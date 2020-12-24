Татаров о подозрении: доказательств моей причастности нет, деньги на залог не собираю

Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров заявил, что докажет необоснованность предъявленного ему подозрения.

Об этом он сообщил журналистам после заседания в ВАКС, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нет, не знал (что заседание перенесут. - Ред.). Я хотел, чтобы было открыто судебное разбирательство. Если вы видели, я анонсировал сам приглашение на суд. Я инициативно прихожу на все процессуальные действия", - отметил Татаров.

Он считает, что докажет необоснованность предъявленного ему подозрения.

"Докажу, что подозрение необоснованное, что доказательств моей причастности к чему нет, и соответственно, не будет оснований применять любую меру пресечения. Деньги никакие я не собираю (на залог. - Ред.). Вы же видели мою декларацию и видели, сколько я там задекларировал, и, соответственно, можете сделать выводы", - сказал заместитель председателя ОП.

Татаров отметил, что будет настаивать на необходимости проведения судебных разбирательств, чтобы все доказательства были исследованы, и чтобы суд предоставил независимую качественную оценку всем материалам органа досудебного расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров. ВИДЕО

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".