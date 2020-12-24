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Клименко о создании нового подразделения: сотрудники миграционной полиции будут в каждом регионе

Клименко о создании нового подразделения: сотрудники миграционной полиции будут в каждом регионе

На базе департамента Нацполиции, который расследовал преступления, связанные с торговлей людьми, создается миграционная полиция.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Мы поменяли приоритеты. Все, что касалось общественной морали. Все-таки это не основная функция полиции. У нас есть очень много проблем, которые на сегодняшний день не решены. Это нелегальная миграция, в том числе трудовая, это рабский труд, это, возможно, и торговля органами, суррогатное материнство и т.д. Только на прошлой неделе мы задержали 35 мигрантов из других стран, которых организованная преступная группа пыталась нелегально перевезти через Украину в одну из европейских стран. Этим злоумышленникам предъявлены подозрения. Им грозит до 9 лет лишения свободы, - пояснил он. - Поэтому важно вовремя отреагировать для изменения приоритетов в работе этой службы, особенно выделив направление по противодействию эксплуатации человеческого труда. Вот мы ведем оперативные мероприятия и понимаем, как общаются организаторы схем по трудовой эксплуатации. Они людей по головам считают! Словно скот какой-то…"

По его словам, за этот год Нацполицией составлено более 85 тысяч административных протоколов в отношении иностранных граждан, которые пребывают на территории Украины, и открыто около 1,5 тысячи уголовных производств. В числе совершенных преступлений – убийства, разбои, кражи. Поэтому Нацполиция инициирует введение реестра иностранцев, которые совершили правонарушения. Для того, чтобы организовать по отношению к ним превенцию.

"Сотрудники миграционной полиции будут в каждом регионе. На центральном уровне первоначально будет 45 человек, - подчеркнул Клименко. - Мы уже начали активную подготовку соответствующих предложений по поводу модернизации миграционного законодательства и планируем в ближайшее время выносить на Кабмин законодательные инициативы, которые касаются направлений работы этого подразделения".

Полную версию интервью читайте здесь.

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Автор: 

Нацполиция (16487) миграция (261) Клименко (365)


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Топ комментарии
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Тобто творіня дармоїдів на тілі зубожілого бюджету і тупої влади. Геніально. Я пропоную за рахунок бюджету створити 1. Віділення УФОЛОГІВ НАН України, 2. Товариство мульфарів для вивчення пандемії 3. Головне духовне управління при Космічному агенстві 4. Відділеня сторожів лісів в кожній ОТГ.
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24.12.2020 14:31
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Побільше мєнтів! Слава поліцейській країні!
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24.12.2020 14:01 Ответить
одного не втямлю: а нах тоді прикордонники, які НАГАДУЮ підпорядковані МВС!!!
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24.12.2020 14:19 Ответить
а ще ж існує міграційна служба МВС!
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24.12.2020 14:20 Ответить
так это же она и есть. Просто ее расширяют, я так понимаю.
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24.12.2020 14:27 Ответить
навіщо? у нас міграційна криза?.. з якого боку кордону? чи мало марноїдів?
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24.12.2020 14:31 Ответить
сейчас во всем мире миграционный кризис
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24.12.2020 14:56 Ответить
гм... для нас вона у чому полягає?
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24.12.2020 15:02 Ответить
в том, что мы транзитная страна. Но конечно ЕС должен об этом заботиться, чтобы через Украину к их границам не подбирались.
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24.12.2020 15:06 Ответить
37 за тиждень!!! ти дійсно вважаєш це проблемою? а як тоді з Балканами?
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24.12.2020 15:09 Ответить
в Греции вообще кабздец
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24.12.2020 15:57 Ответить
отловленных 37. А ты уверен, что всех ловят?
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24.12.2020 15:58 Ответить
я впевнений, що створивши новий підрозділ ловитимуть не більше... і 37 - це не криза...
а ти видно мундьор і зєлю любиш?
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24.12.2020 18:55 Ответить
...Італія, Греція, Іспанія, Франція?
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24.12.2020 15:10 Ответить
у ментов есть любовницы и жены. они же должны где то работать!? щас с работой туго.кризис.
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24.12.2020 22:52 Ответить
Тобто творіня дармоїдів на тілі зубожілого бюджету і тупої влади. Геніально. Я пропоную за рахунок бюджету створити 1. Віділення УФОЛОГІВ НАН України, 2. Товариство мульфарів для вивчення пандемії 3. Головне духовне управління при Космічному агенстві 4. Відділеня сторожів лісів в кожній ОТГ.
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24.12.2020 14:31 Ответить
цізінку нарешті вирішили створити? Ринок Барабашова ждьот вас!!! хоча.... буде те саме що й дірками на кордоні.
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24.12.2020 14:33 Ответить
дубль три
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24.12.2020 14:40 Ответить
Нужно больше кормушек!
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24.12.2020 17:31 Ответить
 
 