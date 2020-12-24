11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве"

На сайте Офиса президента исправили новость о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительство" главным позитивным событием года. Это произошло после резонанса, вызванного неверной трактовкой данных опроса Фонда "Демократические инициативы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

На сайте отмечается, что новость содержит исправления - изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.

"По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении.

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Ранее в ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщили, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большое строительство" главным позитивным событием 2020 года.

Директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в искажении данных.