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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю, - Степанов

Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю, - Степанов

У Украины ограничены возможности хранения вакцин против коронавируса. В неделю страна способна будет принимать до 300 тысяч доз вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина способна обеспечить специфические условия хранения вакцин лишь одного-двух производителей.

"У одного - минус 70 градусов (норма хранения вакцины. - Ред.). У другого - минус 20 градусов. Остальные дают минус 2-8 градуса. Чтобы обеспечить минус 70 градусов - у нас действительно ограничены возможности, чтобы найти холодильные мощности. Мы сможем принимать до 300 тысяч доз в неделю", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. Он включает в себя пять этапов. Вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют создать около 50 центров вакцинации от COVID-19 и запустить мобильные бригады по иммунизации, - Степанов. ВИДЕО

Кроме этого сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+1
грустно.. когда-то могла миллионами раздавать..
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24.12.2020 15:01
+1
Українці! Не чекайте на вакцину. Дякуючи Порошенко ви можете поїхати до Відня на каву, а Зеленський робить все можливе, щоб ви могли там прийняти і вакцину.
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24.12.2020 15:04
+1
степан опять ошибся, виртуальных вакцин украина в неделю может принять скока душе угодно
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24.12.2020 15:27
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Да что там в неделю - 300.000. вакцин - в день !!! в час !!! ..правда только кацапо-вакцин..
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24.12.2020 15:00 Ответить
Степанов, вакцина где? Хреновый ты медик и организатор. Красоваться перед камерой твое любимое занятие, хотя, твой пресс секретарь и это сделает лучше.
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24.12.2020 15:40 Ответить
Степанида не врач !!! он ни дня не работал врачем после того как купил диплом МедВуза, а сейчас он тупо смотрящий за медициной от ЗеПоцев.
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24.12.2020 20:42 Ответить
грустно.. когда-то могла миллионами раздавать..
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24.12.2020 15:01 Ответить
Українці! Не чекайте на вакцину. Дякуючи Порошенко ви можете поїхати до Відня на каву, а Зеленський робить все можливе, щоб ви могли там прийняти і вакцину.
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24.12.2020 15:04 Ответить
и спереди и сзади?
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24.12.2020 15:22 Ответить
А кто тебе её даст? А я согласен взять сто тон золота, вот только мне их не кто не даёт!
А вот по новостям , за 6 мил. гривн продали участок земли с золотоносной породой! Так что Зеленые продают, недра принадлежащие народу или землю с верху?
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24.12.2020 15:22 Ответить
степан опять ошибся, виртуальных вакцин украина в неделю может принять скока душе угодно
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24.12.2020 15:27 Ответить
а сока заплатят мне если я соглашусь вакцинироваца?
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24.12.2020 15:31 Ответить
Враховуючи, що такою кількістю вакцини можна защепити 150 тисяч людей, для того, аби вакцинувати необхідних для подолання епідемії 3/4 населення Україні знадобиться чотири роки.
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24.12.2020 15:45 Ответить
ну да, как я и считал, всё займёт 2 года. Это только если адекватных вакцинировать, без ковидидиотов
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24.12.2020 15:46 Ответить
і все це заради 3 місяців імунітету
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24.12.2020 16:05 Ответить
...Стєпанов а хто такі... остальниє? https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
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24.12.2020 16:28 Ответить
а какую?

Для Pfizer я сомневаюсь что есть условия хранения

AstraZeneca,https://ru.wikipedia.org/wiki/Moderna Moderna ?
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24.12.2020 18:28 Ответить
Наркоманы что ли?
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24.12.2020 18:40 Ответить
Тоесть вакцинация будет длиться 40 месяцев?
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24.12.2020 20:00 Ответить
 
 