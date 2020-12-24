Январский локдаун переносить не будут, необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19, - Степанов

Жесткий карантин, запланированный с 8 по 24 января 2021 года, не будет перенесен даже в случае значительного сокращения заболеваемости на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Жесткий карантин будет с 8 по 24 января. В конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - объяснил глава Минздрава.

Комментируя решение правительства продлить работу общепитов в новогоднюю ночь, Степанов отметил, что даже при работе запрете работы после 1:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. ... Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - сказал министр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.

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