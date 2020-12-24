Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко

Киевский городской совет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля 2021 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэра Киева Виталия Кличко.

Соответствующее решение поддержали 104 депутата.

"Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно. Но это - и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", - отметил мэр столицы.

По словам Кличко, правительство Украины до сих пор не урегулировало вопрос взаимодействия в этом вопросе между местной властью и государством.

Отмечается, что на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников - не киевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

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