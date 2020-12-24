Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов
Беглый экс-регионал Царев высказал желание купить и установить в оккупированном Крыму памятник Аленушке, который снесли в РФ через несколько дней после открытия из-за вызванного его внешним видом резонанса.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Кошмарный памятник Аленушке, который стал мемом в России, в итоге решил выкупить Олег Царев. Он хочет установить его в Крыму", - написал он, прикрепив скриншот сообщения Царева.
Памятник Аленушке поставили 18 декабря и приурочили его открытие к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка искала земли для переселения, нашла место у небольшого ручья и позвала своих односельчан из Лебедяни. В этом месте позже было основано село.
Местные власти назвали новый памятник "подарком" к юбилею села Новая Аленовка, однако в социальных сетях его высмеяли, и памятник решили демонтировать.
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будет тому немым укором,мол бабы простаивают,пока он на кошечках тренируется
Железну бабу полюбил.
не вистачає Царьову Залізної Альонушкі для повноти щастя...
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Говном больше, говном меньше...
Давно понятно, что потом там разгребать придется сильно
Бомжів і пішоходів відлякувати ..
бо круті пацани приїзжають на авто )))))))
В пару Фубле надо еще поставить какого-то Гоблина. Ну, чтобы ***** не тосковала.
- Без фубли не пойду!
- Какая ещё *****? Давай быстрее!
- Без фубли не пойду!
- Ладно, бери и пошли!
Выходит дочка с куклой без руки, глаз, ноги, лысой.
Папа:
- Фу, ***.
- И мама ее так зовёт.
И цылуй ея визде, она видь взрослая уже..
Шоу має тривати!
Вперше в житті царьову в голову щось добре прилетіло (звісно, крім кулака або ноги)! Альніщє-З-Чугунія це шедевр, який прикрасить собою будь-яке місце (не плутати з рулончиком "Кохавинки"!).