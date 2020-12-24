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Новости Агрессия России против Украины
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Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки

Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки

На Донбассе в четверг в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинскому военнослужащему оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение.

"Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командование части", - говорится в сообщении.

Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки 01

Автор: 

ранение (3386) Донбасс (26956) военнослужащие (6149) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
"Невідоме"? Кому невідоме?
Швидкого одужання нашому воїну.
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24.12.2020 15:26
+9
Наверное, воин наступил на "подарок" от сепаруSSов, который они щедро недавно дистанционно разбрасывали. Выздоровления Защитнику и долгой жизни!
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24.12.2020 15:28
+8
Отаке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетят , минують не навмисно !!)))
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24.12.2020 15:34
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А чого вже не пишуть "в зоні АТО"? Зебільний план Ж чи що?
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24.12.2020 15:26 Ответить
Потому, что уже несколько лет ООС, а не АТО. Ты много пропустил.
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24.12.2020 15:27 Ответить
яке АТО- мир и дружба, новый год, квартал 95
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24.12.2020 15:27 Ответить
Врут, его подстрелили кацапы. Зеленский,хочет, чтобы перемирие было реальностью.
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24.12.2020 15:32 Ответить
нещодавно з анабіозу?
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24.12.2020 19:03 Ответить
в смысле неизвестном? Так подано, как будто солдат сам виноват.
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24.12.2020 15:26 Ответить
Раз устройство неизвестное, значит статистику ЗЕ можно не портить.

Он жерегулярно писюкает, что за стотыщ дней полного и решительного одностороннего перемирия потерь практически нет.

ВСУ бьют а они только молча крепчают от этого.
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24.12.2020 15:29 Ответить
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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24.12.2020 16:55 Ответить
"Невідоме"? Кому невідоме?
Швидкого одужання нашому воїну.
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24.12.2020 15:26 Ответить
перемирие, да
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24.12.2020 15:27 Ответить
Хоч живий лишився.
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24.12.2020 15:27 Ответить
Наверное, воин наступил на "подарок" от сепаруSSов, который они щедро недавно дистанционно разбрасывали. Выздоровления Защитнику и долгой жизни!
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24.12.2020 15:28 Ответить
С противопехотными минами и их применением боролся весь Мир,включая звезд Голливуда...но для РАБссии Мавзолейной это не авторитет...у них быдло пролетарское в авторитете...
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24.12.2020 15:33 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетят , минують не навмисно !!)))
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24.12.2020 15:34 Ответить
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 5792
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24.12.2020 15:35 Ответить
а не на том ли "неизвестном взрывном" ...какими уже несколько дней подряд дистанционно минируют оте какбы... тамженашилюди по версии сивошки и факина-кравчучки
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24.12.2020 15:35 Ответить
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 3508
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24.12.2020 15:37 Ответить
на нєізвєснам прасящєм міра...
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24.12.2020 15:37 Ответить
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 8574
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24.12.2020 15:39 Ответить
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 6546
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24.12.2020 15:40 Ответить
Это те самые "не прицельные" и "не системные" обстрелы... дистанционными МИНАМИ.
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24.12.2020 15:41 Ответить
Задача Мавзолейных хмырей по кусочку возродить СССР сдохший 30 лет назад....Нападение на Кахастан не за горами....
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24.12.2020 15:43 Ответить
Ага - на воздушном шарике. От ган.доны.
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24.12.2020 15:47 Ответить
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 1922 Боярышники
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24.12.2020 15:47 Ответить
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 4772 Дамбасс паражняк не гонит...
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24.12.2020 15:52 Ответить
Такое определение говорит о том что орки и кацапы не причём мол сам виноват,к ним или "тойстороне" притензий не имеем,нога сама нашла неизвестное взрывное устройство,и вообще жизни ничего не угрожает ему,ничего страшного и в таком духе
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24.12.2020 15:52 Ответить
Розвідку нашу в зоні ООС прибрав Зепотепіллєр , от наразі ,, подаруночки " від дикого кацап'я валяються під ногами наших
бійців !
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24.12.2020 15:53 Ответить
Гребаные ЗЕклоуны... Как вы уже достали! Млятть, на "подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки"(с), *****, а подорвался на мине, установленной лаптерогими роиссянскими уродами, мля!

****** уже, кондомы!
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24.12.2020 16:21 Ответить
 
 