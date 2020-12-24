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Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко

Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко

Киевский городской совет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля 2021 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэра Киева Виталия Кличко.

Соответствующее решение поддержали 104 депутата.

"Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно. Но это - и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", - отметил мэр столицы.

По словам Кличко, правительство Украины до сих пор не урегулировало вопрос взаимодействия в этом вопросе между местной властью и государством.

Отмечается, что на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников - не киевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

Читайте: Киевсовет поддержал выделение 400 млн на борьбу с коронавирусом. Доплата медикам вырастет до 5000 грн, - Кличко

Автор: 

Киев (25571) Киевсовет (1373) Кличко Виталий (4644) льготы (547) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+4
А в ЕС тем временем пенсам льготы на проезд приостановили, чтобы не шарились во время локдауна по городам и весям.
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24.12.2020 14:14
+2
Жители Киевской области, работающие в Киеве платят налоги в Киевской области, а не Киеву.. Какого чёрта киевляне должны оплачивать им эту шару? У нас децентрализация власти и денег, столица уже не получает деньги из провинции. Так какого бесплатно пенсы со всей Украины забивают собой киевский транспорт? Люди не могут добраться на работу, потому что транспорт забит пенсами, которые прутся куда ххотят нашару. Виталик, какого хрена?!
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24.12.2020 14:28
+2
Чего ты такой умный за шарой в 2014 на восток не поехал?
Или ты ехал, но с другой стороны?
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24.12.2020 14:33
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Какой такой карантин?

Побольше в транспорт льготников и шаровиков!!!
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24.12.2020 14:13 Ответить
Я так бачу,що ти нас не уіпенний олгарх і ще та ****, за любі підвищення цін тут всіма кінцівками голосуєш, з людей останню шкіру готовий здерти...
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24.12.2020 14:32 Ответить
А вы этого не заслужили в 2019-м?
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24.12.2020 14:35 Ответить
Я був категорично проти клоуна і переконував всіх "своїх" за нього не голосувати. Якщо ти про це. І так всі зебіли не заслуговують на достойне життя- їх мічце в кошарах
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24.12.2020 14:40 Ответить
Вот с этим полностью согласен.

А насчет льгот во время локдауна - есть уже опыт ЕС.
Нет льгот - меньше людей в транспорте.
Это не вопрос социальной справедливости, а вопрос безопасности, который намного приоритетнее.

Я, как означенный тобой олигарх , вполне могу себе позволить привезти теще все необходимое на такси раз в неделю, например. Она из дома только погулять в парке выходит.
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24.12.2020 14:45 Ответить
Вам не пояснювали,що за все треба платити...
І що "безкоштовного транспорту" не буває -його існування компенсують з бюджету...
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24.12.2020 17:31 Ответить
Чего ты такой умный за шарой в 2014 на восток не поехал?
Или ты ехал, но с другой стороны?
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24.12.2020 14:33 Ответить
А че - захар тоже участник АТО,правда с другой стороны....Правда подрыв в кафе сойдет за боевые,не а ?И рф даст убд ?
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24.12.2020 17:29 Ответить
Почему РФ?
Украина даст убд сепарам.
Мудрому нариду по приколу проголосовать за счастье!)))
Мы не хотим НАТО, Ани плохие, свинособаки хАрошие!
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24.12.2020 17:39 Ответить
А в ЕС тем временем пенсам льготы на проезд приостановили, чтобы не шарились во время локдауна по городам и весям.
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24.12.2020 14:14 Ответить
В цього козла немає ні матері ні батька, байстрюк закінчерий.
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24.12.2020 15:05 Ответить
Жители Киевской области, работающие в Киеве платят налоги в Киевской области, а не Киеву.. Какого чёрта киевляне должны оплачивать им эту шару? У нас децентрализация власти и денег, столица уже не получает деньги из провинции. Так какого бесплатно пенсы со всей Украины забивают собой киевский транспорт? Люди не могут добраться на работу, потому что транспорт забит пенсами, которые прутся куда ххотят нашару. Виталик, какого хрена?!
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24.12.2020 14:28 Ответить
Не поверишь - эти пенсы в каждом городе попривыкали бесплатно ездить....ездють и ездють...Вот бы их всех да сразу...чернобыльцы,инвалиды разные,какие то участники боевых- войны нет же...... -Москва - не россия, Киев не Украина....?
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24.12.2020 17:36 Ответить
У Литві ПЛАТЯТЬ .Пенсіонерам і студентам знижка 50 відсотків...
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24.12.2020 17:29 Ответить
 
 