Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки

На Донбассе в четверг в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинскому военнослужащему оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение.

"Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командование части", - говорится в сообщении.