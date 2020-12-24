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Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020 году

Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020 году

Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, по запросу сайта "Сегодня" Министерство юстиции предоставило данные с января по ноябрь.

Как сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий.

Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский

По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Не "пасли задних" и родители мальчиков. Среди малышей есть такие, кто носит имя Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

дети (6514) Минюст (1751)


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Топ комментарии
+16
Вангую в следующем году наплыв мальчиков с именем "Кернес" в отдельно взятом регионе. ))
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24.12.2020 14:34
+15
А потом дети вырастут и убьют своих родителей с особой жестокостью
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24.12.2020 14:22
+15
Янык - это сильно. далеко пойдёт. начнёт с шапок.
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24.12.2020 14:23
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А потом дети вырастут и убьют своих родителей с особой жестокостью
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24.12.2020 14:22 Ответить
Проще в паспортный стол сходить,а родителей отбуцкать ногами)
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24.12.2020 14:23 Ответить
Золушка а потом если мальчик будет, можно Дибилушка, тоже ласково звучит
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24.12.2020 14:49 Ответить
"Дибилушка"))) Как мне это напомнило, что некоторые умиляются, что их ласково хохлушками величают)))
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24.12.2020 14:59 Ответить
краще іудушка
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24.12.2020 15:44 Ответить
И шалавачка тоже ласково звучит)))
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24.12.2020 15:51 Ответить
Самуил Маршак
В защиту детей

Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
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24.12.2020 16:02 Ответить
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24.12.2020 14:26 Ответить
Ну владлєни ж живуть собі і нічого . А , адольфович з Харкова недавно ґиґнув .
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24.12.2020 14:41 Ответить
это рожденные в дурке ??
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24.12.2020 14:23 Ответить
Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020-м году - Цензор.НЕТ 5443
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24.12.2020 14:24 Ответить
сегодня магдалена беременна Каннабисом ))
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24.12.2020 14:29 Ответить
Ну у цыган, если серьезно, то обычно два имени))) Одно настоящее(как к нему обращаются), а второе для документов... И второе обычно, просто случайное) Моего друга цыгана( он на год старше меня) назвали в честь моего деда(вернее записали его именем в документах, а имя у него другое), только за то, что он был подвез его родителей и им понравилось его имя))) Через полгода мой дед умер, а еще через полгода уже меня навали в честь моего деда... Но и на этом все не заканчивается))) А меня нянчила соседская девочка и когда, через год у нее родился брат, то его(по ее настоянию) уже навали моим именем))) Вот так мы втроем до сих пор не разлей вода и связаны одним именем)))
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24.12.2020 14:45 Ответить
Какой закрученный сюжет....
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24.12.2020 16:50 Ответить
Янык - это сильно. далеко пойдёт. начнёт с шапок.
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24.12.2020 14:23 Ответить
Янык это производное от имени Ян ил Янек, - так что здесь всё нормально. А вот родители записавшие сына именем Зеленский, скорее всего сделали это на спор или какой-то недовольный кредитор заставил их это сделать в качестве наказания. Короче, что-то в этом роде. Разумеется, что окрестят ребёнка иначе и называть будут по-другому.
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24.12.2020 14:46 Ответить
Тверезий пост. З Різдвом(якщо святкуєте)
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24.12.2020 14:55 Ответить
Щиро дякую. Вiтаю i вас з великим святом.
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24.12.2020 15:07 Ответить
Не, у цыган все намного проще) Среди своих для ребенка у них свое имя, а для оф документов, совершено другое) Я не знаю как в Закарпатье, но у нас цыгане все мусульмане)
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24.12.2020 15:06 Ответить
Та ні. Ян - традиційне, українське ім'я. Пестлива форма - Янек. Можливо діда звали Ян.
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24.12.2020 14:47 Ответить
Польський Ян-це український Іван.
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24.12.2020 15:02 Ответить
Є у нас село, Іванковичі. При Польщі воно було Янковичі.
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24.12.2020 16:32 Ответить
знаю людину, яку звати Яннык і вона 87 року народження
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24.12.2020 16:00 Ответить
Так йому-ж вже за 60, він в Ростові, і його знають всі. Хоч він і 87 року народження)))
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24.12.2020 16:44 Ответить
Клавишем никто и не назвал
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24.12.2020 14:23 Ответить
среди ром и синти опрос был? или среди рядовых золотарей тоже? )
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24.12.2020 14:24 Ответить
Це все зебіли
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24.12.2020 14:24 Ответить
Зелянык, Янелох, Зелупа, Зелушка
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24.12.2020 14:26 Ответить
Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020-м году - Цензор.НЕТ 753
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24.12.2020 14:26 Ответить
Не лунА, а лУна ващета, нормальное имя на западе
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24.12.2020 14:28 Ответить
хлопчикам менш пощастило... я от не можу собі уявити отих "батьків"
нє ну Зєлєнского маму навіть бачив навіть... на відео і на вокзалах
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24.12.2020 14:28 Ответить
У цыган настоящее имя и имя для документов, обычно два разных имени)))
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24.12.2020 14:47 Ответить
вы шо правда е.нулись мозгами?
для мальчика еще можно - Земенд, а для девочки - Ермазена...
не стоит благодарить...
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24.12.2020 14:31 Ответить
А Мендельшу увековечить!
Она на тебя два твита сейчас как напишет, украинская гривна враз укрепится..
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24.12.2020 16:47 Ответить
А Утюг и Паяльник где? Это же имена будущих прокуроров. А то и министров. Оплошали, граждане. Но еще не поздно исправить ошибку, еще неделька есть.
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24.12.2020 14:31 Ответить
І виросте дитина...І буде таке: "Де той двірник Князь Шмонько (для адміна -реальна фамілія)?"....
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24.12.2020 14:33 Ответить
Я в шоці....
Зебіли один словом.
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24.12.2020 14:33 Ответить
О, ще одне нове ім"я явШоці, прямо як янеЛох... А я вас мав за розумну даму...
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24.12.2020 16:50 Ответить
А чего удивляться? Быдло всегда так делает. В 20-х и 30-х называли "трактором" или "сталиной". Так каждое поколение. Вот вопрос, как так получается что каждое поколение тупее предыдущего? Ну, или как минимум умнее не стает...
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24.12.2020 14:33 Ответить
это смешно же, все эти Ленульяновы и прочий мусор....

тут были анекдоты, я написал чет шоб щас называли рашиков, типо:
Засрос(за свободную рабссию)
Путрас(Путин Рассудит)

тут поле для фантазий то))))
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24.12.2020 14:39 Ответить
Да... на подобную п...йню фантазии у этих хватает. А на самом то деле, все же просто, если ты идиот и хочешь таким образом обидеть свое чадо, то уймись, доверь дело дать имя знакомому или адекватному родственник. Ну, или не идиот а просто от природы де...ил, что даже не способен имя нормальное своему ребенку дать. На крайняк погугли)))
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24.12.2020 14:43 Ответить
кстати, Миш, слово "идиот" это с греческого - тот кто не участвует в выборах....
я уже 3 раза как оной... ну, в оригинале то.
так шо блин, "ставлюсь до цього слова обережно"
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24.12.2020 14:46 Ответить
Значит все нормально написал)
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24.12.2020 14:49 Ответить
Помню лет двадцать назад был очень громкий долгий судебный процесс на такую тему))) Кажись на рашке) Там родители хотели назвать сына каким то длинным цифровым именем, а загс был против))) И каждая цифра в том имени что то обозначала)))
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24.12.2020 14:54 Ответить
А Даздраперму забыли)))
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24.12.2020 14:49 Ответить
Это потому, что умные рождают по 1-3 ребенка, а дебилы по сколько природа даст.
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24.12.2020 15:42 Ответить
Для того чтобы хватало на пенсии всем пенсионерам и население государства не сокращалось, каждая женщина, в среднем должна родить, 2,2 ребенка.
Так что вы со своим утверждением тоже, мягко говоря, не умная...
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24.12.2020 16:55 Ответить
Речь идет не о количестве населения, а о процентном соотношении умных и мягко говоря не умных. Так что внимательней читайте о чем идет речь, а потом делайте замечания, умный.
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24.12.2020 18:14 Ответить
Вангую в следующем году наплыв мальчиков с именем "Кернес" в отдельно взятом регионе. ))
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24.12.2020 14:34 Ответить
Какой то крепостной малорос вроде как себя уже и проклеймить успел)))
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24.12.2020 14:58 Ответить
Девочек тоже - кернесита, кернесуха, кернесянка и т.д.
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24.12.2020 15:39 Ответить
Гепочка...
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24.12.2020 17:05 Ответить
Вот шо так пугать-по названию подумала,что совсем кранты этой стране,а цыгане всегда Принц,Золушк,Ян и т д называют,вот теперь и Зеленским стали
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24.12.2020 14:34 Ответить
Показували циганку, яка назвала свого сина Зеленським.
Може і решта теж не такі вже українці
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24.12.2020 14:34 Ответить
А що робити з татухами - шкіру знімати чи луснути від сорому?
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 5595
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24.12.2020 14:38 Ответить
Дупа якась незвична. Заради Зєлі прийшлось зашити?
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24.12.2020 14:41 Ответить
Ваня, а ти вже забув, що сам за янеЛоха голосував, пащу, за нього, рвав на Цензорі. А тепер, при згадці про твого протеже, пицю кривиш, Ая-я-я-яй, Іуда ти Ваня! Продав свого "христа"...
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24.12.2020 17:00 Ответить
А ті , що прголосували за зе , не цигани , але такі ж розумні , як Магдалєна .
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24.12.2020 14:48 Ответить
я бы парня - Борис-Лавуазье
а дочь - фон Лятенберг-Борисова
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24.12.2020 14:36 Ответить
Куплю собі песика
Зроблю йому будe
Назву його Вова Санич
І ##здити буду. ))
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24.12.2020 14:37 Ответить
Зроби краще щось корисне в житті(нарешті?)
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24.12.2020 14:40 Ответить
Вже раз зробив, так ви просрали - робіть тепер самі, якщо руки не з дупи.
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24.12.2020 14:44 Ответить
Що ти зробив корисного? Совість мародеру продав? Я ж казав про корисну справу
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24.12.2020 14:49 Ответить
Думаю, не тобі тріпатись про совість - ви просрали мою країну. Тому - тьху на вас, зебіли.
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24.12.2020 14:57 Ответить
Тобто ти, продажна, мародерська мерзота, на нашій з тобою країні вже хрест поставив? А яе не поставив. Я буду боротись за неї.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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24.12.2020 15:07 Ответить
Ню-ню, борцун. Твоей бабюле ничего не светит.
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24.12.2020 15:34 Ответить
А песик в чем виноват
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24.12.2020 19:16 Ответить
Добре, що Даздраперми вже нема в топі імен(ДАЗДРАвствуєт ПЄРвоє МАя))
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24.12.2020 14:38 Ответить
Спермамай(сперва Май, потом Март)
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24.12.2020 14:43 Ответить
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24.12.2020 14:53 Ответить
То еще по лайту. Зацени: Перкосрак (первая космическая ракета) Кукуцаполь (кукуруза-царица полей). Вот тут тяжелая наркота
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24.12.2020 14:47 Ответить
😂😂😂
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24.12.2020 15:32 Ответить
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 4042

Имя Зеленский..... жесть
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24.12.2020 14:40 Ответить
И будут потом тыкать пальцем в дитя...

Тупые родители.
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24.12.2020 14:48 Ответить
моряк- срочник, письмо маме....
"мама, купи собаку, назови Боцман - приеду убью."
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24.12.2020 14:41 Ответить
зелєнскій прінцовіч лимон .
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24.12.2020 14:45 Ответить
Зеленський Принц Оманович
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24.12.2020 14:49 Ответить
Зеленський Принц Оманович де Кернесио.
...ну для харковчян как вариант...
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24.12.2020 14:56 Ответить
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 6606
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24.12.2020 14:45 Ответить
еще ни одного маленка не назвали роялем, а надо бы
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24.12.2020 14:48 Ответить
ЗЕ-ТЫПИЛЫ, ОНИ - ВЕЗДЕЕЕЕЕ......
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24.12.2020 14:54 Ответить
ДАЗДРАПЕРМА... ЗЕКЛО
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24.12.2020 14:56 Ответить
Если в честь нынешнего президента, то ребенка придется назвать "Мудак".
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24.12.2020 15:05 Ответить
Вы так скромно, одно имя. Там имен целый букет, даже букетище. Он по именам по праву может быть внесен в книгу рекордов.
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24.12.2020 15:28 Ответить
Самыми модными и ничуточку не зебильными выглядят красивые женские имена для настоящих маленьких патриоток .Итак на ваш выбор Царицамарина , Порошена , Алихана , Миша, Петра , Армовира, Шоколада, Гетьманида , Подлиза, Женуарья .....((
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24.12.2020 15:08 Ответить
Квітка Цісик
"Де ти тепер"

https://www.youtube.com/watch?v=hxIXQZ7K9Y4
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 4642
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24.12.2020 15:13 Ответить
До сліз. До сліз. Дякую
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24.12.2020 15:51 Ответить
Прошу
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24.12.2020 15:55 Ответить
Клиника
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24.12.2020 15:25 Ответить
Це ж цигани в Закарпатті так назвали: Зеленский. Там просто такі імена, як Дуб, Олень, Лунь, Лось і Дебіл вже зайняті.
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24.12.2020 15:41 Ответить
Українець та громадянин України це трошки різні речі, якщо що!! (Тщательней надо ребята!!)
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24.12.2020 18:54 Ответить
теж не погано, був час коли називали хлопчиків- трактор, а дівчаток -дазраперма.
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24.12.2020 20:52 Ответить
 
 