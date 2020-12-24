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Глава Нацполиции Клименко: Неидеальное общество – неидеальная полиция. Кагарлык – это маркер того, что у нас не все в порядке

Глава Нацполиции Клименко: Неидеальное общество – неидеальная полиция. Кагарлык – это маркер того, что у нас не все в порядке

После случившегося в Кагарлыкском отделении полиции, сотрудники которого подозреваются в изнасиловании и пытках, из этого отделения полностью убрали подразделение криминальной полиции и следствие. Также было принято решение о включении этого отделения в Обуховский отдел полиции.

 Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Неидеальное общество – неидеальная полиция. Конечно, это не оправдание тому, что произошло. Кагарлык – это маркер того, что у нас не все в порядке", - сказал он и добавил, что теперь в Кагарлыке существует только превенция и, конечно, дежурная часть. Если же совершается какое-то резонансное или тяжкое преступление в этом районе, выезжает следственно-оперативная группа из Обуховского отдела полиции, и дальше дело уже расследуется там.

А также уточнил, что в сельской местности очень сложно найти людей, которые хотят работать в полиции. И те, кого отправили временно работать в Кагарлык через несколько месяцев отказались там служить дальше. "Проблема в том, что на территории нашего государства сельская местность составляет 70%. А в селах проживает 30% населения. Если мы возьмем людей в возрасте 18-35, которые могут претендовать на работу в полиции, то это всего 3 млн. человек. Из них 2 миллиона уже работают в городах. По всей стране. И это же разные люди, с разным образованием и образом жизни. К примеру, в Киеве в полиции более половины личного состава живут за пределами столицы. Поэтому Кагарлык в какой-то мере помог нам шире посмотреть на ситуацию, вскрыл проблему с кадрами изнутри. Конечно, после произошедшего система контроля за руководителями и сотрудниками, работа подразделения внутренней безопасности претерпели значительные изменения. В начале следующего года планируем значительно улучшить систему контроля, позволяющую отслеживать факты нарушения прав граждан в отделениях полиции. Этот контроль будет достаточно жестким", - подчеркнул глава Нацполиции.

Полную версию интервью читайте здесь.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест. А 27 октября в ГБР сообщили, что предъявлено подозрение бывшему начальнику Кагарлыкского отделения полиции ГУНП в Киевской области. Он подозревается в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными незаконного задержания, мер по их пресечению и несообщение компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке: пятерым полицейским вручили обвинительные акты, - ГБР

Автор: 

изнасилование (919) Нацполиция (16490) Клименко (365)


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Топ комментарии
+7
Думаю, в поліції все набагато простіше.
Там від початку проводять селекцію злочинців, які вірно служать господарю і носять бабло.
Тому на їхні шалості всі заплющують очі. Допоки громадськість не дізнається. І це не виллється у великий скандал.
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24.12.2020 17:52
+6
Как обычно , кто … - невестка
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24.12.2020 17:48
+6
Тобто у звірствах поліції винне суспільство?
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24.12.2020 17:50
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Как обычно , кто … - невестка
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24.12.2020 17:48 Ответить
Чому ж вона така неохайна ??))
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24.12.2020 17:51 Ответить
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається на війні , хто кришує...
То тепер що.... -осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.,.
приховати коментар
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24.12.2020 19:32 Ответить
І таке враження що в Києві не "нові обличчя", а що Янукович повернувся! Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд - Цензор.НЕТ 6753
Бо з "йолкі" вже й шапку свиснули...
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24.12.2020 19:37 Ответить
Не у нас , а у вас ,нешановний,не все гаразд !!)))
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24.12.2020 17:49 Ответить
Тобто у звірствах поліції винне суспільство?
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24.12.2020 17:50 Ответить
"Вот уж действительно всё относительно" !!))
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24.12.2020 17:52 Ответить
Принаймні президент у нас ідеальний. Він ідеально підійшов 73%. Він їх ідол.
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24.12.2020 17:51 Ответить
В Україні в усіх негараздах винен Порошенко !!)))
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24.12.2020 17:53 Ответить
У когось є сумніви?
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24.12.2020 18:19 Ответить
Думаю, в поліції все набагато простіше.
Там від початку проводять селекцію злочинців, які вірно служать господарю і носять бабло.
Тому на їхні шалості всі заплющують очі. Допоки громадськість не дізнається. І це не виллється у великий скандал.
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24.12.2020 17:52 Ответить
Ну він же чесно сказав:
Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд - Цензор.НЕТ 208
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24.12.2020 21:51 Ответить
нахрена тогда школы полиции , Вузы ... берите просто людей из оБчества , чтобы было ясно - виновато оно
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24.12.2020 17:52 Ответить
Но позвольте, как это не идеальное общество, может финансировать 347000 чел. не идеальных органов, получается это общество полных кретинов!?
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24.12.2020 17:54 Ответить
Принаймні 73% однозначно несповні розуму !!!)))
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24.12.2020 17:59 Ответить
Еще у нас 220000 ВСУ, но тем копейки платят, выживают за счет премий когда удается спрятаться от сепарских выстрелов. А вот как оплатить ГПУ и прочие САПы и НАБУ, судьи одни чего стоят, а ОП? Хотя парни подрабатывают сливом гостайн в Кремль, но все равно дохрена, бедная Украина...
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24.12.2020 18:00 Ответить
А давай тебя копы в качестве эксперимента изнасилуют, а ты потом расскажешь нам о низком качестве сексуального образования у сторудников МВД..
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24.12.2020 17:55 Ответить
Ось у мене лежить 30 (тридцять !!!) рішень суду, який визнав бездіяльність слідчого. Ніякої реакції, жоден мент не отримав жодного стягнення. До чого тут суспільство ?
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24.12.2020 17:57 Ответить
не ідеальний суд, не ідеальне рішення, не ідеальний слудчий.не ідеальний позивач.Всех прастить,амністіровать , абнять і плакать
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24.12.2020 18:12 Ответить
клименко,подаваковская мусорская шестера,втОрит своим мусорским коллегам-шо народ-.уевый,а мусора все-из народа...
и эта.....мусора-не люди(с)бэбэбэков.
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24.12.2020 18:02 Ответить
В стране 73% неполноценных, конечно они и полиции есть.
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24.12.2020 18:09 Ответить
27 ідіотів, 73 неповноцінних і один клоун.
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24.12.2020 18:13 Ответить
Яка влада - того в поліцію й набирає. До чого тут общєство?
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24.12.2020 18:12 Ответить
Служивые палканы коррупционного государства олигархов имеют примерно такое же отношение к НАСЕЛЕНИЮ как ОВЧАРКИ к отаре ОВЕЦ (которых пасут на корысть хозяевам)!
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24.12.2020 18:17 Ответить
Тщательнее нужно кадры отбирать, во власть многие лезут чтоб совершать безнаказанно преступления и не только в полицию.
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24.12.2020 18:18 Ответить
Скажите этому Клименко, что именно полиция должна делать общество идеальным.
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24.12.2020 18:25 Ответить
Мля... Пытки и попытка совершения убиства. Суд уже должен был вынести приговор упырям и по этапу, а они все еще в сизо.
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24.12.2020 18:30 Ответить
Мля... Пытки и попытка совершения убиства. Суд уже должен был вынести приговор упырям и по этапу, а они все еще в сизо.
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24.12.2020 18:32 Ответить
Пф.. Платите зарплаты! Тогда и на работу как на праздник!
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24.12.2020 18:43 Ответить
Неидеальное общество? Где закон о самообороне? где закон об оружии? где наш аналог второй поправки сша?
Или общество будет идеальным когда все будут как скот, мычать в своих стойлах и работать на пана?
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24.12.2020 19:18 Ответить
Еще и тазеры повыдавали.
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24.12.2020 19:39 Ответить
Він придурок чи не розуміє, що без виборів начальників районих відділків та дільничних поліції ми маємо тупо мафію в погонах, яка жирує на податкі громадян і захищає лише товстосумів. Трішки перефроазховуючі Ейзенхауера можна сказати, що думка тупої мусорні не коштує навіть гривні. Потрібні запобіжні заходи проти інфекції корупцією вищих ешелонів влади, от прозорі вибори начальників саме цим і є, але звичайно, це не вся панецея від всіх Кагарликів, Врадієвок, Княжичів, і іже...
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24.12.2020 20:07 Ответить
Довбодятел не розуміє,що мєнт повинен ловити злочинців,а не самому бути злочинцем ?
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24.12.2020 21:49 Ответить
Просто силовикам за статьи УК надо давать в 2 раза больше. Тогда имеет смысл поднять зарплату.
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25.12.2020 11:51 Ответить
не идеальное законодательство, - не идеальное общество.
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25.12.2020 11:56 Ответить
 
 