Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe
Замгенпрокурора Алексей Симоненко, который принял решение о смене подстледственности в производстве относительно замглавы ОП Олега Татарова и передал дело из НАБУ в СБУ, владеет домом в элитном районе под Киевом Конча-Заспе.
Об этом напомнил Владимир Бондаренко, комментируя передачу дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Хатынка в Козине прокурора Алексея Симоненко, разваливающего дело Татарова. Купил супруге mers-купэ 400 S за 80 тыс. ГРИВЕН! С 2010 года трудился в СБУ, недавно стал замом Генпрокурорихи. А вы говорите "внешнее управление". Его ещё нужно заслужить", - напомнил Бондаренко.
Напомним, "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену.
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Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
колупни там каждого - такие хатынки (на мам-пенсионерок оформленные) что становится ясно почему заблокировали е-декларации ))) (для себя ж любимых старались)
Но у меня другой вопрос: Симоненко это все при Зеленском наколядовал?
Талантливый, к бабке не ходи!
Попытка отморозиться и оправдать Порошенко не зачетная.
А как в 19 они здесь на форумах орали - посадки , посадки
https://censor.net/ru/comments/locate/3238958/01921490-5ce6-73c5-8078-169c886af08e
кстати, а Порох да, "виноват".. в том что его прокурор подписал подозрение татарову.. которого твой вовка и венядиктова отмазывают)
ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
Так Симоненко має земельну якусь діляночку площею 2500 квадратних метри в Київській області. І все. Решта майна належить його дружині Олені. Це квартира в Києві, житловий будинок (площа 640 квадратних метри) і дві земельні ділянки в Козині, а також кілька земельних ділянок у Нових Безрадичах під Києвом і квартира у Києві, якою вона спільно володіє з іншими людьми. Дружина єдина в родині має автомобіль - це Mercedes S-Class Coupe 400 2016 року випуску. Олена з 2019 року працює в сфері ресторанного бізнесу - володіє компанією «Крассула Б».
1. "Замгенпрокурора Алексей Симоненко, который принял решение о смене подстледственности в производстве относительно замглавы ОП Олега Татарова и передал дело из НАБУ в СБУ"
2. "...... Симоненко......с 2010 года трудился в СБУ..."