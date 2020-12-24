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Новости Коронавирус и карантин
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Январский локдаун переносить не будут, необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19, - Степанов

Январский локдаун переносить не будут, необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19, - Степанов

Жесткий карантин, запланированный с 8 по 24 января 2021 года, не будет перенесен даже в случае значительного сокращения заболеваемости на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Жесткий карантин будет с 8 по 24 января. В конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - объяснил глава Минздрава.

Комментируя решение правительства продлить работу общепитов в новогоднюю ночь, Степанов отметил, что даже при работе запрете работы после 1:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. ... Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - сказал министр.

Напомним, ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до утра.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
А У НАС НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !!!
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24.12.2020 14:27
+2
Т.е. "гуляй рванина" в течении 3 недель до 8 января будет способствовать снижению уровня заболеваемости в феврале?
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24.12.2020 14:22
+2
Это как с газом: цену повысят потому, что потреблять меньше стали, шмыганомика, ити его.
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24.12.2020 14:29
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Это шо ж за турне такое у "95-го квартанала" в феврале намечается ? O_o
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24.12.2020 14:20 Ответить
Т.е. "гуляй рванина" в течении 3 недель до 8 января будет способствовать снижению уровня заболеваемости в феврале?
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24.12.2020 14:22 Ответить
Кому локдаун в зуби, а бобрам і слугам урода літаки в Лондон перевірити гамаці і на Сейшели гріть пузо.
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24.12.2020 14:25 Ответить
Forbes: 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения появилось в мире за год.
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24.12.2020 14:42 Ответить
Ну вот, могут, если вовремя запустить вирус.
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24.12.2020 14:44 Ответить
Думаю локдауна не будет, посмотрим)
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24.12.2020 14:25 Ответить
А У НАС НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !!!
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24.12.2020 14:27 Ответить
заход с минимальным колличеством больных в февраль, может предать март, с максимальным выходом по колличеству умерших.
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24.12.2020 14:28 Ответить
Это как с газом: цену повысят потому, что потреблять меньше стали, шмыганомика, ити его.
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24.12.2020 14:29 Ответить
Да делайте его уже в марте, когда начнётся Майдан!
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24.12.2020 14:31 Ответить
правильно! В декабре массовые мероприятия, месяцок на "чистку" и в феврале "необходимо зайти с минимальным количеством больных"
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24.12.2020 14:35 Ответить
Власть скрывает реальную смертность от КОВИД в несколько раз.В маленьких городах, где одна больница, видно в каком количестве умирают люди от КОВИД, а в фактическую статистику они не попадают. Не надо хвастаться, что в Украине низкая смертность от КОВИД, если ее занижают., если смертность от КОВИД, попадает в статистику от других болезней. Когда сравнить общую статистику смертей в Украине за сентябрь - октябрь 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019 года, , то она значительно возросла и Ковид дал прирост всего только 35%, а остальной прирост 65 % - это что ? Люди рано или поздно все узнают реальные маштабы. .
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24.12.2020 14:37 Ответить
Когда люди умирают от COVID-19, а считается, что они умерли по другим причинам, это означает, что от них могли заразиться их семьи, а также все другие лица, включая врачей, которые их лечили, и включая родных, близких, знакомых, которые пришли на похороны. В результате спущенные сверху указания занижать статистику становятся убийственными. Наша власть показывает только 35% реальной смертности от COVID-19. А остальные 65% прячет, относя их к умершим по каким-то другим причинам. (с)
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24.12.2020 14:40 Ответить
Создание банка крови с антителами - нет, составление модели типовых сценариев предачи коронавируса - нет. Иммунизация населения витамином D - нет. Покупка лицензий и специалистов по производству вакцины на внутренних мощностях - нет. Локдаун экономики - да. Клевета на иудоглобализацию - язык ненависти.
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24.12.2020 17:34 Ответить
 
 