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Новости
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В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД. ИНФОГРАФИКА

Государственные структуры через систему закупок Prozorro в 2020 году приобрели служебных автомобилей более чем на 1,5 млрд гривен. Больше всего машин купили для Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в материале dozorro, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2020 году в Prozorro госструктуры купили 2 852 автомобили за 1,571 млрд грн. Таким образом в этом году на машины потратили столько же, сколько и на аппараты ИВЛ.

Чаще всего государственные заказчики выбирали марку Renault, а модель - Renault Duster. Их они приобрели 1603 и 1118 соответственно - это 39% от общего количества авто.

В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 01
В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 02

Больше всего Renault Duster купили для медицинских работников сельской местности и для МВД.

В 2018 году стартовала госпрограмма "Доступная медицина" и в рамках этой программы закупают служебные автомобили для врачей, работающих в селах.

Автомобили Renault Duster для медиков приобрели: 97 в Винницкой области; 47 в Волынской; 32 в Черкасской; 16 в Запорожской. Для медиков Одесской области местные власти приобрели 42 Suzuki SX4.

Нацполиция приобрела автомобили спецназначения на базе Renault Duster. 200 из них в мае, еще 65 - в ноябре.

В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 03

Государственная пограничная служба купила 40 патрульных автомобилей повышенной проходимости спецназначения на базе Renault Duster.

В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 04

Также госструктуры приобрели 154 Renault Logan и 130 Renault Megane.

Второй по популярности маркой авто среди госзаказчиков стал Peugeot. За год таких машин приобрели 363. Самая популярная модель - Peugeot 301, приобрели 328 экземпляров (для Нацполиции 250 и 60 автомобилей, для ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - 8).

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Toyota (всего 137 машин). Toyota Camry - самый популярный седан бизнес-класса среди государственных структур. Их количество в украинских бюджетных учреждениях увеличилось на 54 машины.

В зависимости от комплектации Toyota Camry в среднем покупали за 744-890 тыс. грн, а гибридная версия стоила от 895 тыс. грн до 1,1 млн грн.

Toyota Camry приобрели: управление делами аппарата Верховной Рады - 14 авто; Служба внешней разведки - 11 авто, аппарат Совета национальной безопасности и обороны - 4 авто; Национальный банк - 6 гибридных Toyota Camry.

Также заказчики выбирали Toyota Corolla (всего 40 машин, из них по 10 в УДО и Службы внешней разведки) и внедорожник Toyota Land Cruiser (в частности, по 4 авто в ГБР и УГО, еще 2 - СВР).

Больше всего авто в этом году приобрело Министрество внутренних дел. Так, 748 машин на 369 млн грн приобрела Нацполиция. Их купили у одного поставщика - ООО "Спец-Ком-Сервис".

Государственная пограничная служба купила 60 автомобилей на 39 млн грн - приобрели 40 Renault Duster и 20 Mitsubishi L200.

Областные службы автомобильных дорог Укравтодора в 2020 году приобрели 44 авто на 36,3 млн грн. Среди них были и премиальные Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 и Mitsubishi Pajero Sport.

В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 05

После огласки в СМИ часть тендеров отменили, однако несмотря на это, многие областные службы пополнили свой автопарк новыми авто премиум класса.

В 2020 году Служба внешней разведки приобрела 44 автомобиля на 38,5 млн грн. Среди приобретений 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 грн грн. В этих автомобилях есть крепления для детских кресел.

В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 06

Управление госохраны приобрело 38 авто за 31,5 млн грн. В июле купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 млн грн, в октябре - 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 млн грн, а в ноябре - 3 Mitsubishi Pajero Sport.

В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 07В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 08
В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 09
В 2020 году государство купило автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД 10

Также КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" приобрел Ford Tourneo Custom в комплектации "Titanium" за 1,4 млн грн. Автомобиль имеет 2-х литровый дизельный двигатель, 6-ти ступенчатую автоматическую коробку передач, 2 кондиционера, камеру заднего вида и белую кожаную обивку сидений. Сиденья 2-го ряда можно устанавливать как по ходу движения автомобиля, так и наоборот - для обустройства пространства для совещаний. Магнитола в машине, кроме других функций, имеет дистанционное управление на руле и 10 динамиков.

КП Киевского облсовета "Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение" также купило Ford Tourneo Custom - уже за 1,3 млн грн.

Днепропетровский профессиональный колледж спорта Днепропетровского облсовета купил Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 с кожаным салоном за 1,4 млн грн.

Днепропетровский государственный университет внутренних дел приобрел два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 млн грн каждый.

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авто (4209) госзакупки (960) МВД (9320) Prozorro (212)


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Топ комментарии
+8
эмведе нужно помагать - баловать ее и лелеять.
а то хто же потом вас метелить будет?
не хлопцы же на передке для которых волонтеры просят запчасти...
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24.12.2020 13:02
+6
А ось і покращення! Не вгодиш вам Порохоботам
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24.12.2020 13:08
+3
А самолетов для ВПС не купили? А, цели и задачи не те...
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24.12.2020 13:02
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Правила форума Совет форумчан
эмведе нужно помагать - баловать ее и лелеять.
а то хто же потом вас метелить будет?
не хлопцы же на передке для которых волонтеры просят запчасти...
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24.12.2020 13:02 Ответить
До речі, мєнти з початку епідемії отримують щомісяця по 10 000 гривень доплати.
Не медики- мєнти.
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24.12.2020 13:14 Ответить
бо менти - то така універсальна вакціна від усього, у розумінні влади, - от на неї грошенята і йдуть...
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24.12.2020 13:18 Ответить
Ну, здесь ты соврал. У меня в этом месяце 11240 зряплаты. Это со всеми доплатами, премиями и прочим. За 25 лет выслуги. Отними оттуда чирик- и это мой оклад, да?
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24.12.2020 13:40 Ответить
А у мене 3700. Я медик.
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24.12.2020 13:58 Ответить
Я писал не за тебя. А за то, что не доплачивают ментам по чирику к зарплате. По крайней мере рядовому и младшему командному составу. Что получает управа- только черт знает.
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24.12.2020 14:02 Ответить
А коли був карантин доплачували?
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24.12.2020 14:06 Ответить
Я пишу за себя. Само собой- и тех кто со мной в одной службе в одном заведении. В каждое подразделение спускают денег согласно штатке. Есть возможность- повыше премию нарисуют, нет- так обойдутся. О доплате в червонец- вот, от тебя узнал...
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24.12.2020 14:11 Ответить
А самолетов для ВПС не купили? А, цели и задачи не те...
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24.12.2020 13:02 Ответить
Что ж еще покупать при принятом бюджете нищей страны.
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24.12.2020 13:06 Ответить
правильнее писать - мы купили государству, а то люди совсем перестали понимать кто кому служит..
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24.12.2020 13:07 Ответить
А ось і покращення! Не вгодиш вам Порохоботам
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24.12.2020 13:08 Ответить
от такі ми сцуки невдоволені
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24.12.2020 13:22 Ответить
Яка чудова новина!
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24.12.2020 13:12 Ответить
а таврии где? анусы? славуты?, вы шо там твари асфальта под ногами не ощущаете?
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24.12.2020 13:27 Ответить
Так.Найпопулярніші:Рено,й Пежо. Загальновідомо,що найкращі в світі авто-літаки-локомотиви,роблять у Франції.Бєбєбє не дасть збрехати.
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24.12.2020 13:55 Ответить
Авак про народ турбується,щоб комфортабельно возити.Позавчора:https://defence-ua.com/news/v_ngu_otrimali_veliku_kilkist_spetsialnoji_tehniki-2398.html В НГУ отримали велику кількість спеціальної техніки
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС - Цензор.НЕТ 3997
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24.12.2020 13:31 Ответить
Четыре командно- штабных грузовика. 58 патрульных микроавтобусов. Ну да, не газели, не уазы- форды... На все подразделения. Мда, солидно.
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24.12.2020 13:48 Ответить
Звичайно.І це тільки минулого тижня закупили.
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24.12.2020 13:58 Ответить
И это каждый тиждень происходит? Или через?
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24.12.2020 14:05 Ответить
Мені не доповідають.Можете самостійно знайти інформацію.
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24.12.2020 14:14 Ответить
Могу. И точно знаю что это первое массовое поступление...
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24.12.2020 14:23 Ответить
Армянско мусорская мразь жирует
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24.12.2020 13:50 Ответить
Зельоний пір во время ковіда.
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24.12.2020 14:57 Ответить
Такая модель Сузуки СХ4 не выпускается уже лет семь. Вот правильная
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС - Цензор.НЕТ 9360
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24.12.2020 15:23 Ответить
и ЗСУшники-на шишигах,таблетках и бушных "иракских" хаммерах!
и Добробатовцы-на простреляных-латаных тэчиках,пэтролах и л200 рассекает!
война,она такая...
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24.12.2020 15:39 Ответить
А зачем защищать страну, которая покупает дорогущие внедорожники и люксовые автомобили для чиновников и коррумпированных ментов, в то время пока для ремонта машин на передовой деньги собирают волонтеры с граждан?! Может ну его нахер? Ведь если завтра сюда придет Путин, то для этих мразей в элитных иномарках за государственный счет НИЧЕГО не измениться! Они публично порвут украинские паспорта, сожгут вышиванки и стоя на коленях примут российское гражданство с пением российского гимна! Тогда ЗАЧЕМ гибнут наши пацаны, если все это даром?! Ведь мразям в дорогих автомобилях ровным счетом плевать при какой власти воровать! Они же все равно воруют у народа! У украинского народа!
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24.12.2020 20:33 Ответить
 
 