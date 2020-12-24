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Подписано решение Киевсовета о создании парка вместо высоток "Интергала" на улице Жмаченко

Подписано решение Киевсовета о создании парка вместо высоток

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал решение сессии от 24 сентября 2020 года о расторжении договора аренды земельного участка на улице Генерала Жмаченко, 20 и присвоения ей статуса парка.

Об этом говорится в ответе мэра народному депутату, обнародованном на FB странице "Парк на Жмаченко", передает УНИАН.

"Этого решения местные жители добивались три года, он прошел все комиссии и необходимые согласования, и, несмотря на сопротивление сильного лобби застройщика, который планирует уничтожить парк и возвести здесь высотки, было принято большинством голосов", – сообщается на странице общественной организации.

Однако вопреки регламенту Киевсовета, решение не было обнародовано в установленный срок - в течение 30 дней. Активисты считают, что это было сделано намеренно, чтобы дать застройщику "Интергал-Строй", которое принадлежит Владимиру Зубику, выиграть время и получить разрешение на незаконное строительство.

Законных оснований для строительства жилья на участке на улице Генерала Жмаченко, 20 с кадастровым номером 8000000000:66:094:0019 нет. Целевое назначение земли этого не предусматривает, а в его смене Киевсовет отказал. Кроме того, детальный план территорий в этом районе не разработан. Но застройщик путем подделки документов и используя коррупционные связи в КГГА и ГАСИ продолжает попытки начать здесь возведение высоток.

Ранее эксперт градостроительства Георгий Могильный сообщил, что компания Интергал-Буд может начать незаконное строительство на улице Генерала Жмаченко, 20. Несмотря на отсутствие необходимых оснований, ДАБИ приняла решение о выдаче разрешения на строительство ЖК под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса с приспособлением под многофункциональный комплекс".

Эксперт отметил, что это уже вторая попытка выдать документы на незаконное строительство. Как сообщают "Наші гроші" и "Украинская правда", два года назад чиновники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА совершили служебный подлог, сначала обнародовав приказ на выдачу градостроительных условий и ограничений, а затем под тем же номером документ об отказе. А 17 июня 2020 года под подписью заместителя директора Юрия Тация МУО снова были выданы, по факту чего полиция начала уголовное производство.




Автор: 

Киев (25571) Кличко Виталий (4644)


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шо такое, поездка в Харьков?
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24.12.2020 17:28 Ответить
Бей гадов!!!
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24.12.2020 17:39 Ответить
Набивається народу в той Київ ,а він вже не пригодний для життя .
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24.12.2020 17:58 Ответить
Кличко не случайно три месяц выжидал. Навыбирали мера.
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24.12.2020 18:03 Ответить
А чти с "Патриотикой на озерах"? Уже не экопарк?
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24.12.2020 18:19 Ответить
Блін ... Там вже половини парку немає.
Що за життя - то будівельна мафія, то церковна ...
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24.12.2020 18:31 Ответить
По ходу, Зеленский с Аваковым ложат Интергал. Почему вопрос риторический, вероятно, у них лица скучные, считает Интергал. Кстати, Причал 8 - работы последний месяц не ведутся, это видно практически с половины Березняков. Дальше, ГАБИ блокирует тупо всю разрешительную документацию (ввод в эксплуатацию и т.д.) Интергала, можно посмотреть обзор на Обозе Нерухомі. Ну и куча заказных статей о том, что интергал плохой. На месте хомячков, инвестировавших свою денюжку в Интергал, я бы напрягся. Но выходить на Крещатик и Грушевского нужно уже сейчас, а не когда Зеленский будет в Израиле.

Счет для инвесторов Интергала пошел на месяцы - успейте спасти ваши денюжки
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24.12.2020 19:30 Ответить
А таки построят. Зелени наверное уже много раздали.
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24.12.2020 21:01 Ответить
*********** в деле.
Будет как с Патриотикой от Аркады: тупо угробят строительную компанию, кинут людей на бабло, а потом отдадут участок другому застройщику.
А про парк естественно забудут!
Тут на Цензоре полно ботов, которые чуть ли не в припадке бились, рассказывая какое это д-мо Патриотика и как нужен Киеву экопарк на Позняках.
Теперь, когда Аркаду угробили, а участок под застройку передали Столица Груп, появился новый проект застройки, уже без экопарка, но *********** молчат.
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24.12.2020 21:15 Ответить
 
 