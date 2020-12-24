С начала суток ранены двое воинов, наемники РФ 5 раз открывали огонь возле Водяного и Шумов, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Большинство провокаций вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
"На многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - говорится в сообщении.
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Швидкого одужання нашим захисникам.
Не повилазили?!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
, не стреляют , война у него в голове еще год назад закончилась! Кто же врет?