Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих. ДОКУМЕНТ
Группа военнослужащих, как ветеранов войны на Донбассе, так и продолжающих оборонять Украину от российской агрессии, выступили в защиту генерала Назарова, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд заявлений, поданных президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО, генпрокурору и главе Верховного Суда.
"Просим принять все законные возможные решения и меры, чтобы не допустить взятия под стражу генерала-майора Виктора Назарова и других военных должностных лиц, которые защищали территориальную целостность Украины с 2014 года, и имеются сомнения относительно их вины", - говорится в тексте заявления.
В частности, отмечается, что Назаров не мог предотвратить атаку террористов на самолет с украинскими десантниками, так как это выходило за рамки его полномочий и возможностей.
Заявление подписали командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко и ряд офицеров ВСУ.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Началась при Барыге, продолжается при Зебиле.
Хитрожопые одинаково уничтожают Армию.
Ибо защита гойской Родины - это не кошерно...
И ДА РАСКАЖИ ОТЦУ ПОГИБШЕГО СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ, ЧТО В СМЕРТИ ЕГО СЫНА НИКТО НЕ ВИНАВАТ - ПАТАМУ, ЧТО ВАЙНА. У ТЕБЯ ЭТО ПОЛУЧИТСЯ ЧЕСТНО И ИСКРЕННЕ ПОСЛЕ ОПРАВДАНИЙ НАЗАРОВА.
ИЛИ НЕеееен?????
КАК ЖЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕМЫ НА 300%.
ИСТИНУ ГОВОРЮ ВАМ - ВАМ И ВАШЕМУ ХОЗЯИНУ НЕВЕРИЛИ, НЕВЕРЯТ, И НИКОГДА НИКТО НЕПОВЕРИТ ПОТОМУ ЧТО ВАША ЛОЖЬ, ЦИНИЗМ, ДАЖЕ НЕДВУЛИЧИЕ, А МНОГОЛИЧИЕ ПРОПЛАЧЕННОГО ФЛЮГЕРА, И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОРАЛИ ЗАШКАЛИВАЮТ ДАЖЕ НЕРАЗУМНОЕ.
а може взагалі не приймати ніяких дій, а війська в казарму, бо в очах путлера мир
товарищи ветераны
Забыл, или не согласен с подписавшими ? И вообще, обвинительный приговор Назарову был вынесен в 2017 году. Почему подписанты молчали все эти три года?
"Офицеры воинской части из Чугуева просят изменить меры пресечения к Глазунову и Жуку на более мягкие.
Заявление подписали 194 военнослужащих авиационной бригады Чугуева, которые поручились за своих собратьев.
К заявлению присоединились и военные из других частей - например, Миргорода и Ивано-Франковска. Все они также выразили готовность всеми возможными способами способствовать следствию по делу о катастрофе Ан-26."https://novyny.24tv.ua/ru/korrupcionery-vole-oficery-sizo-zajavlenie-*******-novosti-harkov_n1495205
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Значит обосрался выполняя приказ...сразу вопрос ЧЕй????
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Мой дед так по чужому идиотизму получил орден боевого красного знамени и ранение...ибо отправили бронекатер по дунаю в светлое время суток мимо городской застройки занятой противником....дебилы *****