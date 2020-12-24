Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю, - Степанов
У Украины ограничены возможности хранения вакцин против коронавируса. В неделю страна способна будет принимать до 300 тысяч доз вакцин.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, Украина способна обеспечить специфические условия хранения вакцин лишь одного-двух производителей.
"У одного - минус 70 градусов (норма хранения вакцины. - Ред.). У другого - минус 20 градусов. Остальные дают минус 2-8 градуса. Чтобы обеспечить минус 70 градусов - у нас действительно ограничены возможности, чтобы найти холодильные мощности. Мы сможем принимать до 300 тысяч доз в неделю", - заявил Степанов.
Напомним, сегодня Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. Он включает в себя пять этапов. Вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.
Кроме этого сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.
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А вот по новостям , за 6 мил. гривн продали участок земли с золотоносной породой! Так что Зеленые продают, недра принадлежащие народу или землю с верху?
Для Pfizer я сомневаюсь что есть условия хранения
AstraZeneca,https://ru.wikipedia.org/wiki/Moderna Moderna ?