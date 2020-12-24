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11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве"

11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о

На сайте Офиса президента исправили новость о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительство" главным позитивным событием года. Это произошло после резонанса, вызванного неверной трактовкой данных опроса Фонда "Демократические инициативы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

На сайте отмечается, что новость содержит исправления - изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.

"По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении.

Читайте также: 93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - "Укравтодор" (обновлено)

Ранее в ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщили, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большое строительство" главным позитивным событием 2020 года.

Директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в искажении данных.

дороги (2512) опрос (2832) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+29
наперсточники, к тому же ещё и примитивные..
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24.12.2020 15:00
+15
Как правильно писать « голобородько » или « галобородько» ?

11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 3324
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24.12.2020 15:12
+12
11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 9142
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24.12.2020 15:02
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Правила форума Совет форумчан
наперсточники, к тому же ещё и примитивные..
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24.12.2020 15:00 Ответить
п.с.... "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении.

т.е., за 2020 год украинцы вообще НИ ОДНОГО деяния" клоунов НЕ одобрили)))
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24.12.2020 15:15 Ответить
Українцям час оцінювати не дії Бубочки ,а власні дії лохтората ,це якщо лохторат здатен на реальну самооцінку !!)))
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24.12.2020 15:19 Ответить
а шо лохторат? оно сейчас бегает и верещит "то все Порох виноват" или "вова как и Порох".. т.е. тупой лохторат думать не умеет, и, априори, виноватым считает других - а не свой идиотизм.
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24.12.2020 16:14 Ответить
Парноїдальна маячня безмежна та неосяжна !!))
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24.12.2020 15:16 Ответить
акакаяразніца?!!!
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24.12.2020 15:00 Ответить
Пурга не проканала,вибачаємось ,буває ,а ми і не дуже хотіли !!)))
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24.12.2020 15:10 Ответить
ОП, Зеленський, слуги коли-небуть не брешуть?
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24.12.2020 15:00 Ответить
Учні наперсточника кернеса.
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24.12.2020 15:07 Ответить
Двоєчники !!))
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24.12.2020 15:11 Ответить
Так ведь и в этот раз соврали почти на 1%.

10,5% от общего числа опрошенных рады виртальным дорогам.

11,3% - это те, кто вобще согласился на этот вопрос отвечать.
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24.12.2020 15:44 Ответить
Тільки, коли лежатимуть в ящику, на глибині приблизно 2 м....
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24.12.2020 17:28 Ответить
ну, обисралися в ОП.. знову..
"не прокатило" збрехать - в первый раз, что ли))
зато сегодня вовка шмаркля в Запорожьи будет вешать зебилам что Большой Деребан "одобряют 99,5%", а оно - "найвеличнише другий рік" поспіль))
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24.12.2020 15:02 Ответить
І так завжди і по всім питанням Набрешуть,а потім виправляють коли їх піймали на брехні.
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24.12.2020 15:02 Ответить
11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 9142
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24.12.2020 15:02 Ответить
Меня удивило то что только 93% почему не 193%. Шото с цифрами наверное напутали Даже "украинские статистики" - офигели от масштаба лжи.
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24.12.2020 15:03 Ответить
Знали же, что обман быстро раскроется. Вот что значит привычка...
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24.12.2020 15:03 Ответить
Так все равно почти на процент соврали. Не 11,3, а 10,5.

11,3% вобще согласилось про жту хрень говорить.
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24.12.2020 15:42 Ответить
нормально. чуваки нашли свой царский путь в подсчёте процентов )
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24.12.2020 15:03 Ответить
а как же 280 "волшебных символов" от пендель? Они уже не помогают?
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24.12.2020 15:06 Ответить
За все время Коронобессия Зеленский поднял ыканомику Украины на 20 % Это больше чем в США,Британии ЕС и Китая вместе взятых...
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24.12.2020 15:08 Ответить
11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 9783
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24.12.2020 15:10 Ответить
93 % це означає, що кожні 9 людей з 10-ти кола моїх знайомих (наприклад) задоволені і схвалюють.. І де вони ті дев"ятеро з десяти?? Я навіть одного не можу знайти, який схвалював би дії цієї влади, навіть ті олухи, які за зелене чм.. голосували, тепер плюються. А нам доводиться тепер з цим зеленим гівнищем жити (((
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24.12.2020 15:09 Ответить
11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 5033
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24.12.2020 15:10 Ответить
Как правильно писать « голобородько » или « галобородько» ?

11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 3324
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24.12.2020 15:12 Ответить
Гало-,це як галоперидол !!))
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24.12.2020 15:14 Ответить
А я думаю, чого цього гундосика постійно коробить...
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24.12.2020 15:45 Ответить
Та пиши Зебіл
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24.12.2020 16:18 Ответить
Голый Бародька пиши.
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24.12.2020 16:31 Ответить
Количество заболевших превысило количество жителей Украины... Зеля не зря говорил мы мастера спорта по Коронобесию...
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24.12.2020 15:12 Ответить
Рукожопы))) Даже соврать нормально не умеют))) А можно было и не соврать и подать информацию в положительном свете)))
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24.12.2020 15:13 Ответить
73 % это тоже Коронобесы....,Корона давит на мозг...
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24.12.2020 15:14 Ответить
люди в трамваях-тролейбусах бажають знати, чим відрізняються такі нікому не зрозумілі поняття, шо вживаються в мові наших політиків, чиновників та на сайтах новин, як "варяги в законі", "кримінальний авторитет", "корупціонер", "олігарх". Дуже просимо дати нормальне пояснення. а ше, люди в трамваях-тролейбусах кажуть, шо ОП, це скорочено - "жОПа".
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24.12.2020 15:19 Ответить
Выступая перед своими учениками Пифагор однажды произнес:
сам баран,видал баранов,но таких баранов не видал
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24.12.2020 15:23 Ответить
И снова манипуляция.

Даже не 11,3%, а 10,5%. Вот хоть на процент, а опять в ЗЕопе соврали.

На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.


Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.
Источник: https://censor.net/ru/n3238851
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24.12.2020 15:41 Ответить
Вот никогда такого не было и вдруг опять.
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24.12.2020 15:50 Ответить
- Эй, официант! Ну, я понимаю, вино - 20, салат - 10, обед - 30. Но что это за "получилось - 60" и "ИТОГО - 120"?
- Ну, значит, не получилось.
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24.12.2020 15:57 Ответить
нифига себе разница
как всегда большое наманалово от зели
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24.12.2020 16:04 Ответить
Точно так же "держстат" інформує про "ріст" ВВП, економіки, демографічну ситуацію, клоун бовкає про "досягнення" в зовнішній політиці... БРЕХНЯ, УВЕДЕНА В РАНГ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ.
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24.12.2020 16:07 Ответить
Так може небуло ніяких 73%, тільки 7,3
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24.12.2020 20:05 Ответить
 
 