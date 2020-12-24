Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко, - Подоляк
Президент Украины Владимир Зеленский должен создать такую систему, которая сделает невозможным возвращение старых политиков во власть
Об этом заявил в интервью изданию "Факты" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Задача Владимира Александровича – построить за эти годы новую качественную политическую инфраструктуру, которая будет нормально функционировать, и обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись обратно в той или иной ипостаси те же Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта. Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие. Президент должен обозначить ценности и стратегии и дать тактические инструменты", - сказал он.
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+36 Дмитро Черних #470343
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+30 Евгений #396372
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+29 Фима Дерибас #430582
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Кого-то интересуют его глюки?
Обязательное упоминание Порошенко в паре с Медведчуком?
Клоун, а ты помнишь была такая новая партия - Партия зеленых?Ну и сколько она просуществовала?
не, ну конечно же клоун !
Мабуть, Зе-команда збирається повернути Януковоча. Для якого Мертвечук - просто конкурент, а Порох - ворог. І перші кроки в цьому напрямі вже зроблено - повернуто старі кадри Янека: Портнова, Татарова, дЄрьмака, Подоляка...
Лицо так сказать нашей дейЧто только т...
КСтати мы живем при конце света... Вы знаете обтом?????
У индусов.. Кароче на первом месте жрецы...2 военачальники... 3 ремесленники врачи и прочее... 4 шутя актеры певцы.... Так вот когда все мен, ется местами это и есть конецссвета))
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох