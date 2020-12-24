Суд остановил исполнение приговора генерал-майору Назарову, осужденному по делу о катастрофе самолета Ил-76, - адвокат

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову, осужденному к семи годам заключения за служебную халатность в деле о катастрофе самолета Ил-76 и гибели военных.

Об этом сообщил "Радио Свобода" адвокат Виктора Назарова Михаил Турик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сторона Виктора Назарова внесла кассационную жалобу на решение суда.

По данным из Единого реестра судебных решений, кассационная жалоба в Кассационный уголовного суда поступила 21 декабря, а 23 декабря суд приостановил выполнение решения первой и второй инстанций и решил истребовать дело в кассационном порядке.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.