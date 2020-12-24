Уже 25 людям предъявлены подозрения по организации незаконных схем на местных выборах, - Клименко

Следователями Нацполиции предъявлено подозрения в организации незаконных схем на местных выборах 25 людям. Они фигурируют в 19 уголовных производствах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, наиболее распространенным нарушением оказался подкуп избирателя.

"Это же проще всего и не надо людям долго объяснять, зачем дают деньги, им все и так понятно", - говорит Клименко.

При этом расценки на подкуп, как отметил, глава Нацполиции, варьировались от 200 до 1000 гривен. Дороже стоили услуги тех граждан, которые согласились выступить кандидатами "клонами". Так, одному из жителей Кировоградской области за такую услугу, по данным правоохранителей, заплатили 10 тысяч гривен.

В целом Нацполицей расследуется 1208 уголовных производств, открытых по нарушениям на местных выборах, которые прошли в Украине в октябре 2020 года. Отвечая на вопрос, где больше всего было выявлено правонарушений, глава Нацполиции отметил: "В первую очередь, это города и области. Хотя у нас много зарегистрировано и там, где "лакомые" ОТГ. Где есть прибрежная территория, лес, где достаточно дорогая земля, там тоже кандидаты в депутаты райсоветов и претенденты на глав ОТГ пытались преступить закон".

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