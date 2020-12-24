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30 депутатов пропустили 90% голосований Рады в декабре. Наихудший показатель у ОПЗЖ, - КИУ

30 депутатов пропустили 90% голосований Рады в декабре. Наихудший показатель у ОПЗЖ, - КИУ

30 народных депутатов пропустили более 90% голосований Верховной Рады в декабре текущего года.

Из них 21 народный депутат ни разу не проголосовал в течение текущего месяца. Речь идет как о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не брали (не была нажата кнопка "за", "против" или "воздержался"). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исследование Комитета избирателей Украины.

"В частности, ни разу не проголосовали Юрий Солод, Юлий Иоффе, Тарас Козак ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Игорь Колихаев ( "За майбутнє"). Сергей Ларин (ОПЗЖ) проголосовал один раз за месяц, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 6 раз, Сергей Левочкин (ОПЗЖ) - 10 раз, Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 13 раз", - подчеркивается в сообщении КИУ.

Кроме этого отмечается, что только шесть народных депутатов приняли участие во всех 100% голосований за месяц: Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба (все представители фракции "Слуга народа") .

Среди фракций и групп ВР самые низкие показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем они приняли участие только в 36% голосований ВР. Депутаты ВО "Батькивщина" и группы "За майбутнє" в среднем голосовали в 48% случаев. У остальных фракций показатели выше: группа "Доверие" и "Голос" (74%), "Европейская солидарность" (77%), "Слуга народа" (84%).

КИУ среди прочего подчеркивает, что всего за месяц состоялось 370 голосований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ

Автор: 

ВР (29257) КИУ (383) Слуга народа (2631) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1052) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) За Майбутнє (27)


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А вот так безграмтные дебилы из ОПЗЖ не мытьем так катанием пытаются впарить кацапскую мочу.
30 депутатов пропустили 90% голосований Рады в декабре. Наихудший показатель у ОПЗЖ, - КИУ - Цензор.НЕТ 7586

1. Нема ніяких офіційних даних, що російська «вакцина» пройшла третій етап клінічних випробувань
2. Її ефективність не визнана на світовому рівні, навіть близько. Російський препарат не має прекваліфіксації ВООЗ
3. Вакцинація населення Ізраїлю «Супутником V» не починається. Більше того - міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заборонило використовувати її на ізраїльтянах.

І це лише один абзац! Безграмотність, брехливість та маніпуляції - притаманні проросійським довбой..бам якості.
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24.12.2020 13:14 Ответить
Мертвечуковской зарыгани не до посещений ВР. Они колятся кацапской вакциной.
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24.12.2020 13:14 Ответить
Депутатам от ОПЗЖ некогда. Они постоянно ездят в Москву для отчетов и инструктажа.
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24.12.2020 13:16 Ответить
Хоть они и мразота, то в данном случае там во главе с клоунами делать нефиг.
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24.12.2020 13:37 Ответить
С депутатами ОПЗЖ все понятно. У меня вопрос к их избирателям: "Голосуя за эту сепарскую вату, вы чего от них ожидали?". Что они в парламенте будут отстаивать ваши УССРовские интересы? Так им насрать и на вас и на ваши интересы. Что они очень красноречиво демонстрируют не посещая Раду. И какие выводы сделаете? Можно я за вас отвечу: "Никаких, т.к. вата, мозг и выводы - вещи не совместимые.
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24.12.2020 13:23 Ответить
Кнопкодави ЗЖОП не в ВР працюють, а в ГосДиріРФ.
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24.12.2020 13:25 Ответить
 
 