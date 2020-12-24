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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток ранены двое воинов, наемники РФ 5 раз открывали огонь возле Водяного и Шумов, - пресс-центр ОС

С начала суток ранены двое воинов, наемники РФ 5 раз открывали огонь возле Водяного и Шумов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Большинство провокаций вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий из состава ОС подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

"На многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинский военный получил ранение в результате обстрела в районе Шумов, - делегация в ТКГ

Автор: 

обстрел (27327) ранение (3386) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
"Перемирие а-ля Зеленский продолжается...И где ответный огонь ВСУ?
Від початку доби поранено 2 воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь поблизу Водяного і Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5696
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24.12.2020 18:27
+9
Ого! Але ж стійке перемир'я продовжується.?? Це поодинокі надіюсь випадки??
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24.12.2020 18:15
+9
поодинокі, але регулярні
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24.12.2020 18:22
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Ого! Але ж стійке перемир'я продовжується.?? Це поодинокі надіюсь випадки??
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24.12.2020 18:15 Ответить
поодинокі, але регулярні
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24.12.2020 18:22 Ответить
і тепер вже прицільні...
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24.12.2020 18:30 Ответить
Та нііі!! Це ще не прицільні. Прицільні це тоді коли якби рикошетні але не прицільні
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24.12.2020 18:33 Ответить
Як знати. Скажуть, що хлопці самі підствились під неприцільний вогонь "повстанців тойсторони".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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24.12.2020 18:58 Ответить
Ну саме головне щоб не рикошетні
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24.12.2020 18:32 Ответить
Армия превратилась в сборище терпил. Терпил и заробитчан. Тьфу, мерзость....
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24.12.2020 22:40 Ответить
Можна це вже не публікувати? Народ цікавлять зміни в маєтку президента країни. В усьому іншому винен Порох, судити.
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24.12.2020 18:15 Ответить
"Перемирие а-ля Зеленский продолжается...И где ответный огонь ВСУ?
Від початку доби поранено 2 воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь поблизу Водяного і Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5696
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24.12.2020 18:27 Ответить
Я так понял, Вы читаете только заголовки? "На многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3239007
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24.12.2020 18:55 Ответить
Стрілецька зброя, це "адекватний вогонь"?
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24.12.2020 19:00 Ответить
Тебе доложили что адекватно отвечали из ПМов? Ты где сидишь? Тебе там, за несколько сотен километров, слышно кто из чего стреляет?
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24.12.2020 22:39 Ответить
я читаю то, что непосредственно изложено в новости. И что по вашему означает адекватный ответ? Фак показали или сраку? Сколько орков ранено и убито? Если таких не имеется, то это не ответ а пустая болтовня
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24.12.2020 19:22 Ответить
Брешуть як дихають,у Торецьку було чутно принаймі три прихода великого калібру,не меньш ніж 120мм,а тут шо пишуть?В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружияИсточник: https://censor.net/ru/n3239007
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24.12.2020 18:35 Ответить
САУ з Горлівки.
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24.12.2020 20:48 Ответить
Ви хоча б розумієте що за словосполученням обстріл стоїть??? Це не 1,2 пострілами в сутку. 1 обстріл це реальний пиз...різ. який продовжується близько 3-4 годин.
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24.12.2020 18:37 Ответить
А возле тебя, когда-нибудь, 1-2 раза в сутки, мина падала?
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24.12.2020 22:45 Ответить
Неподалік не тільки міни. Коли б біля то не писав би.
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25.12.2020 06:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238987/ukrainskiyi_voennyyi_poluchil_ranenie_v_rezultate_obstrela_v_rayione_shumov_delegatsiya_v_tkg если обстрел не 3-4часа,значит раненые не в счет?
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25.12.2020 03:03 Ответить
Написано не про поранених а про тривалість в часовому вимірі. Для того щоб усвідомлювали , що це не одна черга з автомата, а тривала подія де до тебе прилітає майже все, від 5,45 до 152.
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25.12.2020 12:33 Ответить
Я конкретно спросил,если обстрел не долгий-то потери не считать? по моему нет разницы продолжительный обстрел или нет,был он прицельный или нет,даже если сегодня нет потерь,то они рано или поздно будут.А в этом случае был ранен воин,нужны эффективные контр меры,а не эта писанина ни о чем...
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25.12.2020 16:24 Ответить
Я это вам пишу потому,что в новости написано про обстрел в районе Шум из гранатометов и стрелкового.А на самом деле приходы были из тяжелого,а ответа нашей арты не было!И бог бы с ответом,если бы не было потерь,но потери к сожалению были...И по этому ни кому не интересна продолжительность и калибр,есть факт обстрела и есть факт что адекватный ответ на деле означает две очереди дшк в пустоту! Обстрелы на этом участке идут почти каждый день,иногда и по часу,а адекватный ответ только на словах,если бы он был реальный,дэнэки месяц бы штаны стирали и не высовывались,как это было пару лет назад.
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25.12.2020 16:42 Ответить
Всі в рахунок. І навіть один прильот якщо є поранені, контужені то це вже втрати. А я написав що під словом обстріл потрібно розуміти. Що це не один прильот а продовжене цілеспрямоване тривале знищення українських воїнів.і на ці обстріли повинно даватись в три рази сильніша відповідь. Там не буває випадковостей. А чому не дають відповідь питання не до мене.
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25.12.2020 17:26 Ответить
Я знаю що там було в 16,17 році. Відпочивав 8 місяців в Зайцево
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25.12.2020 17:28 Ответить
Донбасс -кузница кадров)))удачи тебе друг...
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26.12.2020 07:48 Ответить
Зеленський, подивись уважно в оченята путіна!
Не повилазили?!
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24.12.2020 18:55 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3997
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24.12.2020 20:21 Ответить
Які гарні мішені. От би туди 152 а ще краще "Вербу" си "Точку У". Але то все мрії, на жаль.
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25.12.2020 09:13 Ответить
Не може бути! Найвеличнiйший казав, що перемирье
, не стреляют , война у него в голове еще год назад закончилась! Кто же врет?
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24.12.2020 21:02 Ответить
 
 