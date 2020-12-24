Глава Нацполиции Клименко: Неидеальное общество – неидеальная полиция. Кагарлык – это маркер того, что у нас не все в порядке

После случившегося в Кагарлыкском отделении полиции, сотрудники которого подозреваются в изнасиловании и пытках, из этого отделения полностью убрали подразделение криминальной полиции и следствие. Также было принято решение о включении этого отделения в Обуховский отдел полиции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Неидеальное общество – неидеальная полиция. Конечно, это не оправдание тому, что произошло. Кагарлык – это маркер того, что у нас не все в порядке", - сказал он и добавил, что теперь в Кагарлыке существует только превенция и, конечно, дежурная часть. Если же совершается какое-то резонансное или тяжкое преступление в этом районе, выезжает следственно-оперативная группа из Обуховского отдела полиции, и дальше дело уже расследуется там.

А также уточнил, что в сельской местности очень сложно найти людей, которые хотят работать в полиции. И те, кого отправили временно работать в Кагарлык через несколько месяцев отказались там служить дальше. "Проблема в том, что на территории нашего государства сельская местность составляет 70%. А в селах проживает 30% населения. Если мы возьмем людей в возрасте 18-35, которые могут претендовать на работу в полиции, то это всего 3 млн. человек. Из них 2 миллиона уже работают в городах. По всей стране. И это же разные люди, с разным образованием и образом жизни. К примеру, в Киеве в полиции более половины личного состава живут за пределами столицы. Поэтому Кагарлык в какой-то мере помог нам шире посмотреть на ситуацию, вскрыл проблему с кадрами изнутри. Конечно, после произошедшего система контроля за руководителями и сотрудниками, работа подразделения внутренней безопасности претерпели значительные изменения. В начале следующего года планируем значительно улучшить систему контроля, позволяющую отслеживать факты нарушения прав граждан в отделениях полиции. Этот контроль будет достаточно жестким", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест. А 27 октября в ГБР сообщили, что предъявлено подозрение бывшему начальнику Кагарлыкского отделения полиции ГУНП в Киевской области. Он подозревается в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными незаконного задержания, мер по их пресечению и несообщение компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины).

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