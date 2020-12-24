30 депутатов пропустили 90% голосований Рады в декабре. Наихудший показатель у ОПЗЖ, - КИУ

30 народных депутатов пропустили более 90% голосований Верховной Рады в декабре текущего года.

Из них 21 народный депутат ни разу не проголосовал в течение текущего месяца. Речь идет как о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не брали (не была нажата кнопка "за", "против" или "воздержался"). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исследование Комитета избирателей Украины.

"В частности, ни разу не проголосовали Юрий Солод, Юлий Иоффе, Тарас Козак ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Игорь Колихаев ( "За майбутнє"). Сергей Ларин (ОПЗЖ) проголосовал один раз за месяц, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 6 раз, Сергей Левочкин (ОПЗЖ) - 10 раз, Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 13 раз", - подчеркивается в сообщении КИУ.

Кроме этого отмечается, что только шесть народных депутатов приняли участие во всех 100% голосований за месяц: Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба (все представители фракции "Слуга народа") .

Среди фракций и групп ВР самые низкие показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем они приняли участие только в 36% голосований ВР. Депутаты ВО "Батькивщина" и группы "За майбутнє" в среднем голосовали в 48% случаев. У остальных фракций показатели выше: группа "Доверие" и "Голос" (74%), "Европейская солидарность" (77%), "Слуга народа" (84%).

КИУ среди прочего подчеркивает, что всего за месяц состоялось 370 голосований.

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