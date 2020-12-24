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В бюджете столицы на 2021 год сокращается финансирование здравоохранения, а программа экономразвития не соответствует требованиям времени, - Марина Порошенко

В бюджете столицы на 2021 год сокращается финансирование здравоохранения, а программа экономразвития не соответствует требованиям времени, - Марина Порошенко

Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко.

Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, но в то же время выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

"Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал - не ошиблись ли они с выбором. Действительно ли выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами из Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году", - отметила Порошенко.

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По ее словам, во фракции "ЕС" подробно изучили проект Программы экономического и социального развития Киева.

"У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства - это точно не на сомнительное "велике крадівництво", а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим", - подчеркнула Порошенко.

"На государственном уровне мы уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения. Поэтому наша задача как депутатов - не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку", - убеждена Марина Порошенко.

Она напомнила, что после аудита депутатов из "ЕС" Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницы.

Читайте: "Евросолидарность" в Киевсовете требует увеличить на 450 млн грн расходы на медицину в бюджете-2021, - Марина Порошенко

"Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше. Потому своевременное реагирование - это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом", - считает Марина Порошенко.

"Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в Программу, касаются насущных вопросов. Одднако в проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны - миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой - сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса", - возмущается председатель профильной комиссии.

"Именно поэтому эти риски не дают "ЕС" весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором нам ее навязывают. Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян", - резюмировала Марина Порошенко.

Ранее сообщалось, что "Евросолидарность" в Киевсовете требует увеличить на 450 млн грн расходы на медицину в бюджете-2021.

Позже Киевсовет поддержал выделение 400 млн на борьбу с коронавирусом.

Также читайте: Марина Порошенко о борьбе с COVID-19: Столичные больницы получат дополнительное финансирование еще до конца года

Автор: 

Киев (25571) Киевсовет (1373) Порошенко Марина (100)


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Топ комментарии
+10
Да,то ли дело было при Пэте ,от то была медицина от Супрун ,все завидовали ..
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24.12.2020 15:37
+10
Я не поклонник власти Зе, но не Марине Порошенко говорить о сокращении расходов на медицину.
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24.12.2020 16:02
+9
Бачу, зеленим і досі Порошенко в штанці сцить.
Купили б собі памперса, а не виливали тут помиї зі свої гнилих душонок.
Осточертіли вже.
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24.12.2020 15:31
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І які ж зебіли контролювали та контролюють мерію Києва?
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24.12.2020 15:21 Ответить
Главный зебил там друг Тищенко, Комарницкого и Ермака - мер Кличко. Он себе и замом кума Ермака Алексея Кулебу поставил недавно.
Навыбирали, короче говоря.
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24.12.2020 15:27 Ответить
Вже добрий десяток років чую одне і те ж - Для перемоги здорових, патріотичних сил в Україні - потрібна ЇХ ЗГУРТОВАНІСТЬ !!!

Я - погоджуюсь, але... з одним АЛЕ...! Згуртованості "здоррових сил" НІКОЛИ не досягти при дефіциті у них власного розуму! Навіть при наявності у них патріотизму.

Наголошую, що Що згуртованість "здорових сил" - то є похідна від їх розуму, розуму нації, розуму її патріотів!... бо від нього, і лише від цього залежать - як розквіт держави та її громадян, чи їх деградація.

Нині найуспішніші держави світу саме ті, в яких інтегральний інтелект суспільства найвищий, а не лише ті, що багаті територіями, природними ресурсами, населенням, обсягами озброєнь... і ін..

Прикладом можуть слугувати Сінгапур, Японія, Південна Корея, Норвегія,Данія, Велика Британія, Зеландія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург та ін... в яких найвищий рівень життя!

А Україна - з найбільшою територією в Європі, З наявністю всіх природних ресурсів, які знаходяться в таблиці Мєндєлєєва, Значним промисловим потенціалом, Могутнім сільсько-господарським сектором, Значною чисельністю населення... але і з значним рівнем корупції, а як результат кількістю куплених посад, дипломів та наукових ступенів та звань - вже п'ятнадцять останніх років "пасе задніх" в тій же Європі за рівнем споживання та життя НАСЕЛЕННЯ, обсягами, структурою Національного доходу та його присвоєнням... Яка, під п'ятою бандитів та зовнішніх і внутрішніх ворогів, але формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.

А про рівень колективного інтелекту, розуму тих, хто ще залишився проживати в Україні ( і ГУРТУВАТИСЯ)- судіть самі... попередньо заглянувши у власний холодильник та гаманець!

І звинувачувати в цьому нікого і нічого - окрім як самих себе! Вірніше - свою власну голівку!

PS: як і ліньки розповсюджувати дописи, які самі ж вважаєте розумними...
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24.12.2020 15:42 Ответить
пальчевский был бы похуже
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24.12.2020 15:47 Ответить
Клінтони - Біл і де Гілларі
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24.12.2020 15:27 Ответить
зробіть собі тест на вагітність.
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24.12.2020 15:29 Ответить
Это, если потеснятся. Если нет, - в Киеве будет такой же вой как и во всей Украине.
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24.12.2020 15:37 Ответить
Піпець, велика державна діячка! Мабуть проффесор іканомики?
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24.12.2020 15:27 Ответить
Не клоунесса. І то добре.
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24.12.2020 15:29 Ответить
Не трогай Маринку. Вона в свій час з обов'язками першої леді справилась на всі 100. Дай Боже кожній так справлятись...
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24.12.2020 15:48 Ответить
Ікона . Вона нічого важчого ніж кредитка (чужа) в руках не тримала за своє життя .Але то таке
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24.12.2020 17:34 Ответить
А вот скажи мне мордва вонючая, ***** твое вяликий, или так чмо обосраное? Вопрос риторический
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24.12.2020 15:56 Ответить
а щоб розпізнати нецільові, та й взагалі несвоєчасні витрати з спільного гаманця треба бути великою державною діячкою? То чого ж ви тоді волаєте що зелені з ковідного фонду комуниздили на "будівництво" доріг гроші??
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24.12.2020 16:08 Ответить
Ну как Люська чивокуня. Зато НЕ клоунесса
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24.12.2020 17:40 Ответить
Бачу, зеленим і досі Порошенко в штанці сцить.
Купили б собі памперса, а не виливали тут помиї зі свої гнилих душонок.
Осточертіли вже.
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24.12.2020 15:31 Ответить
Що отримали Гадю-2 ,авторітет однако !!))
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24.12.2020 15:39 Ответить
Да,то ли дело было при Пэте ,от то была медицина от Супрун ,все завидовали ..
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24.12.2020 15:37 Ответить
Може годі валити все на попередників , час вже за власні дії чи бездіяльність відповідати !! Чи ще не достатньо накосячили ??)))
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24.12.2020 15:41 Ответить
Валить-не валить ,но после того что Барыгина шайка натворила, разгребать придётся ещё долго ...
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24.12.2020 15:43 Ответить
Але якщо зелену плісняву не зупинити , то після нього вже розгребати не буде що !!)))
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24.12.2020 15:46 Ответить
Ага , а на его место опять Пэтю от тогда всё будет норм ....
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24.12.2020 17:20 Ответить
Тогда сразу закончатся все наши беды и начнутся сплошные перемоги
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24.12.2020 17:36 Ответить
в спам тебе отправили.
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24.12.2020 16:01 Ответить
Навіщо ідіотів в спам відправляти? Так приколько споглядати на їх дебільні потуги перекласти повну жо.у їх боротьби з ковід на пАпередніков.
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24.12.2020 16:12 Ответить
вообще никого в спам отправлять не нужно. Я за свободу слова.
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24.12.2020 16:28 Ответить
Правду в спам ни отправить , Пэтя пытался и где сейчас Пэтя ...
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24.12.2020 17:18 Ответить
через три місяці буде вже два роки як зелена пліснява заправляє в Україні. А "пакращень" фсьо нєт...
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24.12.2020 16:10 Ответить
Домохозяйки у власти.
Жесть.
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24.12.2020 15:38 Ответить
А клоуны?😂
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24.12.2020 15:58 Ответить
Вітяля скурвився давно... сидить на відкатах з будівництва і ділиться з ОП.
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24.12.2020 15:50 Ответить
Я не поклонник власти Зе, но не Марине Порошенко говорить о сокращении расходов на медицину.
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24.12.2020 16:02 Ответить
Чим це Марина вам завинила ??))
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24.12.2020 16:13 Ответить
до речі, як би не було первинної реформи, то сімейні лікарі під час пандемії вас би не вислухували в телефонному режимі. А бгли б ви усим стадом ковідним у поліклініку, сиділи б там у коридорах в черзі, сопіли б один на одного, і обмінювались варіаціями ковіду..
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24.12.2020 16:14 Ответить
Чому?
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24.12.2020 16:14 Ответить
а ж що ти їй закидаєш, Ваня?? Марина може сісти лише після тюльки.. І то, якщо такі як ти хоч щось наколупають..
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24.12.2020 16:12 Ответить
Що там з грошами благодійного фонду?
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24.12.2020 16:31 Ответить
якого фонду? Рошен?? Порох та його дружина мають за свій власний фонд тобі звітувати?? Ти нічого поплутав, ванятка?? ))
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24.12.2020 16:37 Ответить
Ваню спрашивать бесполезно . Там ум и не ночевал . Все на что он сподобился использовать в своем ники имя прославленного козачьего атамана. А так кизяк кизяком малоруцький
У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9837
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24.12.2020 16:45 Ответить
Гугл підчищений. Тому бесіда втрачає сенс. Покищо
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24.12.2020 16:48 Ответить
нема про що спілкуватися зі зрадниками
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25.12.2020 00:44 Ответить
Шо не спас шЫколад спасёт шЫколадка,,,,,,
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24.12.2020 16:31 Ответить
А тебя плесень спасет или шуты квартальные?
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24.12.2020 16:46 Ответить
 
 