществлять минимум под прикрытием боевой авиации и наземных групп прикрытия?
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24.12.2020 12:49
+15
Это о том что гражданский суд не должен судить военного за выполнение его функций. Это нонсенс. Военного должен судить воинский суд. Так правильно
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24.12.2020 12:56
+11
Это сейчас концепция такая, полностью переложить свои ошибки и преступления 2014-2015 годов, на путинский режим и сами, чистенькие и геройские, и дальше продолжать тусить возле корыта
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24.12.2020 12:51
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Шизоид, иди трусы Навального стирай. Армия для защиты страны и существует, и должна стрелять, ты не знал?
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24.12.2020 13:30 Ответить
Вы зачем Боинг малазийский сбили, идиоты? Расскажи мне про летчика Волошина и диспетчера Карлоса...
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24.12.2020 13:38 Ответить
Че ж убийц кацапам отдают, а своих воинов судят? У вас какие то Украинцы странные, пейсатые в основном, или кацорылые типа Татарова да Ермака. Но недолго осталось.
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24.12.2020 13:44 Ответить
ДИВАННЫМ ВОЕННЫМ ЭКСПЕРТАМ, ДЕГЕНЕРАТАМ, РУССКИМ СВИНОСОБАКАМ ПРОСЬБА ТУТ НЕ ПИСАТЬ.
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24.12.2020 13:18 Ответить
диванный эксперт, дегенерат или русская свинсобака? Может я еще кого-то в перечне пропустил? Наверное идиотов.
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24.12.2020 13:34 Ответить
Точно. Идиотов пропустил.
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24.12.2020 13:35 Ответить
"с морпехами в аэропорту Луганска" ?! Конечно, потому, что морпехов там и не было и не направлялись !!!
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24.12.2020 13:23 Ответить
Вот и я думаю в годы Второй мировой войны погибли миллионы украинцев и сейчас когда украинцы остыли, почему они так рассудительно не могут обвинить Расию в этих злодеяниях ,Московия использовала постоянно Украину как буферное государство, а украинский народ для них являлся обычным и мешками с песком, для защиты своих западных границ и не более и почему мы украинцы боимся сейчас потерять свои жизни освобождая свои земли, предательство и трусость будут помнить дольше чем потерянные жизни правда? Мы только можем смерть на смерть отвечать ,большему нас не научили
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24.12.2020 13:24 Ответить
Заметь , еще и памятник Жукову хотят восстановить, то в Харькове то еще где, и никто не вспомнит какой это ценой.
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24.12.2020 13:27 Ответить
Вчера гепу хоронили, так там очередь была покруче, чем при совке к мавзолею ленина.
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24.12.2020 13:36 Ответить
Мавзолей небось построят, лично я за.
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24.12.2020 13:39 Ответить
Навіщо ? Над входом в мерію Харкова повісити.
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24.12.2020 13:51 Ответить
Тоже вариант.
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24.12.2020 14:14 Ответить
"он не мог предотвратить атаку на Ил-76 " ... Зато ОН МОГ И ДОЛЖЕН БЫЛ отменить сам полет !!!! Это он ТОЧНО МОГ !!!!
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24.12.2020 13:24 Ответить
А Жуков мог не топить в Днепре 300000 Украинцев при штурме Киева, памятники ему зачем ставите?
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24.12.2020 13:28 Ответить
А мы ему нетольно НЕ ставим, а и сносим !
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24.12.2020 13:45 Ответить
дебил?
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24.12.2020 13:37 Ответить
Вот и список военных, которые не знают боевой Устав, можно увольнять.
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24.12.2020 13:25 Ответить
А что там в уставе про гражданские суды, поведай.
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24.12.2020 13:29 Ответить
Каким командующим? Все командующие сдрыснули в мацкву, и сейчас ей усердно служат, а судят тех кто остался и сражался.
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців - Цензор.НЕТ 567
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24.12.2020 13:35 Ответить
Иди Поклонскую с Констаниновым и Гоблином в жопу поцелуй, Мамчура он вспомнил, у них в оружейке было 30 шт. ПМ.
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24.12.2020 13:42 Ответить
Короткая у тебя память. Кто должен был дать команду на перелет ? Сколько длится подготовка к перелету ? ЧТО ТАКОЕ ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ ?????? НЕ ПИШИ ХЕРНИ !!!!!!!!
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24.12.2020 14:20 Ответить
ТЫ НИХРЕНА НЕ ЗНАЕШЬ ТО ЧТО ТЫ НАПИСАЛ 100! АХИНЕЯ.
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24.12.2020 14:48 Ответить
Люди не имеющие малейшего представлению о военных делах пытаются осуждать действия генерала.
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24.12.2020 14:55 Ответить
Перебазирование эскадрильи возможно по решению ГШ за подписью МО. Без этого- статья измена Родине Подготовка к перелету (без формальностей и наличия топлива )заняла бы около полутора суток ( это надо считать ) Угон самолета это не перелет части или перебазирование. Беленко к угону готовился лет 8
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24.12.2020 15:12 Ответить
И в крыму были не ВВС а ПВО , и не в аэропорту а на аэродроме- прими к сведению
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24.12.2020 15:19 Ответить
Извини но дурака учить - только время тратить
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24.12.2020 16:15 Ответить
Крым захватили в феврале, когда все руководство страны, МО, МВД, СБУ, ГПУ, сбежало в РФ. А выборы Президента Украины прошли в июне 2014 го., учи историю кацап, развонялся тут...
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24.12.2020 16:10 Ответить
В Новофедоровке Сакского района, АР Крым в бригаде численностью больше 800 человек оружия было только на две дежурные смены: 6 АКС-74 и 24 ПМ. И так было по всему Крыму, потому что в январе-феврале 2014 года командир АТГ "КРЫМ" приказал все оружие сдать на склады хранения. Это тот командир, который с появлением зелёных человечков переметнулся к русским и агитировал переходить на сторону оккупантов.
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24.12.2020 19:38 Ответить
Поведай нам о своих подвигах в ратном деле. Игра оловянными солдатиками в детстве не в счет.
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24.12.2020 14:15 Ответить
Понос слов -запор мысли.
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24.12.2020 14:22 Ответить
Такой же жидкий понос мы слышали на стадионе от ишака оманского. Главное срать не переставая , лозунг зетварей. Я могу последовать твоему примеру и на 10 страницах обвинить тебя во всех смертных грехах Обосрать , а ты отмывайся.
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24.12.2020 14:26 Ответить
Назаров сам сел в тот самолет и полетел на войну.
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24.12.2020 13:38 Ответить
Это позор. Так плюнуть в лицо родственникам погибших могли только совковые генералы. Теперь поняли откуда брались приказы во времена ВОВ : " Дорасходовать личный состав и отправиться на переформирование". Этих командиров совок воспитал, совками они и помрут, но сколько горя еще принесут. Все, что нужно знать о реформах в ВСУ.
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24.12.2020 13:44 Ответить
Идиот ? А что ты вообще знаешь о ВСУ ? Как откосить ?
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24.12.2020 14:12 Ответить
Генерал Назаров и вправду невиновен. Это расправа.
Началась при Барыге, продолжается при Зебиле.
Хитрожопые одинаково уничтожают Армию.
Ибо защита гойской Родины - это не кошерно...
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24.12.2020 13:53 Ответить
Російських терористів, які збили цей літак Наймудріший усіх часів попередив, щоб не летіли в Турцію (спецоперація ГРУ) де б їх могли затримати і арештувати, а генерала, який захищав Україну і направив літак в аеропорт - засудили. Виходить, що судять не тих, що служать не тим?
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24.12.2020 14:13 Ответить
Так кто же тогда виноват?
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24.12.2020 14:21 Ответить
Война ! И на ней убивают.
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24.12.2020 14:27 Ответить
чушь не лепи
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24.12.2020 18:51 Ответить
ЕСЛИ НАЗАРОВ НЕВИНАВАТ, ТО И ЖУКОВ С ВАТУТИНЫМ ГЕРОИ.
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24.12.2020 14:46 Ответить
У тебя возможно
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24.12.2020 14:50 Ответить
Дай ответ кто виноват в гибели 15000000 человек в Первую Мировую ?
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24.12.2020 14:52 Ответить
БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ. ПАТАМУ, ЧТО ВОЙНА.
И ДА РАСКАЖИ ОТЦУ ПОГИБШЕГО СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ, ЧТО В СМЕРТИ ЕГО СЫНА НИКТО НЕ ВИНАВАТ - ПАТАМУ, ЧТО ВАЙНА. У ТЕБЯ ЭТО ПОЛУЧИТСЯ ЧЕСТНО И ИСКРЕННЕ ПОСЛЕ ОПРАВДАНИЙ НАЗАРОВА.
ИЛИ НЕеееен?????
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24.12.2020 15:06 Ответить
Отцу погибшего Журавля должен на коленях рассказывать убивший его сына членограйь и пиджаки которые начали командовать военными. И эти ган....ны прийдет время -ответят
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24.12.2020 15:24 Ответить
КАК У ВАС ПРАХОБОТОВ ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ - В ГИБЕЛИ ОДНОГО СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ ВИНАВАТ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАТАМУ ЧТО ЛИЧНО АТДАЛ ПРИКАЗ, ПАТАМУ ЧТО ВОЙНА. А В ГИБЕЛИ 26 ДЕСАНТНИКОВ И ЭКИПАЖА САМОЛЁТА НЕУВИНАВАТ НИКТО, ПАТАМУ, ЧТО ВОЙНА.
КАК ЖЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕМЫ НА 300%.
ИСТИНУ ГОВОРЮ ВАМ - ВАМ И ВАШЕМУ ХОЗЯИНУ НЕВЕРИЛИ, НЕВЕРЯТ, И НИКОГДА НИКТО НЕПОВЕРИТ ПОТОМУ ЧТО ВАША ЛОЖЬ, ЦИНИЗМ, ДАЖЕ НЕДВУЛИЧИЕ, А МНОГОЛИЧИЕ ПРОПЛАЧЕННОГО ФЛЮГЕРА, И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОРАЛИ ЗАШКАЛИВАЮТ ДАЖЕ НЕРАЗУМНОЕ.
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24.12.2020 15:51 Ответить
Количество сделанных тобой ошибок и то о чем и как ты пишешь заставляет сомневаться в твоей психологической уравновешенности
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24.12.2020 16:19 Ответить
КДЫ Ж ТЫ ПРИНИМАЕШЬ СОЗНАТЕЛЬНО НАПИСАННЫЕ ФРАЗЫ И СЛОВА ИЗ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ ОШИБКАМИ, ТО ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ СОМНЕВАТЬСЯ В УРОВНЕ ТВОЕГО ИНТЕЛЕКТА. 😅🤣😂😝🙃
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24.12.2020 17:22 Ответить
А когда, у нас, в стране, кто-то, в чем-то, был виноват? Люди гибнут, самолеты сбиваются, с курсантами падают, Иловайск и пр. неудачные операции, коррупционеры - все на свободе. Так, государство, долго не протянет. Его сожрут те, кто должен сидеть в тюрьме.
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24.12.2020 15:20 Ответить
Каждый должен заниматься своим делом. Когда клоун становится главнокомандующим , а ворье министрами , наперсточники мерами -быть беде
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24.12.2020 15:26 Ответить
Когда 73% дебилов избрали главнокомандующим ишака - армия виновата?
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24.12.2020 15:38 Ответить
НА ТОТ МОМЕНТ ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО ИЗБРАЛИ ТОЛЬКО 54% ,,ДЕБИЛОВ". ПРЕУВЕЛИЧИВАЕТЕ. 😅🤣😂😝😜
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24.12.2020 15:54 Ответить
В аэропорт село 19 бортов. Один сбили. При таком раскладе удач и потерь на войне награждают. Его и наградили орденом Хмельницкого. А потом понадобился козёл отпущения...
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24.12.2020 15:56 Ответить
Как видишь у некоторых другая точка зрения и ничем переубедить их нельзя.Таков человек ,увы... Всегда находились те кто проклинал командиров за то что погиб им близкий человек.
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24.12.2020 16:24 Ответить
Два десантных борта. Если сели 19, зачем тогда отправлять три десантных, их которых два сели, один сбит. Врать не хорошо.
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24.12.2020 17:53 Ответить
Бредите, не зная всей инфы.
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24.12.2020 19:25 Ответить
Вопрос юридически запутанный. То ли война, то ли АТО, то ли ООС....
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24.12.2020 16:15 Ответить
Я ось сиджу і читаю коментарі і диву даєшся,які є люди далекі від дійсності!! Одні за--другі -проти,а насправді більшість дуже і дуже далека від дійсності,в мене лише одне незрозуміле,як-би на футбольному матчі забивались всі голи,то якіб були рахунки,або як-би всі удари проходили в боксі,щоб було і на останне,як-би в війнах всі операції були успішними,щоб було????!!!! Для мене неграмотного відповідь одна--НЕБУЛОБ СВІТУ,а війн зовсім НЕБУЛОБ,бо не було кому воювати,всі по тюрмах сиділиб. Хай військові вирішують винний чи ні генерал,а цивільні-- дайте хоч раду на місцях,я он сиджу і думаю,який-же знаменитий цей Кернес,якщо йому і пам*ятник ,і вулицю,і метро,а далі ще більше,добкін вже життя не уявляє без нього----О ХЕРОЙ!!!! То нічого що крав,але ж і для міста багато робив--це один блогер так співав,оце біда,а ви лізите до генерала
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24.12.2020 16:38 Ответить
Генерала в тюрьму. Привык делать за счет рядовых.
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24.12.2020 17:55 Ответить
Что привык делать за счет рядовых, простите?)
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25.12.2020 13:22 Ответить
звинувачення- "бред рябої кобили". іде війна і всі обставини міг передбачити тільки господь.
а може взагалі не приймати ніяких дій, а війська в казарму, бо в очах путлера мир
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24.12.2020 20:42 Ответить
посылать тяжелый Ил-76 под ПЗРК мог только идиот или предатель,

товарищи ветераны
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24.12.2020 21:37 Ответить
Ну если часть военных выразили солидарность с генералом Назаровым, то может есть смысл провести голосование всего личного состава армии, ВДВ или хотя бы состава https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ? Интересно, есть ли в списке подписантов хоть один рядовой или офицер десантник? Муженко подписал , это понятно , а вот генерал Забродский не подписал.
Забыл, или не согласен с подписавшими ? И вообще, обвинительный приговор Назарову был вынесен в 2017 году. Почему подписанты молчали все эти три года?
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24.12.2020 22:05 Ответить
Кстати, вот другой пример как военнослужащие 194 авиационной бригады в Чугуеве выступили с поддержкой своих коллег, арестованных накануне. И в этом случае, я полностью на стороне военных, которые не ждали три года удобного случая, не раскладывали варианты как в покере и преферансе , а сразу открыто высказали свою точку зрения.
"Офицеры воинской части из Чугуева просят изменить меры пресечения к Глазунову и Жуку на более мягкие.
Заявление подписали 194 военнослужащих авиационной бригады Чугуева, которые поручились за своих собратьев.
К заявлению присоединились и военные из других частей - например, Миргорода и Ивано-Франковска. Все они также выразили готовность всеми возможными способами способствовать следствию по делу о катастрофе Ан-26."https://novyny.24tv.ua/ru/korrupcionery-vole-oficery-sizo-zajavlenie-*******-novosti-harkov_n1495205
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25.12.2020 08:49 Ответить
Щоб зберегти шоколадну фабрику в Ліпецьку Порошенко ніяк не міг назвати Росію агресором і звинуватити Росію в розв"язанні війни на сході Украіни. Весь світ про це говорив, а Пеця все кивав на "ту сторону". Зеленський другий рік шукає в очах Путіна бажання до миру. Оце такі в нас "гімнокомандуючі".
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24.12.2020 23:01 Ответить
Як ви вже заіпали своєю фабрікаю. Я думав , що такі де-, зе- біли вже виздихали, але НІ, живучі , ***.
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24.12.2020 23:39 Ответить
5 лет, как её арестовали, три года, как последнюю лампочку потушили, а у кремлеботни из методичек всё никак не уберут...
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25.12.2020 13:25 Ответить
Так і не зрозумів учасниками чого є оті підписанти - війни з Росією, де Збройні сили мають протидіяти нападу з моменту його вчинення, чи якоїсь операції зі знешкодження купки терористів-маргіналів, бо тоді зрозуміло, чому Назаров і інші не воювали, а клали на все (бо як вони пишуть, Закон не передбачає їх участь) і зливали бригади в Південному, Іловайському, Дебальцевському казанах, в ДАПі і ЛАПі... а їх підлеглі, з тих же підстав, сотнями здавалися в полон, кидали зброю і тікали з передової.
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01.01.2021 23:54 Ответить
Не розумієш - не пиши. А пиши лише тоді, коли сам воював. І всім зразу стане краще...
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21.05.2021 20:18 Ответить
Сподіваюся, що ти уж точно тиждень пила воду з брудної калюжи біля териконіу під Червонопартизанськом... І точно і в строк виконувала накази таких дегенератів, як Назаров.
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22.05.2021 03:39 Ответить
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска...
====
Значит обосрался выполняя приказ...сразу вопрос ЧЕй????
=====
Мой дед так по чужому идиотизму получил орден боевого красного знамени и ранение...ибо отправили бронекатер по дунаю в светлое время суток мимо городской застройки занятой противником....дебилы *****
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21.05.2021 20:23 Ответить
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