"Слуга народа" Чернев о передаче дела Татарова: Ждать от СБУ непредвзятости и объективности сложно

Передача дела замглавы Офиса президента Олега Татарова в СБУ является очередным ударом по антикоррупционной системе.

Об этом написал в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Офис генерального прокурора фактически стал на личную защиту подозреваемого в коррупции Татарова, передав дело от НАБУ в СБУ. Встал на защиту лица, которое плевало на Уголовный кодекс еще во время убийств на Майдане", - отметил он.

Чернев убежден, что "ждать от СБУ непредвзятости и объективности сложно".

"История снова доказывает, что реформа СБУ крайне важна. СБУ должно быть вообще лишена функций досудебного расследования", - резюмировал он.

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Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".