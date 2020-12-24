РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8523 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 093 12

Украинский военный получил ранение в результате обстрела в районе Шумов, - делегация в ТКГ

Украинский военный получил ранение в результате обстрела в районе Шумов, - делегация в ТКГ

Наемники Российской Федерации обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы Донецкой области. В результате ранение получил военнослужащий.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 декабря около 16.00, в результате обстрела со стороны противника в районе Шумы получил ранение военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - сообщила делегация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки

Автор: 

обстрел (27312) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Еще один сегодня подорвался на "неизвестном взрывном устройстве". Как там перемирие, Владимир Александрович?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:31
+3
Знову гучне перемир'я "по зеленському" лунає..
показать весь комментарий
24.12.2020 17:45
+3
Ця, як і попередні ноти на СММ ОБСЄ, нагадують чергові 20000! "суворі" попередження Китаю, про порушення ВМС США умов перебування їх кораблів в територіальних водах піднебесної.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще один сегодня подорвался на "неизвестном взрывном устройстве". Как там перемирие, Владимир Александрович?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:31 Ответить
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
показать весь комментарий
24.12.2020 18:28 Ответить
Какие они нафиг православные - просто особи из отряда приматов.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:05 Ответить
Знову гучне перемир'я "по зеленському" лунає..
показать весь комментарий
24.12.2020 17:45 Ответить
Блин подстава, не получат парни премию за уклонизм...
показать весь комментарий
24.12.2020 17:51 Ответить
Ця, як і попередні ноти на СММ ОБСЄ, нагадують чергові 20000! "суворі" попередження Китаю, про порушення ВМС США умов перебування їх кораблів в територіальних водах піднебесної.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:55 Ответить
статистику от величайшего нашефсё никто не знает? какой это уже по счету день "всеобъемлющего перемирия" (в голове) преЗЕдента?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:56 Ответить
Дещо раніше в районі красногорівки військовий підірвався на вибуховому пристрої. Але в Зелених мізках ніяк не получається сказати, що за день двоє поранених... Вони і далі для зебілів будуть впарювати перемиря.
показать весь комментарий
24.12.2020 18:02 Ответить
Незаметно прошел год, как клоун из «95 квартала» на стадионе «вынес приговор» Гетьману Петру Порошенко и всему народу Украины. Верховного Главнокомандущего, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего Украину от российского православного агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Период царствования инородца с хриплым голосом, отмечен сплошным негативом. В Украину возвратились лихие девяностые годы, со стрельбой на улицах городов, изнасилованием свидетельницы в райотделе полиции, убийством полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и штурмом картинных галерей.
Это период отчаянной лжи шестого президента, время двойных стандартов, президентских кортежей из 38 транспортных средств, пропаганды русификации, постоянного лицемерия в «видосиках», непотизма (кумовства), беспричинных увольнений из ВСУ и ВМФ боевых генералов и Командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, а также судовых исков Верховного потерпевшего к волонтерам Украины.
В оборонном ведомстве пояснили, что массовые увольнения высших офицеров ВСУ связаны с общим курсом нового стратегического плана офиса президента на «перестать стрелять».
показать весь комментарий
24.12.2020 18:29 Ответить
это не клоун сделал,это 75% любителей колбасы по 2.20 сделали...
показать весь комментарий
25.12.2020 03:08 Ответить
Лечить воина за счет Зеленского
показать весь комментарий
24.12.2020 20:05 Ответить
 
 