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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Материалы дела замглавы Офиса президента Олега Татарова находятся в Национальном антикоррупционном бюро, и их выдача не планируется. Потому что передавать их в СБУ по решению генпрокуратуры нет оснований. НАБУ имеет право запросить любые антикоррупционные материалы из любых правоохранительных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан, - Бутусов

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП. Закон не дает ему такого права - забирать антикоррупционные дела у антикоррупционных органов. НАБУ может открыть уголовное дело против самого Симоненко.

Решение о передаче дела в СБУ может быть обжаловано в суде.

Два раза в декабре Генпрокуратура вмешивается в дело топ-чиновника: срывает вначале предъявление подозрения Татарову, а затем избрание меры пресечения . Сам Татаров до сих пор не отстранен от должности, и продолжает работать в ОП, используя власть для своей защиты.

Татаров - представитель пророссийских сил в окружении Зеленского. Уголовное дело НАБУ, которое против него открыто, Татаров назвал "внешним управлением", намекая, что против него НАБУ действует по указке США. Именно так все действия НАБУ называют на телеканалах кума Путина Медведчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe

Зеленский сделал выбор - он собирается защищать своих пророссийских сотрудников даже ценой очередного конфликта с Западом.

Нарушая независимость НАБУ и вмешиваясь в расследование, Зеленский в очередной раз нарушает требования меморандума с МВФ, который подписала Украина", - заявил Бутусов.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

НАБУ (4222) Зеленский Владимир (20456) МВФ (3335) Медведчук Виктор (1789) Бутусов Юрий (4367) САП (2066) Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+29
Тормоши, Юра, это зеленое ведро опарышей.
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24.12.2020 16:45
+19
Дураки на чужих ошибках не учатся. Вова почему-то решил, что он круче Януковоща..)
Вова, ты точно не круче, - ты жидкий понос по сравнению с тем дураком=)
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24.12.2020 16:54
+15
Ух ты какое плохое "внешне управление" не дают спокойно воровать Это однозначно "зрада" - да зебуины. У нас свой путь
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24.12.2020 16:51
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Правила форума Совет форумчан
оно и правда, утварь он дрожащая или право имеет?
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24.12.2020 16:44 Ответить
очень надеемся очень
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24.12.2020 16:44 Ответить
Тормоши, Юра, это зеленое ведро опарышей.
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24.12.2020 16:45 Ответить
только бросьте клич - Бей гадов ! и улица Вам поможет
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24.12.2020 16:46 Ответить
НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3444
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24.12.2020 17:35 Ответить
Ух ты какое плохое "внешне управление" не дают спокойно воровать Это однозначно "зрада" - да зебуины. У нас свой путь
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24.12.2020 16:51 Ответить
НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3830
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24.12.2020 16:52 Ответить
А за какие коврижки первый канал рашки показывает второй день фильм 95го квартала? Налог с прибыли на Кипр ушел или куда?)))
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24.12.2020 17:02 Ответить
я смотрю передышал.бестолковка закружилась
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24.12.2020 17:01 Ответить
Зе хочет убрать олигархов ?
Только не говори ему этого , Что бы не обделался со страха .
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24.12.2020 17:02 Ответить
Дураки на чужих ошибках не учатся. Вова почему-то решил, что он круче Януковоща..)
Вова, ты точно не круче, - ты жидкий понос по сравнению с тем дураком=)
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24.12.2020 16:54 Ответить
Просто моральні зелені уроди.
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24.12.2020 16:55 Ответить
Уступят . Никуда не денутся .
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24.12.2020 16:59 Ответить
аваков наверное нашептывает бубочке. что он его защитит...а, чуть что, предаст первым...
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24.12.2020 17:04 Ответить
просто завтра наступит, может наступит не завтра а послезавтра, Украина переможе
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24.12.2020 17:06 Ответить
Как там одна тётка на рос.тв говорила))
-*******,*******ина!!
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24.12.2020 17:09 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10


Новоизбранный президент Молдовы Санду пешком пришла на инаугурацию. На первых кадрах видно как она пропускает проезжающие машины и автобус. А что так можно? зе покажите, а то велик велик)
https://twitter.com/i/status/1342118521510256640
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24.12.2020 17:21 Ответить
Мабуть у неї немає велосипеда.
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24.12.2020 17:31 Ответить
Цє цаскоє єто дєло , пешком ходіть - В Зеленскій . .
Залишилось ще трохи , і невдовзі на єкранах будем бачити "картіну маслом " - президент всєя України , їдуть на роботу . .

НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9183 .
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24.12.2020 17:41 Ответить
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1341656357662015488 23 дек.

По Biellingcat и Зеленскому

Эта организация связана с британской Mi6
Вову в Лондоне не зря водили к ее главе
Вову предупредили про Ермака
Вова не понял
Он боится трусов из Москвы
Вчера Вове сообщили про кино с ним в главной роли
Это кино не для Украины и зелебобиков
Для ЕС
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24.12.2020 17:32 Ответить
Венядіктова не хотіла в черговий раз мазатись лайном особисто - і дала вказівку вимазуватись своєму заступнику.
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24.12.2020 17:35 Ответить
У нас окончательно состоялся реванш антимайдана. Майдановцы сидят в тюрьмах по надуманным обвинениям, их преследуют всеми возможными и невозможными способами. На днях прошла информация, что Татьяну Черновол собрались садить на пожизненный срок. И сегодня это не воспринимается ни как фейк, ни как шутка. Дожились.
Кошмарят музей Революции Достоинства. Кровавому Пастору угрожают делами за якобы "сдачу Крыма", который в реальности оккупировала Россия, бороться с которой у нас попросту было нечем. ГБР открыло производство по заявлению про якобы силовой захват власти Евромайданом. Понимаете? Осталось только признать Януковича таким же потерпевшим, как наша бубочка. Будут у нас два потерпевших преЗЮдента.
НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9250
https://tverezo.info/post/128319
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24.12.2020 17:42 Ответить
Сволота к@ц@пськ@!
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24.12.2020 19:00 Ответить
Читаем п.3 ст. 4 Закона Украины "О НАБУ": "Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро". Таким образом Гепрокуратура, как государственный орган, тоже не имеет права вмешиваться в деятельность НАБУ, а тем боле забирать и передавать кому-то материалы их расследований. Изначально при создании НАБУ было заложено, что у ГПУ и НАБУ у каждого своя не зависимая подследственность!!! И тем более, что Винедиктова сегодня открестилась от того, что якобы она принимала решение о передаче дел по Татарову в СБУ. Тогда кто и по чьему указанию творит этот беспредел как бы под флагом ГПУ? А вот НАБУ теперь имеет право рассмотреть в этом деянии коррупцию "верхней власти". Вопрос - а что принципиально изменилось в правовом поле страны после беспредельщины при правлении Януковича?
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24.12.2020 23:51 Ответить
 
 