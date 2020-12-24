С начала года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских воинов, 335 ранены, - Генштаб ВСУ

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских военных.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Боевые потери

В боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов ( "боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже во время перемирия.

Раненых за год ( "боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия - 15. С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных.

Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросла до 335. А раненых за время перемирия - до 18.

"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ( "Мариупольский направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецким. "С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - отмечают в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель

Небоевые потери

"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля - 15 человек", - говорится в ответе Генштаба.

К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Также читайте: За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский