Зеленский атаковал антикоррупционную систему и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан, - Бутусов

Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан. Общество должно поддержать НАБУ и САП: дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов.

Вчера ночью в 23.42 (!) Генпрокуратура забрала дело Татарова у НАБУ!

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Верховный Суд принял решение сохранить в силе решение Печерского суда и забрать у Национального антикоррупционного бюро одно из ключевых дел - дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Однако это решение можно обжаловать, и Генпрокуратуре не надо было спешить. Ведь суд по Татарову - сегодня!

Сегодня по решению заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.

За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.

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По данным источников Цензор.НЕТ, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.

Видимо, после этого Генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей Генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко - человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.

Это открытое нарушение закона - расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: "Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП". Это оказалось полным враньем.

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Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор - никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям "Квартала" закон не писан, у них полная неприкосновенность.

Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование", - заявил Бутусов.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".