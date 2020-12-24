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Суд остановил исполнение приговора генерал-майору Назарову, осужденному по делу о катастрофе самолета Ил-76, - адвокат

Суд остановил исполнение приговора генерал-майору Назарову, осужденному по делу о катастрофе самолета Ил-76, - адвокат

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову, осужденному к семи годам заключения за служебную халатность в деле о катастрофе самолета Ил-76 и гибели военных.

Об этом сообщил "Радио Свобода" адвокат Виктора Назарова Михаил Турик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сторона Виктора Назарова внесла кассационную жалобу на решение суда.

По данным из Единого реестра судебных решений, кассационная жалоба в Кассационный уголовного суда поступила 21 декабря, а 23 декабря суд приостановил выполнение решения первой и второй инстанций и решил истребовать дело в кассационном порядке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска, - заявление военнослужащих. ДОКУМЕНТ

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Автор: 

кассация (66) суд (25110) Назаров Виктор (151)


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Топ комментарии
+7
Хабарні диванні судді, вони що знають, як вести війну, вони навть не служили бо відмазались.. Генерал хоть щось да робив, коли інші торгували , бабло робили квартали знімали. Виявляється винуватий генерал, а не оккупант з РФ, які збили літак. Країна владних зрадників і олігофренів. Тупорилі при владі бережись!
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24.12.2020 17:13
+5
Осталось извиниться и наградить. Клоунада.
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24.12.2020 16:27
+5
Бойові бовдури не повинні командувать та вирішувать долю підлеглих вояків. Як не засудити до ув'язнення, то зняти звання, звільнити без вихідних пособій та пенсії генерала
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24.12.2020 16:34
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Штирлиц Путлера еще жив?
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24.12.2020 16:24 Ответить
Осталось извиниться и наградить. Клоунада.
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24.12.2020 16:27 Ответить
Бойові бовдури не повинні командувать та вирішувать долю підлеглих вояків. Як не засудити до ув'язнення, то зняти звання, звільнити без вихідних пособій та пенсії генерала
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24.12.2020 16:34 Ответить
Ну не знаю, там не має військової колегії. Справу будуть розглядати такі самі дилетанти... Це дуже сильна специфіка.
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24.12.2020 16:45 Ответить
Хабарні диванні судді, вони що знають, як вести війну, вони навть не служили бо відмазались.. Генерал хоть щось да робив, коли інші торгували , бабло робили квартали знімали. Виявляється винуватий генерал, а не оккупант з РФ, які збили літак. Країна владних зрадників і олігофренів. Тупорилі при владі бережись!
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24.12.2020 17:13 Ответить
Цей генерал саме той генерал, який "щось та робив". У наслідок чого "щось робив" загинуло 49 чоловік, десантників та членів екіпажу. Ця кабінетна істота виправдовується тим, що на війні завжди гинуть. Я, як колишній військовий, стверджую - у часи моєї військової служби, в Афгані, у значно гірших умовах, наші літаки беспечно злітали та сідали на військових аеродромах. Для цього виконувались певні запобіжні заходи. Літаки не заходили на посадку по класичній "коробочці", а скидали висоту, маневруючи по спіралі в межах аеродрому з виходом на злітну смугу на останьому витку с одночасовим використанням теплових відстрілів (теплових пасток для ракет ПЗРК). На відстані максимальної дистанції використання ПЗРК (2-3 км) виставлялись загороджувальні пости команди прикриття . По курсам можливого заходу на посадку виставляють інженерні загороджувальні засоби, включаючи мінування та встановлення "сигналок". Під час масового використання літаків, або під час особливо важливих польотів, навіть проводились обстріли місць можливого висування разрахунків ПЗРК силами артилерії або стрілецької зброї великих калібрів. Є ще декілька попереджувальних заходів, про які я не хотів би писати, бо вони до сих пір є під грифом "таємно". Це відноситься до радіо-технічної розвідки та радіо-технічної боротьби комплексами, які до сих пір використовають ВСУ України. Судячи з матеріалів справи, які є у вільному доступі, нічого з цього виконано не було, а один з Ілів, навіть, заходив на посадку не з першого разу. Якщо Назаров виправдовується, що на війні завжди гинуть, то чому він не організував усе так як на війні? Краще б він квартали знімав, ніж посилав наших хлопців на вірну смерть. Саме такі кабінетні командуючі вині у більшості смертей захисників України. Прийде час і ми почуємо, як буде виправдовуватись Хомчак-Іловайський. Один не передбачив можливість обстрілу літаків, другий - повірив підступним росіянам та у безпечний "зелений коридор". Суди ще будуть, а Назарову місце у в'язниці.
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24.12.2020 19:11 Ответить
Повністю з вми погоджуюсь, особливо цинічно виглядає спроба звалити ВСЮ ПРОВИНУ НА СБУ, яка не забезпечила знищення тер.груп в районі аеродрому, яку він навів в якості свого виправдання.
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24.12.2020 20:01 Ответить
Написано много.
Но бестолково.
Изучите не словесное болото гражданского суда, а сумму свидетельств от самих военнослужащих.
И Вы с удивлением узнаете что первый самолёт заходил по максимальному градиенту снижения ("заход по афгански") и сел сразу, без всяких вторых заходов.
И ещё много чего.
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25.12.2020 10:08 Ответить
Слушай, толковый, а ты видел, как садится самолет с максимальным градиентом снижения. Он просто падает, заваливаясь на одно крыло, с обязательным отстрелом тепловых ловушек при выравнивании по курсу на последнем витке. У меня есть большие сомнения, что экипаж, не обученный такому методу посадки, пошел на его применение в 1 час ночи в полной темноте и при отсутствии освещенности ВПП. Тем более, что отстрела ловушек не было. Так что, не звизди, специалист.
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25.12.2020 17:37 Ответить
Вы показания командира 25-й бригады, полковника Мымрикова почитайте для начала.
Показания БУР (с самолёта командира) сняты следствием. А там, (при расшифровке) как раз и был градиент.
А вот то что, второй экипаж нарушил приказ командира - ну кому это интересно.
Это никто не хочет видеть, а в документах следствия это есть.
Так что не возбуждайтесь.
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25.12.2020 21:00 Ответить
Хомчак отправил колону войск пробиваться одним маошрутом, а сам чкурнул в обратную сторону, бросил броневик и журналистов с ранеными, и потом внезапно появился на другом авто, мирно выезжая через другую позицию россиян. Есть видео Ростислава Шапошникова об этом.
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25.12.2020 19:53 Ответить
Сами виноваты. Взяли билеты, полетели, а теперь боевого генерала терзают. А не надо было туда лететь.
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24.12.2020 17:46 Ответить
Американські військові експерти застерігають Україну щодо фатальної помилки у справі Назарова.

Співзасновник Львівського безпекового форуму, екскомандувач угруповання Армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.
Лист англійською опубліковано на офіційному вебпорталі Львівського безпекового форуму.
Віктора Назарова https://www.ukrmilitary.com/2020/12/nazarov.html засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Ил-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого https://www.ukrmilitary.com/2016/12/il-76md-76683.html загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України.
Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
Автори наголошують: причиною такої цивільної криміналізації дій військових стала нерішучість і небажання тодішнього військово-політичного керівництва взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.
Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотний вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з РФ. Ув'язнення Назарова, на їхню думку, руйнує позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах ********* конфлікту з Росією.
У зверненні йдеться, що в той час, як США і НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу, оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які ухвалюють важкі рішення в умовах великої невизначеності та у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життям власних солдатів заради оборони такої держави.
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24.12.2020 18:26 Ответить
я не юрист но по моему кассация не останавливает решение апелляции
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24.12.2020 19:59 Ответить
І що у зв'язку з цією касауцією? Вирок скасувати можуть?
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24.12.2020 20:05 Ответить
 
 