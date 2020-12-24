Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генерального прокурора в связи с полученной повесткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда.
"Сегодня, 24 декабря, в Конституционный Суд пришла повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года в Офис Генерального прокурора для участия в процессуальном действии. В настоящее время председателем Суда, учитывая полученную повестку, подготовлено ряд ходатайств в Офис Генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены в ходе процессуального действия, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркивает пресс-служба КС.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
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През докерувався, скоро, коли все піде нормально сам бездипломний закройщик буде посилати Преза на три букви. А якже інакше, вся зграя гешефтників в судочинстві хоче взяти на себе лаври переможців, Ми їх зробили-це їх лозунг, а все набагато простіше-за спиною Єрмака і Преза хочуть покрити свої темні справи з минулого. а в своїх розмовах клянуть Преза не злим тихим словом. Он одному вовку вручили повістку і де, на дні народженні шефа Сірожи підрахуя а він сварився кричав кидався повісткою. Дістали його, дістали Тупицького, вивели з рівноваги крутого рішалу татарова.