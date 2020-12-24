Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020 году
Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, по запросу сайта "Сегодня" Министерство юстиции предоставило данные с января по ноябрь.
Как сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных.
Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий.
Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.
По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.
Не "пасли задних" и родители мальчиков. Среди малышей есть такие, кто носит имя Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.
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В защиту детей
Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
нє ну Зєлєнского маму навіть бачив навіть... на відео і на вокзалах
для мальчика еще можно - Земенд, а для девочки - Ермазена...
не стоит благодарить...
Она на тебя два твита сейчас как напишет, украинская гривна враз укрепится..
Зебіли один словом.
тут были анекдоты, я написал чет шоб щас называли рашиков, типо:
Засрос(за свободную рабссию)
Путрас(Путин Рассудит)
тут поле для фантазий то))))
я уже 3 раза как оной... ну, в оригинале то.
так шо блин, "ставлюсь до цього слова обережно"
Так что вы со своим утверждением тоже, мягко говоря, не умная...
Може і решта теж не такі вже українці
а дочь - фон Лятенберг-Борисова
Зроблю йому будe
Назву його Вова Санич
І ##здити буду. ))
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Имя Зеленский..... жесть
Тупые родители.
"мама, купи собаку, назови Боцман - приеду убью."
...ну для харковчян как вариант...
"Де ти тепер"
https://www.youtube.com/watch?v=hxIXQZ7K9Y4