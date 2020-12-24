Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В список "красной зоны" входят 45 стран. Среди них: Турция, Нидерланды, Литва, Сербия, Португалия, Великобритания, Германия и другие.

К "зеленым" странам относятся Израиль, Франция, Канада, Испания, Россия Беларусь, Казахстан и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 374,0 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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