Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. ДОКУМЕНТ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

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