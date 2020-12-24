Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. ДОКУМЕНТ
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.
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