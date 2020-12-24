Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский должен создать такую систему, которая сделает невозможным возвращение старых политиков во власть

Об этом заявил в интервью изданию "Факты" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.



"Задача Владимира Александровича – построить за эти годы новую качественную политическую инфраструктуру, которая будет нормально функционировать, и обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись обратно в той или иной ипостаси те же Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта. Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие. Президент должен обозначить ценности и стратегии и дать тактические инструменты", - сказал он.

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