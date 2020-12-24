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Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко, - Подоляк

Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский должен создать такую систему, которая сделает невозможным возвращение старых политиков во власть

Об этом заявил в интервью изданию "Факты" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Задача Владимира Александровича – построить за эти годы новую качественную политическую инфраструктуру, которая будет нормально функционировать, и обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись обратно в той или иной ипостаси те же Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта. Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие. Президент должен обозначить ценности и стратегии и дать тактические инструменты", - сказал он.

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Зеленский Владимир (20456) Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19606) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+36
Це черговий клоун з кремлівського балагана !!)))
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24.12.2020 16:28
+30
Именно поэтому он назначает на высшие должности людей Януковича?
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24.12.2020 16:27
+29
Пусть обеспечивает преемственность сидя в тюрьме там ему самое место
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24.12.2020 16:26
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Що, знову Яник
Зеленський повинен забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися Медведчук і Порошенко, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2581
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24.12.2020 17:20 Ответить
Судя по назначениям скоро вернется Янукович,Путин и Кадыров,хотя для 73% черни какаразница.
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24.12.2020 17:24 Ответить
Придурок - Медведчук и Портнов УЖЕ вернулись, если ты в танке и не знаешь.
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24.12.2020 17:44 Ответить
Краще б цей ід*от мовчав - лише глибше закопує свого шефа.
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24.12.2020 17:52 Ответить
Взгляд у оного как у царева случайно не сынок
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24.12.2020 18:03 Ответить
Так, є схожість. Видно, що обидва добре бухають. Хоча падлоляк мені на Кашперовського більше схожий.
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24.12.2020 22:10 Ответить
Из какой жопы вылез этот советник завканцелярией?
Кого-то интересуют его глюки?
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24.12.2020 18:08 Ответить
Кстати, вы обратили внимание на последнюю установку?
Обязательное упоминание Порошенко в паре с Медведчуком?
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24.12.2020 18:10 Ответить
Дійсно, хто? Твоя версія.
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24.12.2020 20:34 Ответить
Путин. Ещё вопросі?
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25.12.2020 10:31 Ответить
перднув СєрГей Пердов
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25.12.2020 08:05 Ответить
що нюхаєш? то ти таки перднув, і тепер знову?
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25.12.2020 13:59 Ответить
Та подоляк і не дуже проти медведчука. Порошенко їм поперек горла став.
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24.12.2020 18:11 Ответить
Ничто так не выдавало в падляке истинного ордловца, как сявотская чёлка на узком лбу над дебильной харей! А, да, еще сепарский пердёж в сторону Пороха! Да тебя, уродец , Порох нотой РЕ раздавит!
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24.12.2020 18:21 Ответить
А Кравчук, Фокін - нові політики. І хто це вважає, що ВаЗелін не займався політикою від початку 2000-х висміюючи українських політиків? В "95 кварталі" тільки над українськими політиками і сміялись. Путіна не чіпали, а в Кадирова ВаЗелін вибачення навіть просив. Це не політика? Просто Вата повернулась в оболонці ватного блазня. Оболонка нова а вата стара... Дуже гнила...
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24.12.2020 18:41 Ответить
Кто преемник?Лысый или Юзеф?
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24.12.2020 18:50 Ответить
А кто такой этот баран Падляк? Попахивает сегрегацией
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24.12.2020 19:02 Ответить
Харя смахивает на Промокашку. Типичный гопник и бандит.
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24.12.2020 19:29 Ответить
"Зеленський повинен забезпечити спадкоємність влади" пішов ти нах, Україна цього дибільгого клоуна може не пережити, а ще одного такого точно не переживе.
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24.12.2020 20:09 Ответить
Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие
Клоун, а ты помнишь была такая новая партия - Партия зеленых?Ну и сколько она просуществовала?
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24.12.2020 20:21 Ответить
не дай боже такої "преемственностьи власти". нам би пережити иснуючу
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24.12.2020 20:26 Ответить
Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие.

не, ну конечно же клоун !
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24.12.2020 20:39 Ответить
Не знаю как Медвечук (блазень все делает для роста рейтингов ОПЗЖ), но Порошенко в президенты точно не вернется, несмотря на влажные фантазии его поклонников. Естественно, если речь идет о демократическом пути. Он уже повторяет путь Юльки - будет иметь свои 10-15% "ядерного" электората, но не более того.
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24.12.2020 21:25 Ответить
Зеленский себя уже показал вовсей красе. Очень много наобещать и ничего не сделать да и не собирался делать.Его мысли как построить Голливуд.Его дела только для себя и команды. Все посты розданы своим.Мне кажется ему осталось у власти совсем немного. А выбирать надо - державника. Забродский, Лана Зеркаль, Кривонос. И обязательно наказывать казнокрадов, чиновников, корупционеров иначе такие блаЗени будут и дальше вылазить.
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24.12.2020 21:39 Ответить
що це за подоляк? з якої сраки воно вилізло?
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24.12.2020 21:57 Ответить
Хто цей хмирь з зачіскою із 90-х?
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24.12.2020 22:13 Ответить
Хмирь не хмирь, але у ******** бомбануло знатно. А чому? Бо треба, щоб не для України краще, а щоб Петрушку на трон.
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24.12.2020 22:15 Ответить
Соромлюсь запитати: а на світлині нижче - це часом на ви?
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24.12.2020 22:43 Ответить
Не соромтесь, ні не я. Я вже старий і лисий.
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24.12.2020 23:02 Ответить
«Если вы уже лысы, вас тогда спасут усы».
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25.12.2020 01:50 Ответить
Сумнівно, якщо чесно. Але дякую за пораду.
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25.12.2020 01:53 Ответить
Зеленський повинен забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися Медведчук і Порошенко, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9397
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24.12.2020 22:40 Ответить
Інтуїція мені підказує, що це - Harib Da.
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24.12.2020 22:44 Ответить
ЗеЛю и его банду ждет тюряга.и подоляка тоже
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24.12.2020 23:01 Ответить
"...щоб потім не повернулися Медведчук і Порошенко." © Подоляк
Мабуть, Зе-команда збирається повернути Януковоча. Для якого Мертвечук - просто конкурент, а Порох - ворог. І перші кроки в цьому напрямі вже зроблено - повернуто старі кадри Янека: Портнова, Татарова, дЄрьмака, Подоляка...
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24.12.2020 23:39 Ответить
Смотришь на фотку этого подоляка и веришь каждому слову.))
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24.12.2020 23:50 Ответить
Следующий пырзыдент будет пациент из дурдома...
Лицо так сказать нашей дейЧто только т...
КСтати мы живем при конце света... Вы знаете обтом?????
У индусов.. Кароче на первом месте жрецы...2 военачальники... 3 ремесленники врачи и прочее... 4 шутя актеры певцы.... Так вот когда все мен, ется местами это и есть конецссвета))
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25.12.2020 00:09 Ответить
3.14здунєц.
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25.12.2020 00:47 Ответить
Зеленський повинен забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися Медведчук і Порошенко, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6695
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25.12.2020 01:01 Ответить
Подолка - подляка. Может тебе урод власть передать?
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25.12.2020 01:03 Ответить
Уже один раз проголосовали за донбаского зека - закончили Крымом и войной на том же даунбасе, теперь голосуйте за ОПАзаЖОПУ и шоколадного Чмо - получите тот же результат. А причина в том что как ни крути оба этих фигуранта - это Партия рыгов, а там одни бандитские рожи.
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25.12.2020 01:53 Ответить
Одна только харя, говорит об оппоненте больше, чем о сам. Развелось гнусья, давить некому!
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25.12.2020 02:23 Ответить
Приемственность власти , чтобы не только вашим детям хватило, но и вашим внукам??? Не получится.... он свой срок не известно где "досиживать" будет... 😊😊😊
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25.12.2020 09:35 Ответить
Надо обеспечить, чтобы к власти не пришли ни Медведчук, ни Зеленский.
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25.12.2020 10:21 Ответить
Что этот дебил Подоляк Там Хрюкает!! Вы сегодня с Клоуном зеленским, живёте благодаря услиям Порошенко!! А сами с Зеленским Положили Украину уже на колени перед ******!!
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25.12.2020 14:08 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3436113356516884?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=%2CO%2CP-R Післямова до дискусії «Посадити Порошенка».
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох
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27.12.2020 17:35 Ответить
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