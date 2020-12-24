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Новости Местные выборы-2020
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Уже 25 людям предъявлены подозрения по организации незаконных схем на местных выборах, - Клименко

Уже 25 людям предъявлены подозрения по организации незаконных схем на местных выборах, - Клименко

Следователями Нацполиции предъявлено подозрения в организации незаконных схем на местных выборах 25 людям. Они фигурируют в 19 уголовных производствах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, наиболее распространенным нарушением оказался подкуп избирателя.

"Это же проще всего и не надо людям долго объяснять, зачем дают деньги, им все и так понятно", - говорит Клименко.

При этом расценки на подкуп, как отметил, глава Нацполиции, варьировались от 200 до 1000 гривен. Дороже стоили услуги тех граждан, которые согласились выступить кандидатами "клонами". Так, одному из жителей Кировоградской области за такую услугу, по данным правоохранителей, заплатили 10 тысяч гривен.

В целом Нацполицей расследуется 1208 уголовных производств, открытых по нарушениям на местных выборах, которые прошли в Украине в октябре 2020 года. Отвечая на вопрос, где больше всего было выявлено правонарушений, глава Нацполиции отметил: "В первую очередь, это города и области. Хотя у нас много зарегистрировано и там, где "лакомые" ОТГ. Где есть прибрежная территория, лес, где достаточно дорогая земля, там тоже кандидаты в депутаты райсоветов и претенденты на глав ОТГ пытались преступить закон".

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

местные выборы (2752) подкуп (600) Нацполиция (16487) производство (467) Клименко (365)


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Капец, всех расстрелять, не дали служкам урода выиграть выборы? Как посмели?
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24.12.2020 17:38 Ответить
Не могла гениальная партия СН проиграть выборы. НЕ-МОГ-ЛА! Да еще и во главе с величайшим преЗедентом всех времен и народов. Это все Порох намутил. Точняк. Это его стиль - насрать писюнисту в шаны и ехидно развозить кислородную херню по больницам, типа не при чем. А ведь писюнист обосраться не мог ввиду своей гениальности! Это вам каждая мендель скажет.
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24.12.2020 17:42 Ответить
 
 