НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов
Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Материалы дела замглавы Офиса президента Олега Татарова находятся в Национальном антикоррупционном бюро, и их выдача не планируется. Потому что передавать их в СБУ по решению генпрокуратуры нет оснований. НАБУ имеет право запросить любые антикоррупционные материалы из любых правоохранительных органов.
Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП. Закон не дает ему такого права - забирать антикоррупционные дела у антикоррупционных органов. НАБУ может открыть уголовное дело против самого Симоненко.
Решение о передаче дела в СБУ может быть обжаловано в суде.
Два раза в декабре Генпрокуратура вмешивается в дело топ-чиновника: срывает вначале предъявление подозрения Татарову, а затем избрание меры пресечения . Сам Татаров до сих пор не отстранен от должности, и продолжает работать в ОП, используя власть для своей защиты.
Татаров - представитель пророссийских сил в окружении Зеленского. Уголовное дело НАБУ, которое против него открыто, Татаров назвал "внешним управлением", намекая, что против него НАБУ действует по указке США. Именно так все действия НАБУ называют на телеканалах кума Путина Медведчука.
Зеленский сделал выбор - он собирается защищать своих пророссийских сотрудников даже ценой очередного конфликта с Западом.
Нарушая независимость НАБУ и вмешиваясь в расследование, Зеленский в очередной раз нарушает требования меморандума с МВФ, который подписала Украина", - заявил Бутусов.
Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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Только не говори ему этого , Что бы не обделался со страха .
Вова, ты точно не круче, - ты жидкий понос по сравнению с тем дураком=)
-*******,*******ина!!
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Новоизбранный президент Молдовы Санду пешком пришла на инаугурацию. На первых кадрах видно как она пропускает проезжающие машины и автобус. А что так можно? зе покажите, а то велик велик)
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Залишилось ще трохи , і невдовзі на єкранах будем бачити "картіну маслом " - президент всєя України , їдуть на роботу . .
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https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1341656357662015488 23 дек.
По Biellingcat и Зеленскому
Эта организация связана с британской Mi6
Вову в Лондоне не зря водили к ее главе
Вову предупредили про Ермака
Вова не понял
Он боится трусов из Москвы
Вчера Вове сообщили про кино с ним в главной роли
Это кино не для Украины и зелебобиков
Для ЕС
Кошмарят музей Революции Достоинства. Кровавому Пастору угрожают делами за якобы "сдачу Крыма", который в реальности оккупировала Россия, бороться с которой у нас попросту было нечем. ГБР открыло производство по заявлению про якобы силовой захват власти Евромайданом. Понимаете? Осталось только признать Януковича таким же потерпевшим, как наша бубочка. Будут у нас два потерпевших преЗЮдента.
https://tverezo.info/post/128319