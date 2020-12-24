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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Ходатайство о мере пресечения Татарову откладывается на неопределенный срок, - руководитель САП Грищук

Ходатайство о мере пресечения Татарову откладывается на неопределенный срок, - руководитель САП Грищук

Поскольку дело в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова забрали из подследственности Национального антикоррупционного бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об отложении избрания меры пресечения по Татарову до выяснения всех обстоятельств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Все действия делаются ночью ... Утром мы зашли в ЕРДР и не видим (дела. - Ред.). У меня сейчас и процессуальных полномочий нет. Сейчас мы выясняем все обстоятельства", - сказал он.

По словам Грищука, ситуация напоминает ему смену группы прокуроров в этом производстве 1 декабря. "Сейчас просто определили другую подследственность - и группы прокуроров нет", - отметил он.

Грищук добавил, что во время судебного заседания по избранию Татарову меры пресечения, которое запланировано на 12.30 в ВАКС, прокуроры будут ходатайствовать об отложении рассмотрения этого ходатайства для выяснения всех обстоятельств.

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Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Грищук Максим (54) Антикоррупционный суд (1211) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+8
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 3109
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24.12.2020 13:20
+8
Преступница Венедиктова покрывает преступника Татарова по приказу преступника Зеленского, в соотвествии с планом преступрика Портнова..
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24.12.2020 13:23
+6
Лайно зелене може тільки Антоненка тримати рік безпідставно під вартою. Своїх, курчавих всіми силами відмазують. Горіть вам, всім, шакалам в ПЕКЛІ.
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24.12.2020 13:20
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зае---ла власть зеленобобиков-
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24.12.2020 13:14 Ответить
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 9674
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24.12.2020 13:38 Ответить
величайший писюанист играет на гитаре
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24.12.2020 14:34 Ответить
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24.12.2020 13:18 Ответить
радуйся мурзилка! это ты в 2019 писала в экстазе "ура, зеленский мой прызыдент!")))
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24.12.2020 13:24 Ответить
Ну если бы ты не был дураком ,то скорей всего бы понимал ,что Зеленский это ангел небесный по сравнению с попередником Барыгой...
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24.12.2020 13:33 Ответить
Где это я тебя бил ? Тебя природа так побила ,что мне там уже делать нечего ...
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24.12.2020 13:53 Ответить
Я теж вже не бачу сенсу в образах виборців зелі. На країні вже можна ставити хрест і просто змиритися. Після двох Майданів здоров'я у нормальних людей на ідіотів вже не вистачає.
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24.12.2020 14:11 Ответить
Да ,люди у нас таки идиоты ,если после первого Майдана привели к власти Ющенко а после второго Майдана Порошенко ,тут никакого здоровья не хватит ...
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24.12.2020 14:16 Ответить
Ну ти типовий зебіляра.
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24.12.2020 14:20 Ответить
Дійсно кантин - це час для школярів показати себе в інтернеті. Ще в першому класі пам'ятаю було: "Ти ідіот!" "Ні ти!" "Ні ти!" або "Ти дебил" "Где это я тебя бил?"
А тепер узагалі жах. Освіта для деяких вже повністю припинилась. І з такими розумними фразами вони і залишаться до кінця свого життя, ставлячи, при цьому, своїм світочем зеленого. Бо, нажаль, така сьогоднішня реальність в 21 ст.
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24.12.2020 14:25 Ответить
який ж Ви колекційний екземпляр
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24.12.2020 13:39 Ответить
вєруєш?
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24.12.2020 13:41 Ответить
внесу тебе в список зєбілів)))(
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24.12.2020 13:41 Ответить
т.е. ты лошок рассчитывал именно на такой результат работы Ишака - жо...па везде, куда не бросишь взгляд? тогда вы малаЦЦы быдло73. жаль в Украине нет пустыни, что бы с пархатым уродом во главе, отправить вас лет на 40 погулять, а нам людям дать пожить спокойно.
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24.12.2020 13:44 Ответить
Ну если бы ты долечился то знал бы ,что жопа везде ,это когда доллар в три раза в гору жопа это когда цены в два в три раза и тарифы в десяток раз в гору а недолечившимся мудакам типа тебя ,рассказывают про Томос и прочую херню ...поэтому лошок это ты, а сейчас по сравнению с соевыми временами не жопа а стабильность .
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24.12.2020 13:50 Ответить
По сравнению с Порошенко "Стабильная жопа". Жаль что нормальные люди вместе с зебилами тоже страдают.
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24.12.2020 13:55 Ответить
Та,да ,мне тоже жалко смотреть на Пашинского и Танюшку Черновол ,исстрадались бедолаги ...
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24.12.2020 13:56 Ответить
В тебе в ніку помилка: ти явно не вовк, ти сірий ослик.
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24.12.2020 13:59 Ответить
Сірий зеблан, а ти розумієш взагалі, чому курс падає і росте? Чи ти як Мендель думаєш, що курсом можна з Твітера управляти?
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24.12.2020 14:22 Ответить
Ты дятел,не понимаешь ,что курс падает до 40 а потом растёт до 25 только потому ,что твари которые знают,как он будет расти и падать у таких дураков как ты стырят очень много денег а потом с тех стыренных таким как ты дадут по полкопейки ,чтобы здесь Барыге очко вылизывали - вот и вся хитрость .
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24.12.2020 15:27 Ответить
Ти, дебіл, взагалі знаєш, що таке перекупленість і перепроданість? Коли ціна дає різкий ріст або падіння, завжди після такого йде корекція. Курс на будь що визначається ринком(попит і пропозиція - чув про таке, зебіл тупорилий?). Так ось - увесь цей час курс підтримувався штучно, спалюючи золотовалютні резерви. Війна, + грошова маса з окупованого Криму і окупованого Донбасу хлинула в Україну, дуже круте падіння ВВП через війну і так далі спричинило такий різкий скачок відносно долара. Гривню відпустили в вільне плавання, щоб її ціну оприділив ринок і він це зробив. І ти мені ще чмо тупориле будеш розповідати про якийсь заговор? Йди вчись, дауна кусок!
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24.12.2020 16:08 Ответить
скучно! мне и добавить нечего)))объяснили тебе, что ты мудак без моего вмешательства. маленький вопрос придурку-у меня дом в АРК, а проблемы с весны 2014, виноваты барыги, Томосы и т.д? а почему Ишак не вернет курс на 8,00 и тарифы с ценами, тоже барыги мешают? ох ты и лось!
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24.12.2020 14:51 Ответить
Проблемы у тебя исключительно с головой и единственный твой дом ,это дурка не скучай...
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24.12.2020 15:23 Ответить
как тут скучать, когда вокруг ослы типа тебя)))) давай с других ников бомбани по всем к то понимает, что ты лось! не нашел тебя в комментах- 24.12.20 13:58 НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения. барыги)))
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24.12.2020 15:27 Ответить
Тебе дурака и без меня уже так бомбанули ,что крыша твоя улетела хрен догонишь .. а про тарифы я обязательно скажу как только получу платёжку ..
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24.12.2020 15:33 Ответить
МВФ все бачить. Цікаво, які висновки сьогодні вони запишуть в свій документ?
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24.12.2020 13:19 Ответить
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 2134
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24.12.2020 13:40 Ответить
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 3109
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24.12.2020 13:20 Ответить
Лайно зелене може тільки Антоненка тримати рік безпідставно під вартою. Своїх, курчавих всіми силами відмазують. Горіть вам, всім, шакалам в ПЕКЛІ.
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24.12.2020 13:20 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-12-20.html Видимо ермаковское «Уволим б…ь на..й» сработало. Генеральная прокуратура, в нарушение закона, передала подследственное НАБУ дело Татарова в досудебное расследование СБУ.
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24.12.2020 13:22 Ответить
Преступница Венедиктова покрывает преступника Татарова по приказу преступника Зеленского, в соотвествии с планом преступрика Портнова..
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24.12.2020 13:23 Ответить
згоден, все так .- но..., а коли там було інакше.... Своїм ВСЕ - іншим ( опонентам) Закон та Беззаконіе...- воно там завжди так ...зміна ФІО ні на що не впливае...
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24.12.2020 13:42 Ответить
зеля, с таким покрытием преступников мы в Украине никогда не поборем ни воровство ни коррупцию..... ну молчи дальше... ермак уже тебе на голову залез ? ну скоро на твои уши и лоб сцать начнёт.... хотя уже итак!
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24.12.2020 13:34 Ответить
*****! щоби і хто би тут щось не говорив, але в нормальній країні й за відповідальної влади у таких випадках подають у відставку... але ж ***** ЗАПЛАЧЕНО!
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24.12.2020 13:40 Ответить
Ще трошечки часу пройде і ці вівці, які голосували за зелене опудало, обіцявше їм Ізюмрюдний горад, почнуть на "чистом глазу" волати, що в тому, що вони так проголосували винен все той же Порошенко.
Вівці такі вівці.. з них станеться..)
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24.12.2020 13:41 Ответить
Ти відстав від життя: вже пишуть "голосував не за Зеленского, а проти Порошенка, це Порошенко винен"
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24.12.2020 14:04 Ответить
А чого можна чекати від зебільного телестада?
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24.12.2020 14:48 Ответить
Так нахабно і безсоромно не діяла ні одна влада, боюсь, вони і закінчать нестандартно: будуть люстовані на люстрах. А як по іншому?
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24.12.2020 14:03 Ответить
Именно так и было задумано 28 декабря прокуроры умышленно не явились, суд перенесли на 30 , на носу праздники, а значит никто не выйдет, а если выйдет , то нервы "найвелычнишего" не пострадают, они укатили на отдых после "тяжелого"труда ,значить у власти есть запас времени, чтобыа негодование народа поутихло.Кому еще весело из голосовавших "зато посмеемся"
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30.12.2020 11:16 Ответить
 
 