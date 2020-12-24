РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8691 посетитель онлайн
Новости
4 533 12

Устроили драку и крушили мебель: в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ пытались сорвать голосование за бюджет

Устроили драку и крушили мебель: в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ пытались сорвать голосование за бюджет

Новоизбранные депутаты от ОПЗЖ под руководством лидера фракции в Мариупольском горсовете Владимира Клименко блокировали трибуну, крушили мебель и даже пустили в ход кулаки, чтобы не допустить принятия бюджета города на 2021 год.

Случилось это в ходе пленарного заседания ІІ сессии Мариупольского горсовета, которая состоялась 23 декабря. О подробностях скандального заседания сообщает местный новостной сайт Мариуполь City.

Согласно сообщению, когда депутаты подошли к рассмотрению вопроса об утверждении бюджета города Мариуполь на следующий год, слово взял Клименко, который заявил о "несбалансированности" проекта главного финансового документа города, о "перекосах" в распределении средств и выступил против его принятия. После этого коллеги Клименко по фракции заблокировали трибуну, чтобы не дать коллегам из других политических сил продолжить работу, передает Обозреватель.

Судя по всему, в ОПЗЖ планировали во что бы то ни стало воспрепятствовать принятию бюджета – и его содержание и качество при этом не играло никакой роли. Ведь на заседание депутаты от этой политической силы пришли уже с готовыми плакатами. Да и первое заседание новоизбранного горсовета также прошло со скандалом: тогда члены партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали работу ТИК и препятствовали проведению первой сессии горсовета.

А вот в предварительных обсуждениях бюджета, которые проводились ранее, они – и в частности, Владимир Клименко – участия не принимали. При том, что помимо открытых обсуждений в депутатском корпусе, проект бюджета был поддержан 8 комиссиями. О чем представителям ОПЗЖ и горожанам и напомнил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Нужно ходить на депутатский день для того, чтобы вы получали ответы на все вопросы. Вы отсутствовали, и жители об этом должны знать – вы, как лидер фракции, отсутствовали на депутатском дне. Шесть часов я лично вместе с профильными заместителями отвечал на все возможные вопросы. Вы не присутствовали. Потому что у вас была такая задача", – обратился в ходе заседания Бойченко к Клименко.

Городской глава также прямо обвинил ОПЗЖ в отсутствии заинтересованности в развитии Мариуполя. Именно этим, по его мнению, объясняется тот факт, что представители этой политсилы готовы оставить бюджетников без зарплат, социально незащищенные слои населения – без помощи, а инфраструктурные проекты и коммунальное хозяйство – без финансирования.

"Ваша задача – все говорить против. Ваша задача – не говорить за. Вы против развития Мариуполя", - подчеркнул Бойченко.

После этих слов к трибуне подтянулись депутаты от ОПЗЖ – и силой попытались вытащить Бойченко из президиума. У него также отобрали и сломали микрофон. При этом правоохранители реагировали на происходящее крайне вяло.

(Стычка депутатов ОПЗЖ с мэром города - с 31.20)

В ходе потасовки депутаты от ОПЗЖ повредили мебель и технику в сессионном зале. В результате депутатский корпус таки смог проголосовать за бюджет. Однако истинные причины действий фракции ОПЗЖ в Мариуполе, направленные срыв развития города, еще требуют изучения и выводов со стороны мариупольцев, часть которых поддержала на последних выборах политсилу, не заинтересованную в обеспечении процветания Мариуполя.

Автор: 

драка (2021) Мариуполь (5717) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Депутаты местных советов могут быть привлечены к ответственности без согласия совета. Здесь налицо хулиганские действия и повреждение имущества городской громады. Можно, даже нужно заводить уголовное дело. Зажопинцев нежно брать за жопу!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:05
+13
Пока 20-30 главных заЖОПинцев не будут висеть на фонарях в каждом городе УКРАИНЫ, это будет продолжаться и дойдет до второй руины!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:36
+10
ЗаЖопинцы...что с них взять ?)))
показать весь комментарий
24.12.2020 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дежавю
показать весь комментарий
24.12.2020 16:45 Ответить
яки нехорошие дядьки, без буджета жисть не в жисть, а они, как будто с террикона свалились
показать весь комментарий
24.12.2020 16:46 Ответить
ЗаЖопинцы...что с них взять ?)))
показать весь комментарий
24.12.2020 16:49 Ответить
кормушеа уходит?
показать весь комментарий
24.12.2020 16:56 Ответить
Новоизбранные депутаты от ОПЗЖ

===============
коли вже буде звучати фраза:"свежелинчеванные депутаты от ОПЗЖ "
показать весь комментарий
24.12.2020 21:46 Ответить
Депутаты местных советов могут быть привлечены к ответственности без согласия совета. Здесь налицо хулиганские действия и повреждение имущества городской громады. Можно, даже нужно заводить уголовное дело. Зажопинцев нежно брать за жопу!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:05 Ответить
Пока 20-30 главных заЖОПинцев не будут висеть на фонарях в каждом городе УКРАИНЫ, это будет продолжаться и дойдет до второй руины!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:36 Ответить
Скорее всего бойченки сыгрались с порхнявыми и жабами, чтобы подмять под себя весь бюджет. Скоро узнаем, что там произошло.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:38 Ответить
Пытались помешать деребану бюджета, аннигиляции средств на медицину, образование, соцзащиту. С первой попытки не получилось.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:38 Ответить
Про жабу и гадюку уже было? Уадик бобойченко ахметовский выкормыш и рыгыанал, не могущий выдавить из себя:слава Украине, если кто забыл/не в курсе.
показать весь комментарий
25.12.2020 09:36 Ответить
Пауки в банке. Зменое кубло. Гиены-падальщики. Решают кто-где харчеваться будет. Ненавижу ВСЕХ!
показать весь комментарий
25.12.2020 11:36 Ответить
Пауки в банке. Змеиное кубло. Гиены-падальщики. Решают кто где харчеваться будет. Ненавижу ВСЕХ!
показать весь комментарий
25.12.2020 11:38 Ответить
 
 