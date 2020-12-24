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Новости Агрессия России против Украины
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С начала года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских воинов, 335 ранены, - Генштаб ВСУ

С начала года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских воинов, 335 ранены, - Генштаб ВСУ

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских военных.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Боевые потери

В боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов ( "боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже во время перемирия.

Раненых за год ( "боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия - 15. С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных.

Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросла до 335. А раненых за время перемирия - до 18.

"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ( "Мариупольский направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецким. "С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - отмечают в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель

Небоевые потери

"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля - 15 человек", - говорится в ответе Генштаба.

К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Также читайте: За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский

Автор: 

Генштаб ВС (6322) Донбасс (26956) потери (4397) ВСУ (6614) операция Объединенных сил (6766)


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Стойкое « перемирие» по- ЗеБенски
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24.12.2020 17:50 Ответить
паяц обещал-паяц сделал-голобородько форевер-
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24.12.2020 18:00 Ответить
В новогоднем поздравлении наш клоун будет рассказывать о "всеосяжной тишине", а родителям погибших воинов о том, что "какая разница": быть убитым, раненым или живым...!!
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24.12.2020 18:05 Ответить
Подождите, какие боевые действия с начала года? У нас же весь год говорили только о перемирии
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24.12.2020 18:12 Ответить
При Порохе - в 18-ом - боевые потери ВСУ составили порядка 120 Воинов.
Это тогда, когда наши войска кошмарили русских по всему фронту, и потери у тех тварей за год были, по разным оценкам, порядка 2 тысяч ихтамнетов, "шахтёров" и "трактористов".

Это тогда, когда наши войска ВОЗВРАЩАЛИ территории под свой контроль.
А при зелёной сопле, увидевшей мир где-то там у ***** - типа "прекращение огня".

Перемирие, значит. Да?
- Пол-сотни погибших за год бойцов.
- Отведение войск со своих позиций.
- Приказы не стрелять даже в ответ.
- Антиукраинизация власти.

- Быдлизация населения.

73%, вы - гниды на теле Украины!
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24.12.2020 18:31 Ответить
Героям - слава! Смерть ворогам!
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24.12.2020 18:34 Ответить
Для государства олигархов и корумпированых чинуш это не имеет никакого значения, зато сколько бабла подняли на прокачке газа из мордора и торговле с агрессором и оккупантами!
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24.12.2020 18:45 Ответить
Видно не в тот глаз Янелох тупину заглянул
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24.12.2020 20:20 Ответить
 
 