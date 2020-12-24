Делаем все возможное, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины от COVID-19, - Зеленский

Украинская власть интенсифицирует переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил, общаясь с представителями СМИ во время рабочей поездки в Запорожскую область.

"Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями о поставках вакцины", - сообщил президент.

По его словам, сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", - отметил Зеленский.

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Президент добавил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами. В частности, несколько дней назад Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, во время которого также ставил вопрос получения Украиной первой партии вакцины уже в конце января - середине февраля.

Глава государства также отметил, что бесплатные прививки будут предусмотрены для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медики, военнослужащие, соцработники, полицейские и тому подобное.