Ходатайство о мере пресечения Татарову откладывается на неопределенный срок, - руководитель САП Грищук

Поскольку дело в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова забрали из подследственности Национального антикоррупционного бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об отложении избрания меры пресечения по Татарову до выяснения всех обстоятельств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Все действия делаются ночью ... Утром мы зашли в ЕРДР и не видим (дела. - Ред.). У меня сейчас и процессуальных полномочий нет. Сейчас мы выясняем все обстоятельства", - сказал он.

По словам Грищука, ситуация напоминает ему смену группы прокуроров в этом производстве 1 декабря. "Сейчас просто определили другую подследственность - и группы прокуроров нет", - отметил он.

Грищук добавил, что во время судебного заседания по избранию Татарову меры пресечения, которое запланировано на 12.30 в ВАКС, прокуроры будут ходатайствовать об отложении рассмотрения этого ходатайства для выяснения всех обстоятельств.

Читайте также: Зеленский - "позорная тварь", спасающая своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".