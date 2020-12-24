Украинский военный получил ранение в результате обстрела в районе Шумов, - делегация в ТКГ
Наемники Российской Федерации обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы Донецкой области. В результате ранение получил военнослужащий.
Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 декабря около 16.00, в результате обстрела со стороны противника в районе Шумы получил ранение военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.
"Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - сообщила делегация.
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