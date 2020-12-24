Дела НАБУ передают в другие органы по схожей схеме, в которой задействован Печерский суд и генпрокурор, - пресс-служба бюро

В отношении резонансных дел, которые расследует НАБУ, прослеживается схема ухода от ответственности путем передачи производств, подследственных бюро, в другие правоохранительные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАБУ в Telegram.

"Схема простая - сторона защиты обращается в Печерский райсуд (который вообще не должен рассматривать дела по топ корупции), тот обязывает генпрокурора определить новую подследственность. Генпрокурор добросовестно выполняет такие незаконные судебные решения, которые очевидно противоречат законодательству - дела НАБУ запрещено передавать в другие органы досудебного расследования", - отмечают в пресс-службе.



Там добавляют, что данную схему пытались провернуть в производстве по "ВиЭйБи Банку", а сейчас ее задействуют в производстве по замглавы ОП Татарову.



В НАБУ также обеспокоены дальнейшей судьбой "дела ОАСК", которое Печерский райсуд постановил забрать у НАБУ еще в августе. "После обжалования, суд безосновательно не передает материалы для дальнейшего рассмотрения в Апелляции ВАКС", - сообщили в бюро.

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Ранее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".