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Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. ДОКУМЕНТ

Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. ДОКУМЕНТ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

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Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий 01

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+7
Отвлекающий маневр.
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24.12.2020 14:02
+5
Кофе с коньячком попить?
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24.12.2020 13:49
+4
Смешно смотреть на этот спектакль ворья у власти.
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24.12.2020 13:57
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а що йому заважає за конституцією послати на три букови той офіс?
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24.12.2020 13:47 Ответить
Охвіс видумка зеленого недоумка.
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24.12.2020 13:51 Ответить
"Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом." Конституция Украины
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24.12.2020 13:51 Ответить
а за порушення якого закону його туди викликають? Я того суддю януковочевого не виправдовую, а тільки кажу про юридичний дебілізм ******** прокурворів
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24.12.2020 14:00 Ответить
Головне: При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.Источник: https://censor.net/ru/n3238908
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24.12.2020 14:04 Ответить
Це вони тебе вперше не проінформували,чи ще були випадки?
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24.12.2020 14:13 Ответить
а що, були випадки, коли інформували? мені особисто на їх інформацію якось то ну насрать, але ж потрібно дотримуватись процесуальних норм, або кореспондент тим повідомленням вводить в оману чи маніпулює
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24.12.2020 14:19 Ответить
Там порушень законів - првд прудити можна. 😊Але й правда це, що нема ще закону, за яким його отак викликати можна. Та ще й у якийсь охвіс. У Конституції прописаний інший орган - Генеральна прокуратура.
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24.12.2020 23:16 Ответить
ось і ви побачили цю несінитницю, мабуть маєте юридичну освіту
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24.12.2020 23:22 Ответить
Вищу, але не юридичну. 😊 Справжн, вища освіта, здобута навчанням вчить у першу чергу аналізувати, думати і на основі цього робити висновки.
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24.12.2020 23:42 Ответить
цілком згоден, я теж в минулому науковець, а не юрист, але маю багатий досвід судових справ та майже ніколи не програвав проти професійних юристів та адвокатів. Мене завжди вражала неосвідченність прокурорів та штатних юристів, вони звикли до судового проізволу, а не публічного змагання сторін, та майже не знають законів як слід. Приходилось їх тикать носом як цуценят в калюжу, а судді майже ніколи до засідання не вивчали справу.
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24.12.2020 23:50 Ответить
що він і зробить...
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24.12.2020 14:03 Ответить
вважаю так і буде, а венеціанська комісія його в том пітримає
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24.12.2020 14:07 Ответить
бо цей тарган і досі є "неприкасаємий"
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24.12.2020 14:27 Ответить
Венедиктова зацелует до смерти.
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24.12.2020 13:49 Ответить
Кофе с коньячком попить?
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24.12.2020 13:49 Ответить
Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора/ Жили-были два громилы, Один я, другой Гаврила, Мы вам фокусы устроим, Без ключа замок откроем, Хавиру начисто возьмём, А потом на ней кирнём! Не успели мы кирнуть, А лягавый тут как тут, Забирают в ГПУ, А потом ведут в тюрьму …..Вот заходим в светлый зал, Судьи все давно уж там, Выступает прокурор, Он на морду чистый вор! Сидит справа заседатель, Наш с Гаврилою приятель, А налево заседатель, Он карманов выгребатель! Впереди сидит судья, Рылом - чистая свинья, А когда мы дали в лапу, Стал для нас он РОдным папой ! Не проходит тут и час Оправдали судьи нас .
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24.12.2020 13:50 Ответить
Смешно смотреть на этот спектакль ворья у власти.
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24.12.2020 13:57 Ответить
...желательно, чтобы действия выглядели примерно так:
Голову КС Тупицького викликали в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій - Цензор.НЕТ 190
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24.12.2020 13:59 Ответить
так скоро і буде ...- наприклад у відношенні того хто захоче тільки щось сказати про зЄлень...
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24.12.2020 14:05 Ответить
Голову КС Тупицького викликали в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій - Цензор.НЕТ 1200 Буде отак.
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24.12.2020 14:16 Ответить
Отвлекающий маневр.
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24.12.2020 14:02 Ответить
С суммами ознакомят, есе чо.
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24.12.2020 14:32 Ответить
" совместную дорогу лжи" для украинского народа напишут вместе
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24.12.2020 14:37 Ответить
Куди визваний? До генпрокурватурші? Ну звісно,він прийде. Пєрєтететь нада кой за что...
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24.12.2020 15:24 Ответить
Потрібно не викликати, а привозити у воронку вночі і там колеги в складі трійки за справою, яка написана на максимум двох аркушах виносять рішення без права оскарження і на ранок вирок приводять до виконання....
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24.12.2020 15:24 Ответить
Невже в зашморг та на гілляку? Сама адекватна процесуальна дія!
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24.12.2020 15:57 Ответить
Тупицкий гей известный в своих кругах
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24.12.2020 15:59 Ответить
Кругова порука всіх гілок влади, потрібен військовий трибунал всього керівництва країни, цивільного, судового і силових органів.
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24.12.2020 16:30 Ответить
А шо там в КС? Они на сегодня опять планировали оргию с антикоррупционными законами, да еще в закрытом режиме.
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24.12.2020 17:19 Ответить
ВЫделить Шконку в камере Генпрокурорши!
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24.12.2020 17:51 Ответить
Решение вопроса очевидное и простое: отставка судий КС будет лигетимной только путем их физического устранения, и почему народ так долго их терпит?
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24.12.2020 18:33 Ответить
Твои провокации не пройдут, из за этих дегенератов (судьи КС) никто майдан собирать не будет. Этих гавнюков нужно садить, и тогда будут парады от радости.
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24.12.2020 21:07 Ответить
мешают пожрать, отвлекают (
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25.12.2020 04:26 Ответить
 
 