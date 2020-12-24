Татаров о подозрении: доказательств моей причастности нет, деньги на залог не собираю
Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров заявил, что докажет необоснованность предъявленного ему подозрения.
Об этом он сообщил журналистам после заседания в ВАКС, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нет, не знал (что заседание перенесут. - Ред.). Я хотел, чтобы было открыто судебное разбирательство. Если вы видели, я анонсировал сам приглашение на суд. Я инициативно прихожу на все процессуальные действия", - отметил Татаров.
Он считает, что докажет необоснованность предъявленного ему подозрения.
"Докажу, что подозрение необоснованное, что доказательств моей причастности к чему нет, и соответственно, не будет оснований применять любую меру пресечения. Деньги никакие я не собираю (на залог. - Ред.). Вы же видели мою декларацию и видели, сколько я там задекларировал, и, соответственно, можете сделать выводы", - сказал заместитель председателя ОП.
Татаров отметил, что будет настаивать на необходимости проведения судебных разбирательств, чтобы все доказательства были исследованы, и чтобы суд предоставил независимую качественную оценку всем материалам органа досудебного расследования.
Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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1. "Службовий пес Кеп винюхав у партії бананів, яка прямувала транзитом через Україну, 55,4 кг кокаїну. Правоохоронці "втратили" у своїх зведеннях 9 кг порошку. "- Ця інформація розповсюджується ЗМІ вже цілих ДВА дні підряд..,
-Сам факт "втрати кокаїну" і те, що ні МВС, ні СБУ, ні ДБР, ні Генпрокуратура і "вусом не моргнули" та не порушили жодної кримінальної справи... не за фактом виявлення кокаїну... ні. А за фактом "пропажі" його частини... в правоохоронних органах!? - є прямим свідченням того, що згадані органи не лише кришують, але й самі є організаторами, учасниками, торгують (чи мають свою частку від злочинців) в наркобізнесі в Україні. Іншого пояснення, як самого факту "пропажі", так і не порушення справи за цим фактом - просто не існує в природі! Та й числельні випадки торгівлі "правоохоронців" наркотою - вже примелькалися в пресі
-А спробуйте взнати - куди дівається весь конфіскат любих товарів, до чиїх рук прилипає виручка від його роздрібної реалізації, .... скільки виручки від його реалізації і податків з названих магазинів реально отримує бюджет - не знайдете. Не знайдете НІЗАЩО! Але в любому містечку легенько можна знайти якщо не по десятку, то по кілька магазинів з реалізації конфіскату...
2. Фантастичне НЕвиконання плану доходів бюджету на протязі десяти місяців і "чудодійне" і одномоментне виконання всіх річних доходів в грудні - "план річних поступлень буде виконано"! - рапорт Уряду...
В принципі, такий варіант можливий - якщо держава за два останні місяці здатна наростити Обсяг ВВП країни на процентів так...20-25...
Але ж і в два останні місяці продовжується падіння ВВП...
-Про що це може свідчити ("звідки ж гроші Зін")?? Які варіанти пояснень цього "феномену" ?
-Варіант а) Якщо дійсно та реально виконано план поступлень, то це може бути ознакою подій червня-липня 2019 року - коли олігархи дійсно сплатили всі (чи більшість) податки з власних тіньових оборотів (і знизили вивід коштів в офшори - що підтверджується зміцненням курсу гривні та одномоментним зростом золото-валютних резервів-ЗВР), і понадплановими запозиченнями МінФіну. (але ж обсяг запозичень знизився - ніхто їм більше не вірить і все менше позичає). А відсутність урядового аналізу тіньового ринку і законодавчих ініціатив по його ліквідації чи звуженню - засвідчує, що українська економіка - далеко не "присмерті" - але методично та цілеспрямовано розграбовується... задля власного та безконтрольного і безкарного збагачення олігархів та політиків.... Бо одночасне зростання поступлень до бюджету, яке супроводжується зміцненням гривні і зростом золото-валютних резервів при постійно падаючій економіці - НЕ МОЖЛИВЕ навіть теоретично, якщо не викинути на ринок частину "невідомих", тіньових коштів! А якщо влада не розслідуватиме після цього джерел їх походження - то "вона в "курсі", а якщо тіньовиків і не каратиме, то вона ж і "в долі"...
Значить "демпфером" виступила тіньова економіка, яка під контролем влади та олігархів!!! Олігархи і їх маріонеткова влада "змобілізувалися" на ривок поступлень до бюджету...
Олігархи, як і влада добре ж розуміють, що повний крах фінансів держави, то є і їхній крах... і не лише бізнесовий, а й, можливо, і фізичний... Тобто, в України... не все втрачено, Україна - не банкрут. Просто потрібно негайно гнати цю погань в три шиї , або хоча безперервно та потужно її "пресувати" та викривати і нещадно критикувати (що я і роблю)
-Варіант б) що "ніякого виконання бюджету насправді немає, а "рапорт про виконання" є чергове окозамилювання та постійна брехня. Тоді - "зливай воду" ... -Україна повний банкрут.
-Але зміцнення гривні та зріст ЗВР НБУ - свідчать на користь варіанту "а"... Значить - могли би жити без жодних фінансових запозичень та потрясінь, якби ця влада згинула -"як роса на сонці", а олігархів, не дивлячись на їх "могутність" - привести до адекватності... При чому можна - дуже і дуже легенько знаючими і чесними урядовцями та людьми у всіх гілках влади ( чи виконанням рекомендацій її майбутніх високопрофесійних консультантів при наступній владі)
3. І самий ніби-то і незначний, але абсолютно характерний та типовий , приклад: -" "Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень".
-Питання: -Скільки разів у рік масово вирублюють соснові дерева? - Вірно - Один і він завжди... в один сезон -передноворічний. Невже Лісгоспи, разом з правоохоронцями не здатні раз у рік поєднати зусилля для недопущення безконтрольності вирубки, чи задля недопущення безкарності вирубщиків??
-НЕ можуть.!!! Як і не можуть здійснити цього ж по відношенню до копачів бурштину, до видобутку і крадіжках нафти й газу, піску, гравію, титанових руд..., як і не можуть справитися з розбоєм НКРЕКП - Бо вони їх кришують, бо вони "в долі", як і з наркотиками. А не кришувавши і не будучи "в долі не могли б ставати "діамантовими прокурорами", міністрами, поліцейськими , суддями, політиками, губернатарами... не змогли б "вигрпавати" справи в судах, купляти посади в "єрмаків - зеленських")
Тобто, вершиною мафіозного "айсбергу" В Україні, нині є "єрмакі - зеленські". А чи не ті то ... "єрмакі - зеленські", які "ходять" під п'ятою Путіна при формуванні оборони Країни??? В яких хронічно "не вистачає" коштів ні на оборону, ні на боротьбу з ко-відом, ні на підвищення зарплат і пенсій, але... під кінець року одномоментно і раптово "знайшли" кошти, якими і закрили виконання бюджету?- Вони ж... Вони... субчики!
І не дивно на те, що журналісти, чисельність яких в Україні більш , ніж у ТИСЯЧУ РАЗІВ МЕНША, ніж "правоохоронців" всіх мастей... але саме вони здатні, вміють, можуть розслідувати самі запутані злочини проти держави та особи... А "правоохоронці" (чисельність яких в 4 рази перевищує європейські нормативи)- "чомусь" не здатні ні запобігти, ні розслідувати, ні покарати ... самі простенькі злочини! Правда, можуть, і розпутують, але якщо злочини здійснюються конкурентними, тобто "самодіяльними" угрупуваннями, тобто - непідконтрольними мафії угрупуваннями, або тими, які не сплачують "долі" в казну мафії, чи сплачував, але "брикнувся". Бо саме вони ("правоохоронці") всі злочини - кришують, а саме: - вони злочини організовують, вони є їх бенефіціарами та основними вигодоотримувачами , а разом з політичною владою і являють собою класичне ОЗУ, себто - МАФІЮ України!!!
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Fursa Sergey
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Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова». В новой сцене генеральный прокурор грудью бросается на амбразуру танка НАБУ и забирает у них дело, отдавая его в СБУ. Вот такое кино.
вот смысл от зели
Что полезного НАБУ сделало за прошедших 6 лет?
Нет у них ещё репутации, одни надежды и доверие народные и перспективы на будущее...
Что Микитась кроме своих гипотез может предложить НАБУ?!
Есть свидетельства передачи сумм непосредственно из рук в руки?! Видеосъемка, расписки в получении, другие подтверждающие передачу сумм документы?!
Татаров - прохиндей и аферист высочайшего уровня, такой нигде ни подписей не оставляет, никаких актов прием-передачи не подписывает и доказать его причастность к даче взятки или принуждению Микитася к отчуждению майна в пользу Татарова будет ой как не легко...