Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020 году

Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, по запросу сайта "Сегодня" Министерство юстиции предоставило данные с января по ноябрь.

Как сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий.

Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.

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По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Не "пасли задних" и родители мальчиков. Среди малышей есть такие, кто носит имя Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.