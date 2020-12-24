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Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора

Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генерального прокурора в связи с полученной повесткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда.

"Сегодня, 24 декабря, в Конституционный Суд пришла повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года в Офис Генерального прокурора для участия в процессуальном действии. В настоящее время председателем Суда, учитывая полученную повестку, подготовлено ряд ходатайств в Офис Генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены в ходе процессуального действия, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркивает пресс-служба КС.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

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Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+4
Может дешевле Romania - 89 ?
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24.12.2020 17:34
+3
Пусть ему Ярош с Марусей Зверобой повестку пришлют. А он нехай готовит ходатайства, ага. Гнать сраной метлой всех этих тупицких, однозначно с конфискацией и сажать за измену Родине. Клован, если ты не прижмешь к ногтю всю эту мразь в мантиях, дело может дойти до самосуда. Угадай, кого в этой связи будут полоскать во всех газетах мира? Тебя, о величайший!
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24.12.2020 17:36
+2
У семьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого обнаружили миллионные квартиры, элитные особняки и дорогие автомобили, которыми так или иначе пользуется сам судья. Больше всего имущества записано на мать и тещу Тупицкого.Так, Александр Тупицкий, согласно его декларации, проживает в коттеджном доме почти 500 квадратных метров на заповедном острове Жуков в Киеве. Такое здание сейчас оценивается в миллион долларов. Однако за регистрацией недвижимости земля и дом принадлежат некому Сергею Левченко. Что это за человек, который позволяет судье жить в доме, - неизвестно.Также судья имеет квартиру в Киеве более чем 200 квадратных метров в элитном квартале «Новопечерские Липки». Владелицей квартиры стоимостью более 20 млн гривен и двух паркомест записана Галина Тупицкая ㅡ вероятно, мать Александра Тупицкого. Сам судья, согласно декларации, проживает в квартире «периодически». Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6674
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24.12.2020 17:33
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тупицкий не переживай , пока арлекин рулит , тебе ни чего не грозит
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24.12.2020 17:28 Ответить
та йому і так нічого не загрожує, у нього пожиттєвий імунітет. Він тільки ще немає імунітету від ковіду, і це може стати вирішальним для його подальшой долі
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24.12.2020 17:33 Ответить
Арлекин-сегодня,плотненько,подсел.(с Татаровым).
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24.12.2020 17:34 Ответить
за такие "подвиги" рейтинг
Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 423
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24.12.2020 17:38 Ответить
А что так,неуютно?Про бумеранг-небось слыхал.
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24.12.2020 17:33 Ответить
У семьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого обнаружили миллионные квартиры, элитные особняки и дорогие автомобили, которыми так или иначе пользуется сам судья. Больше всего имущества записано на мать и тещу Тупицкого.Так, Александр Тупицкий, согласно его декларации, проживает в коттеджном доме почти 500 квадратных метров на заповедном острове Жуков в Киеве. Такое здание сейчас оценивается в миллион долларов. Однако за регистрацией недвижимости земля и дом принадлежат некому Сергею Левченко. Что это за человек, который позволяет судье жить в доме, - неизвестно.Также судья имеет квартиру в Киеве более чем 200 квадратных метров в элитном квартале «Новопечерские Липки». Владелицей квартиры стоимостью более 20 млн гривен и двух паркомест записана Галина Тупицкая ㅡ вероятно, мать Александра Тупицкого. Сам судья, согласно декларации, проживает в квартире «периодически». Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6674
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24.12.2020 17:33 Ответить
Тупицкий гомик
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24.12.2020 17:34 Ответить
Может дешевле Romania - 89 ?
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24.12.2020 17:34 Ответить
Да и ливийская тема-ничего.
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24.12.2020 17:35 Ответить
Не только дешевле, но и гораздо эффективнее.
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24.12.2020 18:37 Ответить
Пусть ему Ярош с Марусей Зверобой повестку пришлют. А он нехай готовит ходатайства, ага. Гнать сраной метлой всех этих тупицких, однозначно с конфискацией и сажать за измену Родине. Клован, если ты не прижмешь к ногтю всю эту мразь в мантиях, дело может дойти до самосуда. Угадай, кого в этой связи будут полоскать во всех газетах мира? Тебя, о величайший!
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24.12.2020 17:36 Ответить
а кловану пофиг. Он сам газеты не читает, а дерьмак с мендельшей расскажут ему, что весь мир в оргазме от божественного бубочки. А своих мозгов у гринпоца не было никогда. Поэтому все как было, так и останется. Мне кажется, даже если его будут вешать, он искренне не поймет за что)))))
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24.12.2020 17:51 Ответить
КВН- гiвно-квартал - вiслюк+дєрьмак -паРаша-масквабад-лубянка-гебня(куратори)-начальник(Сцарь-педофiл курдуплик з миром в шоколаднАм "глазє")

Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 470

Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 4189
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24.12.2020 19:19 Ответить
битва хвоста с ректалом очень впечатляюще смотрится, если успеть запастись попкорном
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24.12.2020 17:39 Ответить
Поймут, простят Алексгандгра Тупача.
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24.12.2020 17:43 Ответить
пан тупицький вступив у епістолярну переписку з презом, відкрито посилає на три веселих букви як преза, так і його представника Федю, а заодно і представницю верховної ради в КС.
През докерувався, скоро, коли все піде нормально сам бездипломний закройщик буде посилати Преза на три букви. А якже інакше, вся зграя гешефтників в судочинстві хоче взяти на себе лаври переможців, Ми їх зробили-це їх лозунг, а все набагато простіше-за спиною Єрмака і Преза хочуть покрити свої темні справи з минулого. а в своїх розмовах клянуть Преза не злим тихим словом. Он одному вовку вручили повістку і де, на дні народженні шефа Сірожи підрахуя а він сварився кричав кидався повісткою. Дістали його, дістали Тупицького, вивели з рівноваги крутого рішалу татарова.
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24.12.2020 18:58 Ответить
Тупица тупит и делает тупицами всех остальных.
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24.12.2020 20:57 Ответить
 
 