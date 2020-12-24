11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве"
На сайте Офиса президента исправили новость о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительство" главным позитивным событием года. Это произошло после резонанса, вызванного неверной трактовкой данных опроса Фонда "Демократические инициативы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
На сайте отмечается, что новость содержит исправления - изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.
"По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении.
Ранее в ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщили, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большое строительство" главным позитивным событием 2020 года.
Директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в искажении данных.
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т.е., за 2020 год украинцы вообще НИ ОДНОГО деяния" клоунов НЕ одобрили)))
10,5% от общего числа опрошенных рады виртальным дорогам.
11,3% - это те, кто вобще согласился на этот вопрос отвечать.
"не прокатило" збрехать - в первый раз, что ли))
зато сегодня вовка шмаркля в Запорожьи будет вешать зебилам что Большой Деребан "одобряют 99,5%", а оно - "найвеличнише другий рік" поспіль))
11,3% вобще согласилось про жту хрень говорить.
сам баран,видал баранов,но таких баранов не видал
Даже не 11,3%, а 10,5%. Вот хоть на процент, а опять в ЗЕопе соврали.
На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.
Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.
Источник: https://censor.net/ru/n3238851
- Ну, значит, не получилось.
как всегда большое наманалово от зели