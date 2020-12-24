Суд остановил исполнение приговора генерал-майору Назарову, осужденному по делу о катастрофе самолета Ил-76, - адвокат
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову, осужденному к семи годам заключения за служебную халатность в деле о катастрофе самолета Ил-76 и гибели военных.
Об этом сообщил "Радио Свобода" адвокат Виктора Назарова Михаил Турик, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сторона Виктора Назарова внесла кассационную жалобу на решение суда.
По данным из Единого реестра судебных решений, кассационная жалоба в Кассационный уголовного суда поступила 21 декабря, а 23 декабря суд приостановил выполнение решения первой и второй инстанций и решил истребовать дело в кассационном порядке.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Но бестолково.
Изучите не словесное болото гражданского суда, а сумму свидетельств от самих военнослужащих.
И Вы с удивлением узнаете что первый самолёт заходил по максимальному градиенту снижения ("заход по афгански") и сел сразу, без всяких вторых заходов.
И ещё много чего.
Показания БУР (с самолёта командира) сняты следствием. А там, (при расшифровке) как раз и был градиент.
А вот то что, второй экипаж нарушил приказ командира - ну кому это интересно.
Это никто не хочет видеть, а в документах следствия это есть.
Так что не возбуждайтесь.
Співзасновник Львівського безпекового форуму, екскомандувач угруповання Армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.
Лист англійською опубліковано на офіційному вебпорталі Львівського безпекового форуму.
Віктора Назарова https://www.ukrmilitary.com/2020/12/nazarov.html засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Ил-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого https://www.ukrmilitary.com/2016/12/il-76md-76683.html загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України.
Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
Автори наголошують: причиною такої цивільної криміналізації дій військових стала нерішучість і небажання тодішнього військово-політичного керівництва взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.
Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотний вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з РФ. Ув'язнення Назарова, на їхню думку, руйнує позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах ********* конфлікту з Росією.
У зверненні йдеться, що в той час, як США і НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу, оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які ухвалюють важкі рішення в умовах великої невизначеності та у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життям власних солдатів заради оборони такої держави.