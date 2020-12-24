Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe

Замгенпрокурора Алексей Симоненко, который принял решение о смене подстледственности в производстве относительно замглавы ОП Олега Татарова и передал дело из НАБУ в СБУ, владеет домом в элитном районе под Киевом Конча-Заспе.

Об этом напомнил Владимир Бондаренко, комментируя передачу дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Хатынка в Козине прокурора Алексея Симоненко, разваливающего дело Татарова. Купил супруге mers-купэ 400 S за 80 тыс. ГРИВЕН! С 2010 года трудился в СБУ, недавно стал замом Генпрокурорихи. А вы говорите "внешнее управление". Его ещё нужно заслужить", - напомнил Бондаренко.

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Напомним, "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену.