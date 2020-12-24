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Защита будет добиваться продолжения слушания дела Кернеса для его посмертной реабилитации, - адвокат

Защита будет добиваться продолжения слушания дела Кернеса для его посмертной реабилитации, - адвокат

Защита городского головы Харькова Геннадия Кернеса не намерена ходатайствовать о закрытии дела в связи с его смертью.

 Об этом сообщил адвокат Александр Гунченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закрытие уголовного производства в связи со смертью обвиняемого не является реабилитирующим обстоятельством. Поскольку наша консолидированная позиция (позиция Кернеса и его адвокатов. - Ред.) была добиваться оправдательного приговора, мы, наоборот, будем ходатайствовать о продолжении слушания дела с целью посмертной реабилитации Геннадия Адольфовича. Родственники и семья также настаивают на этом, чтобы вернуть ему его доброе имя", - сказал Гунченко.

Киевский райсуд Полтавы в четверг, 24 декабря, из-за неявки сторон вновь перенес подготовительное заседание по делу в отношении Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Заседание назначено на 29 января.

Напомним, 16 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Ранее, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина. Ссылаясь на существенные нарушения УПК, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, они требовали отменить решение Киевского райсуда Полтавы и назначить новое рассмотрение дела.

Кернес неоднократно заявлял, что не воспользуется возможностью закрыть дело в связи с истечением сроков давности и будет добиваться оправдательного приговора.

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) уголовное дело (2436) Харьков (7509) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+13
Виявилося, що ЗЕбануті- це ще не дно.Тому, що Гепануті- це взагалі ульот.
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24.12.2020 13:37
+11
У вас там кукашка совсем поехала)) Кернес - наркоторговец и сепар. Какая реабилитация) Он еще хорошо отделался, шо ласты склеил..
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24.12.2020 13:46
+9
Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат - Цензор.НЕТ 5185
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24.12.2020 13:43
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Правила форума Совет форумчан
ещё и памятник поставить..?
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24.12.2020 13:36 Ответить
боюсь памятник станет местным туалетом
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24.12.2020 13:47 Ответить
А чего бояться? Выведем лечение запоров и задержек мочеиспусканий на небывалый уровень! Главное - грамотно поставить вопрос.
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24.12.2020 14:06 Ответить
осиновый кол его реабилитация
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24.12.2020 21:25 Ответить
Где Епифан? Предлагаю Гепу канонизировать!
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24.12.2020 13:36 Ответить
Ти нічого не попупатав? Може Онуфрій?
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24.12.2020 13:38 Ответить
Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат - Цензор.НЕТ 5185
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24.12.2020 13:43 Ответить
Во имя отца, сына и святого Гепы
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24.12.2020 13:46 Ответить
Аминь
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24.12.2020 13:48 Ответить
пізно вони там всрались з воскресінням)) щас любой могє прийтить и глянуть на могилу смертного )) аблом вийшов, как и с маринованным вошдём. втихаря прикопать надо было. от тода да, на обьявление шо воскрес лохи повалили бы косяком )
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24.12.2020 14:04 Ответить
Виявилося, що ЗЕбануті- це ще не дно.Тому, що Гепануті- це взагалі ульот.
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24.12.2020 13:37 Ответить
Один уровень с ***********
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24.12.2020 13:39 Ответить
Реабілітація за фарцовку, і корупцію.
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24.12.2020 13:48 Ответить
Может ещё в мавзолей положите?
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24.12.2020 13:37 Ответить
"Героя Украины"-достаточно.
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24.12.2020 13:42 Ответить
л
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24.12.2020 13:37 Ответить
в бан!
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24.12.2020 13:44 Ответить
иди в баню!
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24.12.2020 14:39 Ответить
И зная наши суды как то начинаешь догадываться чем все может закончится
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24.12.2020 13:37 Ответить
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24.12.2020 13:43 Ответить
https://twitter.com/i/status/1341984571877969924 Похороны Курнеса, Бригада.
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24.12.2020 13:38 Ответить
забавно - шесть лет под любым соусом не ходили на суд, а тут вдруг - "будем добиваться"))))))))))))))))))
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24.12.2020 13:38 Ответить
может тело и самого на слушания дела притаранить? послушать шо оно скажет в свою защиту )
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24.12.2020 13:39 Ответить
та що ви таке страхіття кажете, з того тіла тільки гази можуть вийти, фу
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24.12.2020 13:51 Ответить
газы кернеса для харьковчан и сладки и приятны! )
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24.12.2020 14:00 Ответить
А якщо не виправдають то хто буде сидіти,допкін?
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24.12.2020 13:40 Ответить
а його вже засудили?
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24.12.2020 13:43 Ответить
ну тоді до Петра нехай апелюють
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24.12.2020 13:43 Ответить
та закрийте вже ту справу, хай собі відпочиває на кладовищі
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24.12.2020 13:43 Ответить
а покойник сам будет присутствовать на зеседаниях?
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24.12.2020 13:45 Ответить
У вас там кукашка совсем поехала)) Кернес - наркоторговец и сепар. Какая реабилитация) Он еще хорошо отделался, шо ласты склеил..
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24.12.2020 13:46 Ответить
Может Гепу откапать и повесить на харьковскую Йолку ?
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24.12.2020 13:47 Ответить
Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат - Цензор.НЕТ 6703
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24.12.2020 13:47 Ответить
Прямая речь Кернеса: "Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку".
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24.12.2020 13:49 Ответить
зачем покойнику реабилитация)))) хотят всё награбленное спасти от конфискации
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24.12.2020 13:49 Ответить
Дифирамбы харьковской "элиты" Кернесу, "... имевшему собственное видение развития города" (В. Зеленский), очень быстро поутихнут, когда эта "элита" ознакомится с реальным финансовым положением дел в Харькове. В отличии от, к примеру , Кличко, Кернес до последнего управлял городом лично, вел собственную бухгалтерию и точно знал реальную ситуацию. Она далеко не такая, как в официальных цифрах.
Группа специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " по распоряжению министра МВД Авакова прибыла в Харьков. Непосредственно в Харькове - в распоряжение и.о. городского головы Игоря Терехова.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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24.12.2020 16:20 Ответить
я скажу одно, по обороту бабла первая столица впереди планеты всей, большой офис Киев просто отдыхает, по поводу бухгалтерии Адольфовича ещё веселей, он успел под себя загрести все рынки кроме барабахи Фельдмана + он влез во все билеты метро трамвай троль и т.д. везде был его%, это только то что знаю я.
P.S когда то в далёких 80-х мой родственник работал с Адольфовичем на базаре в одном ряду, Адольфович крутил напёрстки а родыч продавал из под полы западную пропаганду из Одессы купленные у моряков американские джинсы, за которые можно было получить бесплатную путёвку на Колыму))
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24.12.2020 16:47 Ответить
Ясен пень, что свой жирный кусок адвокаты не хотят терять, поэтому будут разводить семью на ведение дел по отбеливанию от старых дел и придумают новые!
Например, попытаются засудить того, кто пускал фейерверк на похоронах....
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24.12.2020 13:49 Ответить
Возьмите его еще канонизируйте и причислите к лику святых...вата **#нутая...
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24.12.2020 13:50 Ответить
Кернес умер, но дело его живёт? )
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24.12.2020 14:05 Ответить
Адвокати хочуть ще десять років безкорисливо живитися зі справи Кернеса.
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24.12.2020 14:16 Ответить
Яка блін реабілітація для мародера, вбивці і корупціонера Гепи?
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24.12.2020 14:16 Ответить
Если признают его виновным, то надеюсь его имущество национализируют.
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24.12.2020 14:37 Ответить
 
 