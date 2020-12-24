В бюджете столицы на 2021 год сокращается финансирование здравоохранения, а программа экономразвития не соответствует требованиям времени, - Марина Порошенко
Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко.
Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, но в то же время выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.
"Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал - не ошиблись ли они с выбором. Действительно ли выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами из Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году", - отметила Порошенко.
По ее словам, во фракции "ЕС" подробно изучили проект Программы экономического и социального развития Киева.
"У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства - это точно не на сомнительное "велике крадівництво", а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим", - подчеркнула Порошенко.
"На государственном уровне мы уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения. Поэтому наша задача как депутатов - не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку", - убеждена Марина Порошенко.
Она напомнила, что после аудита депутатов из "ЕС" Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницы.
"Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше. Потому своевременное реагирование - это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом", - считает Марина Порошенко.
"Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в Программу, касаются насущных вопросов. Одднако в проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны - миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой - сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса", - возмущается председатель профильной комиссии.
"Именно поэтому эти риски не дают "ЕС" весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором нам ее навязывают. Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян", - резюмировала Марина Порошенко.
Ранее сообщалось, что "Евросолидарность" в Киевсовете требует увеличить на 450 млн грн расходы на медицину в бюджете-2021.
Позже Киевсовет поддержал выделение 400 млн на борьбу с коронавирусом.
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Навыбирали, короче говоря.
Я - погоджуюсь, але... з одним АЛЕ...! Згуртованості "здоррових сил" НІКОЛИ не досягти при дефіциті у них власного розуму! Навіть при наявності у них патріотизму.
Наголошую, що Що згуртованість "здорових сил" - то є похідна від їх розуму, розуму нації, розуму її патріотів!... бо від нього, і лише від цього залежать - як розквіт держави та її громадян, чи їх деградація.
Нині найуспішніші держави світу саме ті, в яких інтегральний інтелект суспільства найвищий, а не лише ті, що багаті територіями, природними ресурсами, населенням, обсягами озброєнь... і ін..
Прикладом можуть слугувати Сінгапур, Японія, Південна Корея, Норвегія,Данія, Велика Британія, Зеландія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург та ін... в яких найвищий рівень життя!
А Україна - з найбільшою територією в Європі, З наявністю всіх природних ресурсів, які знаходяться в таблиці Мєндєлєєва, Значним промисловим потенціалом, Могутнім сільсько-господарським сектором, Значною чисельністю населення... але і з значним рівнем корупції, а як результат кількістю куплених посад, дипломів та наукових ступенів та звань - вже п'ятнадцять останніх років "пасе задніх" в тій же Європі за рівнем споживання та життя НАСЕЛЕННЯ, обсягами, структурою Національного доходу та його присвоєнням... Яка, під п'ятою бандитів та зовнішніх і внутрішніх ворогів, але формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
А про рівень колективного інтелекту, розуму тих, хто ще залишився проживати в Україні ( і ГУРТУВАТИСЯ)- судіть самі... попередньо заглянувши у власний холодильник та гаманець!
І звинувачувати в цьому нікого і нічого - окрім як самих себе! Вірніше - свою власну голівку!
PS: як і ліньки розповсюджувати дописи, які самі ж вважаєте розумними...
Купили б собі памперса, а не виливали тут помиї зі свої гнилих душонок.
Осточертіли вже.
Жесть.