Приоритет украинской дипломатии на 2021 год - противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности страны, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом номер один украинской дипломатии на 2021 год является противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта тема пронизывает всю нашу деятельность, потому что безопасность государства - прежде всего. Если нет безопасности государства, то со всем другим работать становится намного сложнее", - сказал Кулеба.

Вторым приоритетом, по словам министра, является продолжение помощи украинской дипломатии Министерству здравоохранения Украины в защите здоровья украинских граждан от Covid в условиях глобальной пандемии.

"Мы понимаем, что в 2021 году Covid никуда не исчезнет, мы видим по последним событиям, что вирус мутирует, сохраняет свою опасность и угрозу для здоровья граждан", - пояснил Кулеба.

Приоритетом номер три министр назвал запуск Крымской платформы.

"Мне очень приятно, что эта инициатива, разработанная МИД по поручению президента Украины, вызвала такой живой и позитивный резонанс не только в украинском обществе, но и среди наших международных партнеров", - подчеркнул он.

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Четвертый приоритет - это разработка и создание качественно новой и эффективной политики Украины относительно зарубежных украинцев, отметил Кулеба.

"Потребность в такой политике перезрела, нам надо вывести взаимодействие с заграничным украинством на качественно новый уровень, свежим глазом посмотреть на саму структуру зарубежных украинцев, потому что в результате ряда волн миграции это очень разные люди, в очень разных странах, у которых есть отличающиеся потребности. А потребность Украинского государства относительно них есть одна - это сохранять единство украинского сообщества в мире, где бы люди не находились и чем бы они не занимались", - указал он.

Пятым приоритетом, по словам главы МИД, является наращивание украинского экспорта в мире и привлечение инвестиций.

Шестой приоритет украинской дипломатии - работа над тем, чтобы Украина удерживала и укрепляла свои позиции в сфере возобновляемой энергетики, в частности в части водородной энергетики.

"Энергетика не является исключительно экономическим вопросом, это сейчас вопрос политики, и тот, кто отстанет в переходе на зеленую экономику, отстанет в своем развитии и потеряет позиции в мире", - считает Кулеба.

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Седьмым приоритетом министр назвал развитие отношений Украины со странами Африки.

"В 2021 году - и это наш седьмой приоритет - мы откроем новый горизонт для украинской дипломатии, украинского бизнеса. Это Африка. Мы очень тщательно готовились к выходу на Африканский континент. Целый год мы анализировали, взвешивали свои возможности со своими амбициями. Мы не хотим кавалерийской атакой туда влазить, там очень сложный регион. Но мы построили острожную, взвешенную, но, надеюсь, действенную политику, которая позволит укрепить наши позиции на этом континенте", - рассказал Кулеба.

Он добавил, что президент Украины поручил МИД подать на его рассмотрение стратегический документ относительно отношений со странами Африки, и это поручение будет выполнено.

Кроме того, Кулеба проинформировал, что в новом году ожидается визит президента Бразилии в Украину.

"Это будет наш толчок в отношениях со странами Латинской Америки. Будет интригующий и амбициозный год в отношениях с Соединенными Штатами, будем дружить и укреплять особую связь между Украиной и Канадой, Украиной и Великобританией, будем работать относительно получения Плана действий по членству в НАТО, повестка дня отношений с ЕС очень амбициозна", - резюмировал он.

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