Зеленский атаковал антикоррупционную систему и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан, - Бутусов
Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан. Общество должно поддержать НАБУ и САП: дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов
"На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов.
Вчера ночью в 23.42 (!) Генпрокуратура забрала дело Татарова у НАБУ!
Верховный Суд принял решение сохранить в силе решение Печерского суда и забрать у Национального антикоррупционного бюро одно из ключевых дел - дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Однако это решение можно обжаловать, и Генпрокуратуре не надо было спешить. Ведь суд по Татарову - сегодня!
Сегодня по решению заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.
За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.
По данным источников Цензор.НЕТ, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.
Видимо, после этого Генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей Генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко - человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.
Это открытое нарушение закона - расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: "Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП". Это оказалось полным враньем.
Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор - никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям "Квартала" закон не писан, у них полная неприкосновенность.
Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование", - заявил Бутусов.
Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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Вона переконана , що саме її твіти говорили, що Зеленський буде на боці народу в його історії і Україна буде йти в ЄС. Їй і досі не відомо, що стійкість валюти забезпечений стійкістю економіки країни та її Золото-валютним Запасом!? А стійкість Української гривні.... забезпечена лише твітами Мендель?! Їй, на жаль, не відомо, що в ЄС не приймають держав, які очолюються мафією, криміналітетом...
То тепер що.... -осліп, оглух і онімів?
Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і
1. Створення РСДРП - чисто жидівськи проект на теренах росії
2. жовтневе повстання.
3. Голодомор в Україні й інших республіках тодішнього срср.
А зараз , як реакція на дії ******** влади в Україні, обраної, безумовно ЛЕГАЛЬНО, але яка складається із жидів і, часто-густо, діє протизаконно , всупереч Конституції і Законів України. Яскраві приклади у всіх на слуху, перейменування органів виконавчої влади непередбачених Конституцією, пряме порушення ЗУ про НАБУ, САП......і.т.д.
Вопрос к вам, как к представителю вашего народа - хотя бы кто-то один из признанных моральных авторитетов вашего народа выступил с осуждением какого нибудь бени, который кроме тотальной уголовщины позорит честное имя всего вашего народа?
Или ему достаточно жертвовать в нужную сторону - и все ок?
Но я не хочу спорить про Беню. Мерзавцев (я не считаю Беню мерзавцем, это в общем) в новейшей истории Украины было достаточно и среди украинцев, но ведь никому не пришло в голову перенести моральный облик вфя (например) на весь украинский народ?
1. Те саме, що http://sum.in.ua/s/jevreji євреї . А жид старий Ніби теє знає, Дочку свою одиноку В хаті замикає (Тарас Шевченко, II, 1953, 158).
2. Образлива назва євреїв.
У слова Хохол (див. там же) лише одне значення - Зневажлива назва українця.
Тому за хохла отримаєш в сюрло, а ЖИД визнане ЦЕНЗУРНИМ СЛОВОМ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ ЩЕ В 2010РОЦІ за заявою депутата ВР Мірошниченка.
Та було б дивно, якби це було не так. Бо в усіх слов'яських мовах( і не тільки) це слово ЗВУЧИТЬ САМЕ , ЯК ЖИД:
https://www.google.com/search?q=GOOGLE+NRANSLATOR&rlz=1C1SQJL_ukUA846UA846&oq=GOOGLE+NRANSLATOR&aqs=chrome..69i57j69i64.8765j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://sum.in.ua/p/2/528/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 528.
Як бачимо слово , дійсно має два значення, друге образливе, вочевидь, визначається з контексту. Справедливості ради, треба відзначити, що "образливий контекст" був нав'язаний українській мові руцкаязичними жидами. Бо з 70-х років 19 ст. в руцкам язикє слово ЖИД почало вживатися як образа представників цієї нації, хоча до цього мало лише одне значення , як і в усіх Європейських мовах, звідкіля, доречі, воно до нас і прийшло.
Тому заяви БУДЬ - КОГО зі своїм власним тлумаченням вважаю недоречними( як і МІНЮСТ), а спроби звинувачення на підставі вживання слова ЖИД, чи , навіть, БАН за нього - образа честі і гідності того , хто це слово вживав. Безумовно, якщо мова йде про український контент.
Вчера в 23:42 Вова спал уже, пока Ленка рубашку гладила ему в Запорожье!
Не Кривбааасссс, но все же...
А сегодня он трудился, аки пчела, мост открывал.
Не до тарарина ему, или как там его...
- Я в этих юрЫдических тонкостях не разбирался! За меня папка экзамены сдавал....
Зносьте, як і обіцяли.
Часто вижу перед глазами янучару с немым вопросом : "а шо, так можно было?"
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Ja NeUmerHerwam
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·https://twitter.com/neumerherwam/status/1342042628850855936 4 ч
Зацените уровень идиотизма на Банковой!
А в прочем перед великими грабежами народа, теневая элита всегда ставила шутов, чтобы потом кинуть их на ростерзание народу. Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине
Нашли коррупционнера - Татарова. Там и по крупнее есть, и помельче. И плюнь в такого же попадёшь. Это спектакль для МВФ, там трое сомневались в поголовном воровстве украинских чиновников. Того гляди кредит дадут. Тот кто сторонник дефолта (мы знаем кто это) элементарно просчитал действия Зеленского. Ему важны не посадки рядового воришки. Ему надо показать как власть его отмазывает. А мы греческий хор на подпевке.
4 ч. ·
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1694650000734168 Офіс Генпрокурора вчора вночі змінив підслідність справи заст Офісу Президента Татарова і передав її від НАБУ до СБУ. Це - демонстративне порушення закону, який категорично забороняє вилучати справи НАБУ про корупцію.Фактично, раніше декларована Зеленським нульова толерантність до корупції змінилася толерантністю нуля до корупції.
Нельзя назвать системой то,что не ведёт к справедливому наказанию.
Система разделила общество на тех кого можно сажать,а кого нужно отмазывать и сми в свою очередь, поделив общество на своих и чужих,цементирует это в сознании народа.
Всё даведено до абсурда,никому верить нельзя,все замазанны и на всех есть компромат,вот основной посыл системы.
"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.Может, что-то в консерватории подправить?"(М.Ж)
Так может всё таки надо что-то где-то подправить,прежде,чем.... ,а так опять...?