Подписано решение Киевсовета о создании парка вместо высоток "Интергала" на улице Жмаченко
Киевский городской голова Виталий Кличко подписал решение сессии от 24 сентября 2020 года о расторжении договора аренды земельного участка на улице Генерала Жмаченко, 20 и присвоения ей статуса парка.
Об этом говорится в ответе мэра народному депутату, обнародованном на FB странице "Парк на Жмаченко", передает УНИАН.
"Этого решения местные жители добивались три года, он прошел все комиссии и необходимые согласования, и, несмотря на сопротивление сильного лобби застройщика, который планирует уничтожить парк и возвести здесь высотки, было принято большинством голосов", – сообщается на странице общественной организации.
Однако вопреки регламенту Киевсовета, решение не было обнародовано в установленный срок - в течение 30 дней. Активисты считают, что это было сделано намеренно, чтобы дать застройщику "Интергал-Строй", которое принадлежит Владимиру Зубику, выиграть время и получить разрешение на незаконное строительство.
Законных оснований для строительства жилья на участке на улице Генерала Жмаченко, 20 с кадастровым номером 8000000000:66:094:0019 нет. Целевое назначение земли этого не предусматривает, а в его смене Киевсовет отказал. Кроме того, детальный план территорий в этом районе не разработан. Но застройщик путем подделки документов и используя коррупционные связи в КГГА и ГАСИ продолжает попытки начать здесь возведение высоток.
Ранее эксперт градостроительства Георгий Могильный сообщил, что компания Интергал-Буд может начать незаконное строительство на улице Генерала Жмаченко, 20. Несмотря на отсутствие необходимых оснований, ДАБИ приняла решение о выдаче разрешения на строительство ЖК под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса с приспособлением под многофункциональный комплекс".
Эксперт отметил, что это уже вторая попытка выдать документы на незаконное строительство. Как сообщают "Наші гроші" и "Украинская правда", два года назад чиновники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА совершили служебный подлог, сначала обнародовав приказ на выдачу градостроительных условий и ограничений, а затем под тем же номером документ об отказе. А 17 июня 2020 года под подписью заместителя директора Юрия Тация МУО снова были выданы, по факту чего полиция начала уголовное производство.
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Що за життя - то будівельна мафія, то церковна ...
Счет для инвесторов Интергала пошел на месяцы - успейте спасти ваши денюжки
Будет как с Патриотикой от Аркады: тупо угробят строительную компанию, кинут людей на бабло, а потом отдадут участок другому застройщику.
А про парк естественно забудут!
Тут на Цензоре полно ботов, которые чуть ли не в припадке бились, рассказывая какое это д-мо Патриотика и как нужен Киеву экопарк на Позняках.
Теперь, когда Аркаду угробили, а участок под застройку передали Столица Груп, появился новый проект застройки, уже без экопарка, но *********** молчат.