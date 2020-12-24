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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe

Замгенпрокурора Алексей Симоненко, который принял решение о смене подстледственности в производстве относительно замглавы ОП Олега Татарова и передал дело из НАБУ в СБУ, владеет домом в элитном районе под Киевом Конча-Заспе.

Об этом напомнил Владимир Бондаренко, комментируя передачу дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Хатынка в Козине прокурора Алексея Симоненко, разваливающего дело Татарова. Купил супруге mers-купэ 400 S за 80 тыс. ГРИВЕН! С 2010 года трудился в СБУ, недавно стал замом Генпрокурорихи. А вы говорите "внешнее управление". Его ещё нужно заслужить", - напомнил Бондаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену. ФОТО

Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe 01
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe 02

Напомним, "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену.

Автор: 

Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+23
ОСЬ ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
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24.12.2020 16:16
+17
Замгенпрокувора. Все тяжелым прокуворским трудом и потом.
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24.12.2020 16:13
+16
Вот это зарплаты в прокуратуре, конец эпохи бедности, учитесь лохи...
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 4552
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24.12.2020 16:15
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Замгенпрокувора. Все тяжелым прокуворским трудом и потом.
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24.12.2020 16:13 Ответить
привітаю підтримку ******** назви тих страдальців юриспруденції
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24.12.2020 16:16 Ответить
олігархи деякі щедрі , а жадні то дадуть коректіровку де підгребти
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24.12.2020 16:13 Ответить
ну яким же вже курвіметром можна вимірювать зкурвленість ******** прокурворів?
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24.12.2020 16:15 Ответить
Это лишнее, к стенке ставить надо.
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24.12.2020 16:16 Ответить
Вот это зарплаты в прокуратуре, конец эпохи бедности, учитесь лохи...
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 4552
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24.12.2020 16:15 Ответить
думаешь, он при Зе дворе построил? Я думаю, раньше.
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24.12.2020 16:31 Ответить
Система Кучмы в действии, вор на воре, и вором погоняет.
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24.12.2020 17:46 Ответить
можно подумать при Кравчуке или Ющенко воров не было
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24.12.2020 19:16 Ответить
Кравчук недолго был, хотя ЯО сдать успел. А так вся наша олигархическая система создана при Кучме и работает до сих пор, и под нее работают все остальные структуры государства.
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24.12.2020 20:24 Ответить
Кравчук и Черноморское торговое пароходство сдать успел. Ударными темпами работал человек.
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24.12.2020 21:39 Ответить
Хз насчёт зряплат, но вы мне покажите дилера мерса который новехонький s400 coupe по цене ржавой 20 летней евробляхи продает!
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25.12.2020 08:37 Ответить
Он говорит и вы говорите, все просто.
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25.12.2020 11:24 Ответить
ОСЬ ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
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24.12.2020 16:16 Ответить
Я пропоную записувати усе, що зараз відбувається. Починаючи від 2019 і плюс 5 років. Порошенко за все це повинен буде відповісти. Його не обирали, а він усе одно керує. Він має понести за це відповідальність.
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24.12.2020 16:21 Ответить
у тебя с головой беда
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24.12.2020 16:27 Ответить
Дякую, намагаюсь відповідати ******** українським реаліям
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24.12.2020 16:31 Ответить
записувати шкрябачкою на глиняних табличках, щоб запеклось, а не згоріло, як хата гонтарєвої чи шабуніна
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24.12.2020 16:39 Ответить
тю... надо же...все живут (из прокурорских или судейских) по общагам...а этот.... (сарказм)
колупни там каждого - такие хатынки (на мам-пенсионерок оформленные) что становится ясно почему заблокировали е-декларации ))) (для себя ж любимых старались)
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24.12.2020 16:17 Ответить
Слуги слуг народа, они такие
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24.12.2020 16:17 Ответить
пока эту всю систему не накроет волна народного гнева в виде самосуда , ничего не измениться , они страх потеряли
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24.12.2020 16:18 Ответить
Мир хижинам, война дворцам!
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24.12.2020 21:21 Ответить
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 860
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24.12.2020 16:19 Ответить
де по такі ціні меси продають? Буру два..
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24.12.2020 16:19 Ответить
Тобі так не вийде. Бо ти не підписуєш документи про передачу слідства з НАБУ до СБУ.
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24.12.2020 16:34 Ответить
А как вы хотели? За "не будем задавать вопросы" надо платить.

Но у меня другой вопрос: Симоненко это все при Зеленском наколядовал?
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24.12.2020 16:20 Ответить
С 2010 года трудился в СБУ, недавно стал замом Генпрокурорихи.Источник: https://censor.net/ru/n3238958

Талантливый, к бабке не ходи!
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24.12.2020 16:26 Ответить
думаю, раньше.
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24.12.2020 16:32 Ответить
Вопрос был риторический. Даже не интересны комментарии адептов секты "святого Петра". Их методички а-ля "не его зона ответственности" уже поднадоели.
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24.12.2020 16:49 Ответить
Ти розумієш, яка штука коли призначають на посаду зам ген прокурвора, то вивчають його декларацію. Питань не було до кандидата? хай Порох поганий, але ж клоуни прийшли до влади на хайпі, що всіх пересаджають, вони "новиє чесниє ліца". Ну і ...? а тепер давай рахувати: Портнов-Труба, Богдан, Єрмак-братЄрмак, Татаров, Венедиктова -чоловік в МВС, купа депутатів-проституток друзів Зеленського. Сам Зеленський: Оман, офшори, забув 6 млн задекларувати, млрд -и на утримання, корупційні дороги, дітям - державні резиденції. Це тільки за останні півроку.
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24.12.2020 17:13 Ответить
Не, друг. Обсуждать на полном серьезе Зеленского? Это не ко мне. Ты же не спрашиваешь с уборщицы, почему завод в жопе?
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24.12.2020 18:34 Ответить
Нічого не зрозумів. До чого тут уборщиця. Народ вибрав Зеленського на посаду президента. Тепер відповідальність на ньому. В тому числі за Венедиктову і всіх її замів. Порох далеко не святий, але саме при ньому ввели декларування державних службовців і конкурси на заміщення посад. Це все з великим скрипом і трудом, бо в парламенті не було монокоаліції, і взагалі твердої каоліції. Тільки "новиє ліца" дуже швидко це все зливають в каналізацію.
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24.12.2020 18:57 Ответить
Все ты прекрасно понял. Или ты на полном серьезе считаешь, что Зеленский президент Украины? Не по должности и воле случая, а по сути?
Попытка отморозиться и оправдать Порошенко не зачетная.
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24.12.2020 19:24 Ответить
а, шо, думаешь, что при януковиче?
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24.12.2020 16:44 Ответить
Возможно даже и раньше. Только вот с Януковича какой спрос? Он эту всю движуху возглавлял.
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24.12.2020 16:51 Ответить
зато на януковича спрос есть
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24.12.2020 16:59 Ответить
Не думаю, что конкретно на него. Скорее на мутную движуху в которой коррупция цветет бурным цветом. А кто это движуху возглавляет, то вопрос второстепенный.
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24.12.2020 18:36 Ответить
и ни у одного антикоррупционного органа, коих в Украине расплодилось дохрена и больше, к этому прокурвору вопросов нет. все, точка.
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24.12.2020 16:20 Ответить
Антикорупційні органи успішно зливаються і перетворюються в гавно, подібне до зелених шмаркль.
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24.12.2020 18:59 Ответить
изначально рожденное дерьмом, ничем другим стать не может.
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24.12.2020 19:01 Ответить
такое чувство, что у нас только дерьмо и может рождаться.
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24.12.2020 19:19 Ответить
,,Эпоха бидности уже закончилась,, - величайший ВЛЮРционер современности .
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24.12.2020 16:20 Ответить
Не то слово! Судя по прайсу мерса, у нас вообще курс 1грн = 3 евро!
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25.12.2020 08:40 Ответить
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)
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24.12.2020 16:20 Ответить
Между ОП, Генпрокуратурой, СБУ, КС....... и ОПГ можно ставить знак равенства !
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24.12.2020 16:20 Ответить
73%, і ... всі разом - «Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку...»
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24.12.2020 16:21 Ответить
Походу теперь любят их , пристроившись с зади 😐
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24.12.2020 16:24 Ответить
Апшоры 82 раза, лыпецка хвабрика спрычыныла котлы, свынарчукииии вкралы все, брат вбытый, бурштын и карпаты изнасилованы на глазах у саакашвили в эпилептическом припадке.
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24.12.2020 16:21 Ответить
Во шо бываить када апсасешсся рашену.
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24.12.2020 18:17 Ответить
Ачьотакова? Анічьо! Фсьо заработано чесним трудом, ніщеброди,***!
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24.12.2020 16:23 Ответить
Мерс 80 000 гр - это менее 3 тыс евро? Гиии.
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24.12.2020 16:23 Ответить
Заувальований хабар. Так само як дехто з чиновників купує 5-кімнатну квартиру в Києві з 300% знижкою
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24.12.2020 16:32 Ответить
800 000
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24.12.2020 16:34 Ответить
Та и 30 000 € для мэрса - так-сяк. Пользованный?
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24.12.2020 16:37 Ответить
по бумагам.. евробляхер - сразу видно.
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24.12.2020 16:43 Ответить
Теперь ещё и под ВР выйдет *бастовать*, плут.
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24.12.2020 16:48 Ответить
И ни одного зебила в темах про коррупцию зели , похоже что языки друг другу в опы позасовывали , а может друг у друга лапы сосут
А как в 19 они здесь на форумах орали - посадки , посадки
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24.12.2020 16:23 Ответить
Вообще то он с 2010 года работает и построил дом не сегодня. Так что петеботы расскажите про *бандитам тюрьмы*
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24.12.2020 16:30 Ответить
ага. хотя бы одного коррепционера при Пете посадили?
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24.12.2020 16:33 Ответить
Того, что с пледами. Пытались. Но он сразу в кардиологию попал, хлюпик.
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24.12.2020 16:39 Ответить
в любом деле важен результат.
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24.12.2020 16:43 Ответить
А при каком президенте их садили , любитель осла оманского ?
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24.12.2020 21:28 Ответить
я не любитель осла, но, похоже, не при каком. у нас коррупция ненаказуема. Воруют все.
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24.12.2020 21:35 Ответить
Поэтому в отличие от вас во втором туре я испортил бюллетень, написав напротив кандидатов - смерть ворогам .
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24.12.2020 22:30 Ответить
Вот видно что ты настоящий зебил из тех кто не излечим , Петя за свое ответил ,хоть и не до конца , пролетел на выборах в 19 , а ты привел к власти украинофоба и предателя страны , о том что оно ещё и корупцинер я уже и не говорю , ты все равно привык жить при таких всю независимость Украины
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24.12.2020 21:27 Ответить
Када прыдет висна будем сажать зелень.
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24.12.2020 18:19 Ответить
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 3645
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24.12.2020 16:24 Ответить
Машина новая, не *евробляха* какая нибудь за $3000, а мерседес под $100тыс. Значит все нормально налоги уплачены и дымом не воняет. Не завидуйте холопы, а лучше поклонитесь кормильцу вашему. Верно я говорю, порохосрань?
https://censor.net/ru/comments/locate/3238958/01921490-5ce6-73c5-8078-169c886af08e
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24.12.2020 16:27 Ответить
срань зебильная, именно ты его привел к власти) ты за него голо-совало и орало ГОД.. за своего любимого вовку-шмарклю и его венедиктову)

кстати, а Порох да, "виноват".. в том что его прокурор подписал подозрение татарову.. которого твой вовка и венядиктова отмазывают)
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24.12.2020 16:32 Ответить
напомним тупой зебильной мрази под ником https://censor.net/ru/user/461407:
ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
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24.12.2020 16:33 Ответить
Як ви вважаєте такі "правоохоронці", які збагачуються злочиним шляхом будуть захищати державні інтереси та захищати права громадян і закон, як то вони присягають в присязі і як має бути під час виконання службових обовязків? Я думаю відповідь очевидна. НІ ! А що вони будуть робити? А робити вони будуть все, щоб тягнути нас в рюсскій мір, бо там такі себе відчувають небожитєлями.
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24.12.2020 16:30 Ответить
А еще говорят - внешность обманчива.. Трындежь. У этого на лице проку-ворское счастье написано.
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24.12.2020 16:34 Ответить
все сгнило за тридцать лет в прямом и переносном смысле. скоро начнет валится...
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24.12.2020 16:35 Ответить
Рановато у тебя в 30 лет валится начало .
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24.12.2020 16:37 Ответить
не у меня. не передергивай.
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24.12.2020 16:39 Ответить
А у кого?
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24.12.2020 16:43 Ответить
у Украины, непонятно что ли?
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24.12.2020 19:52 Ответить
Та, ні, прокурор "бідний" як церковна миша . У ньго усім володіє дружина. Ну, як завжди ...
Так Симоненко має земельну якусь діляночку площею 2500 квадратних метри в Київській області. І все. Решта майна належить його дружині Олені. Це квартира в Києві, житловий будинок (площа 640 квадратних метри) і дві земельні ділянки в Козині, а також кілька земельних ділянок у Нових Безрадичах під Києвом і квартира у Києві, якою вона спільно володіє з іншими людьми. Дружина єдина в родині має автомобіль - це Mercedes S-Class Coupe 400 2016 року випуску. Олена з 2019 року працює в сфері ресторанного бізнесу - володіє компанією «Крассула Б».
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24.12.2020 16:44 Ответить
явно чесний і непідкупний хлопчина. Заробив все важкою працею у свої 35 років. Чи мама подарувала?
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24.12.2020 16:57 Ответить
Какие машины дешевые в Украине, а народ недоволен. Нахрена переть с Европы ДОРОГОЙ МЕТАЛЛОЛОМ, потом растамаживать,если дома такая дешевка. Президенты меняются а пропасть перед народом все увеличивается. НЕНАСЫТНЫЕ ТВАРИ.
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24.12.2020 17:14 Ответить
Внебрачный сын Сергея Клюева. Или брат. Копия просто.
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24.12.2020 17:36 Ответить
Хто і коли його призначив на посаду заступника генпрокурора? Звідки він такий чоткий вискочив?
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24.12.2020 17:45 Ответить
По имуществу судей, прокуроров, и ментов, надо создавать народные суды "тройки".
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24.12.2020 18:23 Ответить
Два, млять, момента!
1. "Замгенпрокурора Алексей Симоненко, который принял решение о смене подстледственности в производстве относительно замглавы ОП Олега Татарова и передал дело из НАБУ в СБУ"
2. "...... Симоненко......с 2010 года трудился в СБУ..."
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24.12.2020 18:25 Ответить
Где взял домик,сосунок? Где взял МЕРС,соплячок?
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24.12.2020 18:32 Ответить
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_s_400_22965006.html Б/у Mercedes-Benz S 400 стоит 80000-90000 долларов.
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24.12.2020 20:18 Ответить
 
 