Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки
На Донбассе в четверг в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинскому военнослужащему оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение.
"Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командование части", - говорится в сообщении.
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Он жерегулярно писюкает, что за стотыщ дней полного и решительного одностороннего перемирия потерь практически нет.
ВСУ бьют а они только молча крепчают от этого.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Швидкого одужання нашому воїну.
бійців !
****** уже, кондомы!