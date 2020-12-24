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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Вызывающий осадки" самолет налетал над Крымом на 11,4 млн рублей, но дожди так и не пошли

Оккупационная администрация Крыма расторгла контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове. Исполнитель получил 11,4 млн рублей (4,36 млн грн.) из примерно 25,5 млн, которые планировали потратить на вызывание дождя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По контракту общий налет самолета-метеолаборатории должен был составить не менее 25 летных часов. В оккупационном Госкомводхозе Крыма сообщили, что подписанный в сентябре контракт расторгнут по соглашению сторон в первой декаде декабря, до истечения срока.

Самолет Як-42Д летал над Симферопольским и Белогорским районами полуострова в течение нескольких дней, затем более двух месяцев необходимой для работы спецборта погоды в регионе не было.

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"Необходимые погодные условия сложились с 29 сентября по 2 октября. В данный период исполнителем были осуществлены вылеты и проведены соответствующие работы. (. . .) В октябре, ноябре и в начале декабря благоприятные погодные условия для выполнения работ по активному воздействию (на облака – ред.) не возникали", – пояснили в оккупационном Госкомводхозе Крыма.

Напомним, конкурс на экспериментальные авиаработы по искусственному вызову осадков оккупационная администрация полуострова объявила 4 августа. Победил единственный претендент - центральная аэрологическая обсерватория из структуры Росгидрометцентра. Ее самолет Ан-26Б "Циклон" должен был вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами.

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Автор: 

Крым (26410) вода (918)


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Топ комментарии
+51
Краденые иконы над краденой землёй не помогают.
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24.12.2020 17:53
+41
Гундяй стоит еще дороже …
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24.12.2020 17:55
+32
Кличте Гундяя!
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24.12.2020 17:53
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Они пробовали посцать на междунанародное право. Пока эффект крайне отрицательный. 😁😁
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25.12.2020 04:25 Ответить
Только идиот сцит против ветра.
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25.12.2020 11:59 Ответить
Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли - Цензор.НЕТ 462
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25.12.2020 01:43 Ответить
Свечи зажигания в самолете не из "Софрино", вот и нет эффекта. И еще проверить надо, с выражением ли пилоты читают молитвы для вызова дождя.
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25.12.2020 02:23 Ответить
Треба було якутського шамана запросити, а не "чмирити" його по дорозі в Москву.
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25.12.2020 04:57 Ответить
"Да облака у них не той системы.."
Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли - Цензор.НЕТ 5605
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25.12.2020 10:42 Ответить
Это такой же липовый дождевой самолёт, как и всё в россии,: как ихние новейшие танки, которые ломаются на красной площади,.как ихние Калибры недолетающие из Каспия до Сирии и и упавшие в пустынях курдитстана, как ихние офицеры, запускающие ракеты и не учитывающие сфирическую поверхность земли ( для офицеров путина земля по прежнему плоская и держится на трёх китах и т. д ....Дебилы , они и в Африке дебилы!!
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25.12.2020 13:54 Ответить
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