Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов

Беглый экс-регионал Царев высказал желание купить и установить в оккупированном Крыму памятник Аленушке, который снесли в РФ через несколько дней после открытия из-за вызванного его внешним видом резонанса.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Кошмарный памятник Аленушке, который стал мемом в России, в итоге решил выкупить Олег Царев. Он хочет установить его в Крыму", - написал он, прикрепив скриншот сообщения Царева.

Памятник Аленушке поставили 18 декабря и приурочили его открытие к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка искала земли для переселения, нашла место у небольшого ручья и позвала своих односельчан из Лебедяни. В этом месте позже было основано село.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные власти назвали новый памятник "подарком" к юбилею села Новая Аленовка, однако в социальных сетях его высмеяли, и памятник решили демонтировать.