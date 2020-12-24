С начала года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских воинов, 335 ранены, - Генштаб ВСУ
С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских военных.
Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Боевые потери
В боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов ( "боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже во время перемирия.
Раненых за год ( "боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия - 15. С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных.
Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросла до 335. А раненых за время перемирия - до 18.
"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ( "Мариупольский направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецким. "С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - отмечают в Генштабе.
Небоевые потери
"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля - 15 человек", - говорится в ответе Генштаба.
К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.
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Это тогда, когда наши войска кошмарили русских по всему фронту, и потери у тех тварей за год были, по разным оценкам, порядка 2 тысяч ихтамнетов, "шахтёров" и "трактористов".
Это тогда, когда наши войска ВОЗВРАЩАЛИ территории под свой контроль.
А при зелёной сопле, увидевшей мир где-то там у ***** - типа "прекращение огня".
Перемирие, значит. Да?
- Пол-сотни погибших за год бойцов.
- Отведение войск со своих позиций.
- Приказы не стрелять даже в ответ.
- Антиукраинизация власти.
- Быдлизация населения.
73%, вы - гниды на теле Украины!