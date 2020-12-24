Клименко о создании нового подразделения: сотрудники миграционной полиции будут в каждом регионе

На базе департамента Нацполиции, который расследовал преступления, связанные с торговлей людьми, создается миграционная полиция.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Мы поменяли приоритеты. Все, что касалось общественной морали. Все-таки это не основная функция полиции. У нас есть очень много проблем, которые на сегодняшний день не решены. Это нелегальная миграция, в том числе трудовая, это рабский труд, это, возможно, и торговля органами, суррогатное материнство и т.д. Только на прошлой неделе мы задержали 35 мигрантов из других стран, которых организованная преступная группа пыталась нелегально перевезти через Украину в одну из европейских стран. Этим злоумышленникам предъявлены подозрения. Им грозит до 9 лет лишения свободы, - пояснил он. - Поэтому важно вовремя отреагировать для изменения приоритетов в работе этой службы, особенно выделив направление по противодействию эксплуатации человеческого труда. Вот мы ведем оперативные мероприятия и понимаем, как общаются организаторы схем по трудовой эксплуатации. Они людей по головам считают! Словно скот какой-то…"

По его словам, за этот год Нацполицией составлено более 85 тысяч административных протоколов в отношении иностранных граждан, которые пребывают на территории Украины, и открыто около 1,5 тысячи уголовных производств. В числе совершенных преступлений – убийства, разбои, кражи. Поэтому Нацполиция инициирует введение реестра иностранцев, которые совершили правонарушения. Для того, чтобы организовать по отношению к ним превенцию.

"Сотрудники миграционной полиции будут в каждом регионе. На центральном уровне первоначально будет 45 человек, - подчеркнул Клименко. - Мы уже начали активную подготовку соответствующих предложений по поводу модернизации миграционного законодательства и планируем в ближайшее время выносить на Кабмин законодательные инициативы, которые касаются направлений работы этого подразделения".

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На массовых акциях электрошокеры применять не будут, - глава Нацполиции Клименко