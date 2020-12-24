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Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов

Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов

Беглый экс-регионал Царев высказал желание купить и установить в оккупированном Крыму памятник Аленушке, который снесли в РФ через несколько дней после открытия из-за вызванного его внешним видом резонанса.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Кошмарный памятник Аленушке, который стал мемом в России, в итоге решил выкупить Олег Царев. Он хочет установить его в Крыму", - написал он, прикрепив скриншот сообщения Царева.

Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов 01

Памятник Аленушке поставили 18 декабря и приурочили его открытие к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка искала земли для переселения, нашла место у небольшого ручья и позвала своих односельчан из Лебедяни. В этом месте позже было основано село.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные власти назвали новый памятник "подарком" к юбилею села Новая Аленовка, однако в социальных сетях его высмеяли, и памятник решили демонтировать.

Крым (26409) памятник (2239) россия (95645) Царев Олег (433)


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Топ комментарии
+34
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 9167

...
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24.12.2020 16:57
+31
Тупое тянется к тупому...
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24.12.2020 16:57
+31
Пусть слегка добавит и поставит в Крымняше прямо у Зели во дворе.
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 1476
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24.12.2020 16:58
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Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 9167

...
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24.12.2020 16:57 Ответить
Вроде Царев ?.. Пригляделся - нет, Бомжов.
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24.12.2020 17:06 Ответить
Царьов холоп
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24.12.2020 18:58 Ответить
морда бомжары имбицыла
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24.12.2020 17:19 Ответить
Тупое тянется к тупому...
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24.12.2020 16:57 Ответить
Кому резиновую бабу,а кому то такая по тяге.
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24.12.2020 19:23 Ответить
ШТО?
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24.12.2020 16:58 Ответить
Валинская рєзня!
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24.12.2020 17:00 Ответить
Аленка - одна из немногих, которая после резни и выжила, а потом она родила Царева.
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25.12.2020 11:16 Ответить
это правильно...рядом с кошкотрахом .
будет тому немым укором,мол бабы простаивают,пока он на кошечках тренируется
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24.12.2020 16:58 Ответить
О! Кошкотрах - це взагалі шедевр.
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24.12.2020 17:26 Ответить
Пусть слегка добавит и поставит в Крымняше прямо у Зели во дворе.
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 1476
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24.12.2020 16:58 Ответить
а танкист это зельц или мендельша? я бы этот памятник возле ОП поставил и каждый день свежая крапива.....
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24.12.2020 17:04 Ответить
а еще можно сделать маленькие бюстики танкиста и ставить их в шкафчик на кухне там де хозяйка сладости хранит, шоб детлахи оттуда конфеты не воровали......
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24.12.2020 17:08 Ответить
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24.12.2020 19:24 Ответить
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 3048
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24.12.2020 17:08 Ответить
отето болєє лучше

Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 9822
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24.12.2020 17:24 Ответить
О о о, вот этого если возле сахарницы поставить то дети точно будут боятся и сахар не киздить.....
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24.12.2020 17:31 Ответить
Как мендель изменилась...
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24.12.2020 19:00 Ответить
И майку натянуть. И будет почти как в реальности.
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24.12.2020 16:58 Ответить
а якщо поруч ще таку саму бабу-йожку.....
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24.12.2020 16:59 Ответить
норм идея , стоит лишний раз напомнить что , в "родной говени" живут
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24.12.2020 16:59 Ответить
Все гавно туда свезите, как раз в тему
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24.12.2020 17:00 Ответить
Прям на границе при въезде в Крым поддерживаю. Ландшафт там скоро станет подходящий - можно будет снимать постапокалиптические фильмы
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24.12.2020 17:00 Ответить
а як піде він під воду разом з Кримом з-за скважин надмірних, то археологи будуть щось вигадувать про якусть південно-українську культуру і це буде омана майбутніх поколінь
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24.12.2020 17:00 Ответить
Царев как был, так есть дебил..
Железну бабу полюбил.
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24.12.2020 17:01 Ответить
Автор знаменитого названия чудесного края кормильцев всея Украины ЛуганДон как был долбо ё б о м, так им и остался. ничего в его жизни не меняется! дятел это навечно!!!
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24.12.2020 17:02 Ответить
Царьов мабуть думає, що нє биваєт нєкрасівих женщін, биваєт мало водкі... Але тільки він мабуть може випити стільки, щоб це чудо видалося красивим
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24.12.2020 17:02 Ответить
ну ось...
не вистачає Царьову Залізної Альонушкі для повноти щастя...
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24.12.2020 17:20 Ответить
аленка красава базара нима. настоящая рузькая женщина. а если ей в глаза красные моргающие светодиоды вставить то по ночам она еще и крысьчан отгонять сможет. А вообще конечно понятны действия разбойника кудияра который завалил эту аленку.
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24.12.2020 17:03 Ответить
Та ее как маяк можно применить,чтоб корабли отпугивать,а со светодиодами так ваащщеее!😉
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24.12.2020 17:22 Ответить
качество наркотиков и алкоголя на рашке все хуже с каждым днем-царев тому пример-
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24.12.2020 17:04 Ответить
в качестве маяка придется ей вставлять две лазерные указки как минимум.
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24.12.2020 19:04 Ответить
Белый фосфор, как собаке Баскервилей!
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24.12.2020 19:44 Ответить
Ну як символ "кримнаш "зійде.
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24.12.2020 17:05 Ответить
думал он спился уже , а он в искусство ушёл
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24.12.2020 17:05 Ответить
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24.12.2020 17:15 Ответить
Талант --- не пропьешь!
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24.12.2020 17:25 Ответить
вне всякого сомнения
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24.12.2020 17:30 Ответить
ШТА ?? Олєг , ти мой спасітєль ,, я тєпєрь навеки твоя ,будь моим принцем . .

Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 2087,
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24.12.2020 17:05 Ответить
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 4161
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24.12.2020 21:55 Ответить
Ну вот у сестрицы Аленушки появился и братец козел Олеженька. Обоих мать Параша, региАнально, на свет божий выкинула.
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24.12.2020 17:06 Ответить
Когда началась Вторая Мировая война?
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24.12.2020 17:09 Ответить
ой, ...ляяяя! этот шЭдевр в мордоре даже под боярой не прошел, но известный цЫнитель прекрасного олежко решил спасти Аленушку (прости Господи). Крым превращается в отстойник. Подсказка цареву - раздобудь еще упоротого лиса и помести его в музеи, из которых мышебратья вывезли подлинники
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24.12.2020 17:11 Ответить
Пусть поставят рядом с памятником зеленому гидроцефалу, трахающему кота
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 9643
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24.12.2020 17:13 Ответить
Це ж скільки Царьов випив, що так запав на ту Альонушку!
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24.12.2020 17:13 Ответить
Свои черты в Аленушке нашел
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24.12.2020 17:14 Ответить
Ще один «шедевр» ,кацапсячого монументального мистецтва .
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 1870.
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24.12.2020 17:16 Ответить
Обо...ранный участковый??
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24.12.2020 17:27 Ответить
это шо кавалерийский шахтер с кривыми ногами? шо за горный водолаз? гордость каких нибудь ровеньков или щастя?
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24.12.2020 17:28 Ответить
🤣🤣😅
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24.12.2020 17:40 Ответить
По пропорциям тела это обезьяна, одетая в форму и отлитая в бронзе
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25.12.2020 13:47 Ответить
Та пусть ставят.
Говном больше, говном меньше...
Давно понятно, что потом там разгребать придется сильно
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24.12.2020 17:17 Ответить
Ну что тут сказать,задумка хороша!Я бы еще дополнил скульптурную композицию.Рядом с Аленушкой(а может напротив,как вариант)должен быть монумент Крымскому Коту держащему в лапах "зеленого человечика", тогда выпученые глаза Аленушки наверняка "привлекут туристов"😊Вангую,сюр-"приз" по замыслу Царева ожидает жителей крымской Оленевки.
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24.12.2020 17:17 Ответить
"Дебил,***..." (с)
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24.12.2020 17:18 Ответить
Царев видно хочет на ней жениться, как герой русского национального эпоса "Калевала" кузнец Ильмаринен на выкованной им же Золотой Бабе.
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24.12.2020 17:21 Ответить
Ага фонтан Из нее сделайте ... Из нее и Из мочи.....
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24.12.2020 17:21 Ответить
До речі ,я зрозумів,для чого санаторію (крутому,бо зі СПА) саме ЦЕЙ "памятник "..
Бомжів і пішоходів відлякувати ..
бо круті пацани приїзжають на авто )))))))
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24.12.2020 17:24 Ответить
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 6818
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24.12.2020 17:26 Ответить
Які туристи в окупованому Криму? Шта це алкоголік несе?
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24.12.2020 17:28 Ответить
ну воооот....а теперь косяком попрут на ото страхиття глазеть )))
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24.12.2020 19:19 Ответить
людоньки, так ржать нельзя! Комментарии - просто блеск!
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24.12.2020 17:31 Ответить
В Крыму будет своя *****. Одна мироточивая уехала, но нашли замену.
В пару Фубле надо еще поставить какого-то Гоблина. Ну, чтобы ***** не тосковала.
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24.12.2020 17:36 Ответить
А ведь он похож на нее, на его могиле будет хорошо смотреться.
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24.12.2020 17:37 Ответить
ну хотите, он женится на ней )
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24.12.2020 17:37 Ответить
Тут дебилоид как раз прав. Это будет символом после атак ракет и Байрактаров. ватников нет, а памятник им есть.
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24.12.2020 17:37 Ответить
- Давай быстрее, я на работу опаздываю!
- Без фубли не пойду!
- Какая ещё *****? Давай быстрее!
- Без фубли не пойду!
- Ладно, бери и пошли!
Выходит дочка с куклой без руки, глаз, ноги, лысой.
Папа:
- Фу, ***.
- И мама ее так зовёт.
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24.12.2020 17:41 Ответить
а я согласен с царевым поставить на мосту при въезде в Крым и надпись "Нех й шастать
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24.12.2020 17:50 Ответить
Ну вот будут теперь в Крым мусор свозить.
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24.12.2020 17:53 Ответить
Заберай ее скарей, увази за ста морей
И цылуй ея визде, она видь взрослая уже..
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24.12.2020 18:00 Ответить
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 8787
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24.12.2020 18:07 Ответить
Ну, прямо, одно лицо.
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24.12.2020 18:12 Ответить
Отэто правильно. Там в крысятне уже целая коллекция собирается норотного ватного творчества. )) +1 в копилочку)
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24.12.2020 18:23 Ответить
АЛКАШУ ПОДРУЖКА НУЖНА,ДОМА ПУСТЬ ПОСТАВИТ
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24.12.2020 18:34 Ответить
Давно с Шариковым новостей не было, только во времена Майдана помню.
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24.12.2020 18:35 Ответить
Поддерживаю! В коем веке искусство правдиво отобразтло реальность "русской души", чего на зеркало кивать, если рожица действительно крива!
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24.12.2020 18:58 Ответить
Чтобы привлечь туристов в Крым, пусть скульптуру из гомна перевезёт в Крым из рашы.
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24.12.2020 19:00 Ответить
либо...вариант - скульптора из Якутии выпишит..а он уже из местного так сказать материала наваяет)))
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24.12.2020 19:20 Ответить
И рус-турист как мухи слетятся на такое творчество, оно им склепно пахнет родиной.
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24.12.2020 19:01 Ответить
царев настолько тупой, Крым сейчас и так не притягивает туристов, и этот франкенштейн аленка точно не поможет
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24.12.2020 19:05 Ответить
а, безсмысленно, с таким типичным лицом затеряется среди понаехов.
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24.12.2020 19:18 Ответить
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 2734
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24.12.2020 19:39 Ответить
Рыла ,,сомременной,, нароссии
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24.12.2020 20:22 Ответить
Вмосто воды крысчанам потянет
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24.12.2020 20:21 Ответить
Только в комплекте с ядерным оружием. Крысчане должны светиться от счастья подохнуть в родной говени
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24.12.2020 20:24 Ответить


Шоу має тривати!
Вперше в житті царьову в голову щось добре прилетіло (звісно, крім кулака або ноги)! Альніщє-З-Чугунія це шедевр, який прикрасить собою будь-яке місце (не плутати з рулончиком "Кохавинки"!).
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24.12.2020 22:00 Ответить
крысчане, вы это заслужили)
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25.12.2020 01:23 Ответить
 
 