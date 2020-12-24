РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5430 посетителей онлайн
Новости
2 595 34

Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений, - нардеп Магера

Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений, - нардеп Магера

Внедрение накопительного уровня пенсионной системы, предлагаемой в законопроекте №2683 (автор - "слуга народа" Галина Треьякова), может оставить людей без их пенсионных сбережений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил народный депутат Сергей Магера.

По его словам, в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте о введении второго уровня пенсионной реформы (№2683) не предусмотрены гарантии сбережения пенсионных накоплений граждан, а также их защиты от инфляции и девальвации. Парламентарий не исключает, что в рамках реформы лоббируются интересы частных пенсионных фондов.

"Я предполагаю, что это лоббирование посредников финансовых структур, которые на этом, безусловно, заработают. Восточная Европа уже доказала несостоятельность сегодня этих пенсионных фондов, потому что мир еще не придумал, как застраховаться от инфляции и недоброкачественной работы этих фондов", - рассказал Магера.

Читайте также: Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ

Он подчеркнул: если украинцев заставят вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, где государство не несет ответственности за средства, граждане через несколько десятков лет могут получить при выходе на пенсию копейки из-за инфляции, или вовсе оказаться без денег из-за банкротства фондов.

"Пенсионные частные фонды - это колоссальные риски для людей остаться без денег, без пенсии вообще", - сказал нардеп.

В частности, депутат рассказал, что в свое время, работая на Мариупольском комбинате им.Ильича, был застрахован в компании "Илличевская" и делал отчисления, чтобы после выхода на пенсию получать от компании дополнительные средства. Однако вследствие инфляции и мирового кризиса полученная сумма оказалась мизерной.

"Это началось в 2002-2003 году, и должна была быть к 2016 году дополнительная надбавка к пенсии. После 2008 года это все лопнуло, как мыльный пузырь. Хотя мотивация была еще та: человек платит сумму, и ровно столько за него платит еще комбинат Ильича. Т.е. выгода для человека была 100%. Но инфляция и то что, произошла непредсказуемая история - мировой кризис - перечеркнул эту историю… Деньги ко мне вернулись, но они уже потеряли покупательскую способность в десятки раз", - объяснил Магера.

Читайте: Законопроект об экоконтроле нуждается в кардинальной переработке, комитет отправил его на повторное первое чтение, - депутат Магера

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение второго уровня пенсионной реформы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.

В свою очередь экономист Сергей Блинов заявил, что при внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо на государственном уровне внедрить механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан – такой же, как сейчас работает для взносов в украинских банках.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.

Читайте: Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера

Автор: 

ВР (29257) пенсионная реформа (1205) Магера Сергей (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Государственный управленческий аппарат и чиновники всех уровней всё делают для того чтоб украинцы обходили и не платили налоги и всякие отчисления .Доверия к ним у украинцев нет . Там сидит одно ворьё и мерзавцы .
показать весь комментарий
24.12.2020 14:35
+4
Люди в возрасте 18-45 лет, который сейчас пополняют пенсионный фонд в любом случае скорее всего останутся без пенсии.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:36
+4
1.В держави немає коштів самостійно утримувати нинішніх пенсіонерів.
2. Ніхто не гарантує, що якийсь розумник, обраний тими ж людьми чи зебілами, в підсумку не поцупить з фонду кошти, які вони відкладали собі на пенсію.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Государственный управленческий аппарат и чиновники всех уровней всё делают для того чтоб украинцы обходили и не платили налоги и всякие отчисления .Доверия к ним у украинцев нет . Там сидит одно ворьё и мерзавцы .
показать весь комментарий
24.12.2020 14:35 Ответить
Да и хрен с ней, с пенсией, хуже не будет!!!
Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 4486
показать весь комментарий
24.12.2020 14:37 Ответить
ааа... от воно що... То влада винувата, що українці не сплачують податки... Ну тоді які ж дебіли обирають цю владу, я питати не буду.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:46 Ответить
именно , если вы ещё не в курсе ) Именно влада всё разворовывает и бездарно тратит государственные деньги .
показать весь комментарий
24.12.2020 16:05 Ответить
А выбирает на выборах этих воров и мерзавцев массоны и Сорос.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:49 Ответить
выбирают из двух куч гавна которое подсовывают олигархи , лучшее .К сожаление властные свиньи не желают расставаться с госкорытом и жить честно . Потому и обманывают избирателей всякими способами .
показать весь комментарий
24.12.2020 16:07 Ответить
Действительно, для тебя выбрать земразь, это выбрать лучшее.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:11 Ответить
да мне всё равно что Зеля что Петя , что Абдула , что ты . Мне за Украину обидно .
показать весь комментарий
24.12.2020 21:01 Ответить
Кто не рискует, тот не ходит с "кравчучкой". Но риск, как известно, дело благородное. Зебилов всех когда-нибудь укокошат.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:35 Ответить
Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 3743
показать весь комментарий
24.12.2020 14:36 Ответить
Привет.Как делишки ,продолжаешь гонять кнуроферму по форуму?
показать весь комментарий
24.12.2020 14:45 Ответить
Люди в возрасте 18-45 лет, который сейчас пополняют пенсионный фонд в любом случае скорее всего останутся без пенсии.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:36 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2020 14:59 Ответить
Звичайні піраміди ті фонди, з лохів хочуть останні копійки витягнути. Нема нічого надійнішого за державні пенсійні фонди,як би вони там не називалися.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:36 Ответить
***
паперть - ваш надежный партнер!
пенсионный фонд
показать весь комментарий
24.12.2020 14:37 Ответить
Он подчеркнул: если украинцев заставят вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, где государство не несет ответственности за средства, граждане через несколько десятков лет могут получить при выходе на пенсию копейки из-за инфляции, или вовсе оказаться без денег из-за банкротства фондов.

А якщо довірити це державі, то при виході на пенсію вони в автосалон за новою Теслою побіжать?
показать весь комментарий
24.12.2020 14:38 Ответить
Значит надо искать третий вариант, учится у тех, кто знает и умеет.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:23 Ответить
Треба на страшилки розповідати, а просто зробити, як увесь цивілізований світ. Держава повинна не гарантувати, а виконувати належний нагляд і умови створити. Врешті решт є ж МТСБУ? Є Фонд гарантування вкладів? Є ліцензування діяльності. Запускати перевірені іноземні фонди, а бажано усе в комплексі.
Я особисто бачу іншу проблему і частково він її торкнувся - девальвація гривневого вкладу. Але вона здатна знищити усі без виключення накопичення. Як раз таки приватник може ввести накопичування у іноземній валюті, або золоті, для прикладу.
Закон потрібний, фонди мають бути саме приватними, а ось гарантування вкладів має бути не державне. Теж МТСБУ не державне?
показать весь комментарий
24.12.2020 15:32 Ответить
Питань багато і поки на ці питання не буде чітких відповідів, які неможливо тлумачити по-різному, про неякі закони не може й бути речі.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:50 Ответить
і поки на ці питання не буде чітких відповідів, які неможливо тлумачити по-різному, про неякі закони не може й бути речі..

Вони будуть завжди. Ми вже 30 років думаємо і що? Діючі пенсіонери на межі виживання, майбутнім взагалі пенсію не буде з чого платити, а якби не тупили 30 років назад, вже мали би перші результати.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:00 Ответить
якщо "будуть завжди" то завжди й буде бардак та невизначенність
показать весь комментарий
24.12.2020 16:03 Ответить
Життя це динаміка. Постійно щось змінюється, тому і питання виникають завжди. Є напрямки. Приватні пенсійні накопичувальні фонди це правильний напрямок, страхова приватна медицина теж, ринок землі і т.п. В деталях є питання у всіх, і завжди, але у нас в країні питання до самих напрямків! Тому ми і в дупі.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:06 Ответить
Нас спасьот только кража,вернее эвакуация
показать весь комментарий
24.12.2020 14:39 Ответить
все сбережения украинцев давно в оффшорах, самые продвинутые уже обеспечены
показать весь комментарий
24.12.2020 14:40 Ответить
українці щедрі.
обирають злодіїв у владу, бо їм так телевізор підказує.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:48 Ответить
тогда украинцы не щедрые, а просто тупые
показать весь комментарий
24.12.2020 15:00 Ответить
Всех причастних с наступающим Kaledos.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:40 Ответить
1.В держави немає коштів самостійно утримувати нинішніх пенсіонерів.
2. Ніхто не гарантує, що якийсь розумник, обраний тими ж людьми чи зебілами, в підсумку не поцупить з фонду кошти, які вони відкладали собі на пенсію.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/354814 В державі гроші крадуться і виводяться за кордон, в оффшори. Тому і немає грошей пенсіонерам. Самим державним чиновникам, грошей, на себе, вистачає, навіть підвищують витрати на себе.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:03 Ответить
далеко ходити не треба, он сусідній царьок саме так і зробив..
показать весь комментарий
24.12.2020 15:25 Ответить
Для кожного українця краще відкладати 10% доходів в пачоху при поточному стані справ.
Працювати потрібно над наглядом та прозорістю приватних пенсійних фонждів та страхових компаній, держава теж не в змозі забезбечити адекватний рівень пенсій, враховуючи старіюче населення та катастрофічне зменшення платників податків.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:52 Ответить
тогда придется неиллюзорный геноцид проводить. Ведь все не смогут, а есть такие. что и не захотят уехать за рубеж. Да и что их там ждет в старости? И что будет делать эти голодные пенсионеры, которым нечего терять и все равно умирать? Думаю, они будут опасны для общества.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:03 Ответить
яку б там рехформу зараз не прийняли людям 1-40 років пенсії від держави в майбутньому не буде,це показує математика та соціальне прогнозування.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:20 Ответить
А нахрена создавать отдельные пенсионные фонды?
Введите особый вид пенсионных вкладов, а отчислять - в государственные банки!
показать весь комментарий
24.12.2020 16:24 Ответить
 
 