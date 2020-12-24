"Вызывающий осадки" самолет налетал над Крымом на 11,4 млн рублей, но дожди так и не пошли

Оккупационная администрация Крыма расторгла контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове. Исполнитель получил 11,4 млн рублей (4,36 млн грн.) из примерно 25,5 млн, которые планировали потратить на вызывание дождя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По контракту общий налет самолета-метеолаборатории должен был составить не менее 25 летных часов. В оккупационном Госкомводхозе Крыма сообщили, что подписанный в сентябре контракт расторгнут по соглашению сторон в первой декаде декабря, до истечения срока.

Самолет Як-42Д летал над Симферопольским и Белогорским районами полуострова в течение нескольких дней, затем более двух месяцев необходимой для работы спецборта погоды в регионе не было.

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"Необходимые погодные условия сложились с 29 сентября по 2 октября. В данный период исполнителем были осуществлены вылеты и проведены соответствующие работы. (. . .) В октябре, ноябре и в начале декабря благоприятные погодные условия для выполнения работ по активному воздействию (на облака – ред.) не возникали", – пояснили в оккупационном Госкомводхозе Крыма.

Напомним, конкурс на экспериментальные авиаработы по искусственному вызову осадков оккупационная администрация полуострова объявила 4 августа. Победил единственный претендент - центральная аэрологическая обсерватория из структуры Росгидрометцентра. Ее самолет Ан-26Б "Циклон" должен был вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами.

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