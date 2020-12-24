В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар
Допустить правосудие в отношении замглавы ОП Олега Татарова для президента Владимира Зеленского означает полностью потерять лицо перед членами клана и другими феодалами.
Об этом пишет в Фейсбуке соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, сообщает Цензор.НЕТ.
"Общественный строй Украины - это олигархический феодализм (см. ссылку в комментарии). Президент Украины по должности является главным феодалом", - считает он.
При таком строе сюзерен должен обеспечить вассалу безопасность и "поле для кормления", а вассал - в обмен на это добровольно служить сюзерену.
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"При феодализме преступлением является не коррупция (обеспечение поля для кормления), а антикоррупция (препятствование сюзерену в предоставлении вассалу поля для кормления). Антикоррупция посягает на священное право вассала получить полную безопасность от своего сюзерена, вместе со священным долгом сюзерена такую безопасность гарантировать и обеспечить", - пишет Пекар.
Ближайший круг "главного феодала" он называет "двором короля", и утверждает, что эти люди по определению являются неприкасаемыми.
"Выдать человека со двора, из дворца для короля - это быстро и окончательно попрощаться с королевским статусом", - добавляет Пекар.
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В четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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Істерика, Татаров по розкладам,міліціянт,який не повинен був пройти переатестацію.
Мусорська банда з часів совєтів гнобила український народ і зараз продовжує. Назовем їх хоч Едиторами, Квесторами і т. ін. на римський манер - термін "право" для них невідомий по визначенню.
А во Франции после того, как часть дворянства послала короля, с благословения Папы начали против них крестовый поход и жгли на кострах.
Но потом, как правило, их лихо резали по одному вместе с детьми и женами, а замки, крестьян и землю отдавали более лояльным подданным.
Из ЗЕ король, как из говна пуля.
100%. Українці не можуть збагнути а як це сталося,дуже просто,олігархи тримають під контролем телевізор громадян,збиткові тв канали тримають з двох причин захист своїх бізнес інтересів та вплив на вибір влади в країні.
А ПОТОМ БУДЕМ РАССУЖДАТЬ КТО КОМУ И КУДА СЦИТЬ. 😅🤣😂😝☺
Кстати именно недалекие неадекватные тела пишут тут постоянно капсом в жалкой попытке казаться умнее. На самом деле показывая свою ущербность.
Народ, фильтруем коррупционеров власти дальше!
В конце 90-х начале нулевых Кучмой оголтелый дикий люмпенизированный капитализм совкового образца был переведен в данную плоскость, чтобы хотя бы как-то мировое сообщество могло с нами общаться. С тех времен ничего не менялось - только усугублялось. Т.с. развитие общества остановилось. Собственно и сейчас нет никакого развития. Живем плодами того что Кучма сделал в свое время. И не развиваемся ни разу. Украина без Кучмы! Ок, а дальше что? Какая альтернатива? Ведь ни один президент после него так ничего и не изменил.