РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9695 посетителей онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
13 293 199

В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из

Допустить правосудие в отношении замглавы ОП Олега Татарова для президента Владимира Зеленского означает полностью потерять лицо перед членами клана и другими феодалами.

Об этом пишет в Фейсбуке соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Общественный строй Украины - это олигархический феодализм (см. ссылку в комментарии). Президент Украины по должности является главным феодалом", - считает он.

При таком строе сюзерен должен обеспечить вассалу безопасность и "поле для кормления", а вассал - в обмен на это добровольно служить сюзерену.

Читайте на Цензор.НЕТ: В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова

"При феодализме преступлением является не коррупция (обеспечение поля для кормления), а антикоррупция (препятствование сюзерену в предоставлении вассалу поля для кормления). Антикоррупция посягает на священное право вассала получить полную безопасность от своего сюзерена, вместе со священным долгом сюзерена такую ​​безопасность гарантировать и обеспечить", - пишет Пекар.

Ближайший круг "главного феодала" он называет "двором короля", и утверждает, что эти люди по определению являются неприкасаемыми.

"Выдать человека со двора, из дворца для короля - это быстро и окончательно попрощаться с королевским статусом", - добавляет Пекар.

Также на Цензор.НЕТ: Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe

В четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из двора короля, - Пекар 01
В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из двора короля, - Пекар 02

Автор: 

Пекар Валерий (8) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Конечно. Зря что-ли олигархи свою куклу к власти привели.

В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 2907
показать весь комментарий
24.12.2020 19:04
+20
в ЗАО "Украина" олигархический феодализм уже почти два десятка лет. скажи что-нибудь новенькое.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:03
+18
А мені здається, що цей олігархічний "безпредел" почався ще при Кучмі. Тому парламенська республіка.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 4260
показать весь комментарий
24.12.2020 19:07 Ответить
А что было через полтора года после Помаранчевого майдана? Хам - премьер? Таки да. А потом хоппа и Хам - президент через пять лет. Все они там одним миром мазаны. Ну а для нас спектакли с противостоянием разыгрывают.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:14 Ответить
№84
показать весь комментарий
24.12.2020 19:21 Ответить
Ти не переводь стрілки. Де твої докази що я соя? Поки не надаси докази, завжди будеш отримувати по кумполу.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:39 Ответить
Т.е. это не вы своим выбором садили в кресло сначала Хама, а сейчас Шута олигархов? Это марсиане их назначили?
показать весь комментарий
24.12.2020 19:21 Ответить
Не я. Ты наверное.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:31 Ответить
він, він, а ви ху№ла собі на шию посадили
показать весь комментарий
24.12.2020 19:46 Ответить
А бджоляр ещё и подписанное Хамом содержание получил.... Я тогда реально прозрел- Как люди на энтузиазме вырвали победу ЮЩу .... Я потом понял -толку не будет в этой «Уркаине» и свалил....Щас тут ностальгию лечу....
показать весь комментарий
25.12.2020 00:43 Ответить
Судити будуть Порошенка за 10 років його президенства.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:46 Ответить
А хто цей "король"?
показать весь комментарий
24.12.2020 19:07 Ответить
Король - осел
показать весь комментарий
25.12.2020 08:06 Ответить
тот кто написал эту статью страдает дименцией, или он капитан ачевидность, с Кучмы нада начинать и по списку - расстрелять.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:07 Ответить
А хто король?
Істерика, Татаров по розкладам,міліціянт,який не повинен був пройти переатестацію.
Мусорська банда з часів совєтів гнобила український народ і зараз продовжує. Назовем їх хоч Едиторами, Квесторами і т. ін. на римський манер - термін "право" для них невідомий по визначенню.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:08 Ответить
Те, которые посылали сюзерена, очень часто потом выпадали их окон своих замков с кишками наружу.
А во Франции после того, как часть дворянства послала короля, с благословения Папы начали против них крестовый поход и жгли на кострах.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:12 Ответить
Было дело, когда таких становилось много.
Но потом, как правило, их лихо резали по одному вместе с детьми и женами, а замки, крестьян и землю отдавали более лояльным подданным.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:20 Ответить
Це не правильно? Бо такі панки завжди роздягають народ до нитки, а потім кидають його в лапи сусідів братішек, які розривають Україну на куски. Але і іыд самих олігархів паразитів не залишається ні роду ні імені і навіть могили....
показать весь комментарий
24.12.2020 19:09 Ответить
Вот это Бубочке польстили.
Из ЗЕ король, как из говна пуля.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:10 Ответить
"Общественный строй Украины - это олигархический феодализм (см. ссылку в комментарии). Президент Украины по должности является главным феодалом", - считает он.Источник: https://censor.net/ru/n3239015

100%. Українці не можуть збагнути а як це сталося,дуже просто,олігархи тримають під контролем телевізор громадян,збиткові тв канали тримають з двох причин захист своїх бізнес інтересів та вплив на вибір влади в країні.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:10 Ответить
Який з Зелєбоби феодал?Він голожопий злидарюга,у порівнянні з папєрєднікамі))Шо в нього є?рояль та пеніс))
показать весь комментарий
24.12.2020 19:14 Ответить
Бене вообще пох.. . Когда две стаи макак делят джунгли , лучше не вмешиваться , а дождаться победителя .
показать весь комментарий
24.12.2020 19:12 Ответить
В Украине - олигархический феодализм.Тоже открытие века..
показать весь комментарий
24.12.2020 19:12 Ответить
Никакого феодализма, а заурядный бардак....
показать весь комментарий
24.12.2020 19:14 Ответить
Ну...это не новость и в Татарове разве проблема только? Такие были при бывших сюзеренах. Простолюдины это терпят, сегодня вот с укрпочты приходилили простолюдины, мыло и халву продают, просят на газету подписаться, их барон, с миллионными зарплатами во главе, требует от крепостных.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:16 Ответить
И что еще хуже в нете активно начала мусолится тема "Украине нужен президент чуть ли не с диктаторскими полномочиями - он тогда наведет порядок". Хотя где найти такого "царя батюшку" не пишут, даже кандидатур не дают. А у нас планомерно превращают народ в быдло - "холоп должен быть туп и беден - тогда им легко управлять". Потому и душат науку, тех же ФОПов не все из них голосовали за Зе. За Зе голосовали те кто против Порошенка и те кто поверил в образ "царя батюшку Голобородька" из телевизора.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:18 Ответить
ТЕ КТО ПОВЕРИЛ В ЦАРЯ БАТЮШКУ, ТЕ ЗА ЦАРЯ ПЕТРУШКУ И ГОЛОСОВАЛИ. 😅🤣😂😝😜
показать весь комментарий
24.12.2020 19:47 Ответить
Ти повірив в царя-блазня. І він тобі кожен день сцить в очі.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:03 Ответить
ВЫ ТАМ СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ КТО Ж ТАКОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ - КУКЛА МАРИОНЕТКА, ИЛИ ЦАРЬ.
А ПОТОМ БУДЕМ РАССУЖДАТЬ КТО КОМУ И КУДА СЦИТЬ. 😅🤣😂😝☺
показать весь комментарий
24.12.2020 21:35 Ответить
Та цар він, цар. Легше тобі від цього буде його сциклі приймати?
показать весь комментарий
24.12.2020 21:48 Ответить
Одно другому не противоречит, умытый. Ты поверил в царя-батюшку, который на самом деле был тупой куклой олигархов. И только твои залитые божьей росой глаза смогли увидеть в этой тупой кукле царя.
Кстати именно недалекие неадекватные тела пишут тут постоянно капсом в жалкой попытке казаться умнее. На самом деле показывая свою ущербность.
показать весь комментарий
24.12.2020 21:51 Ответить
Олигархический феодализм это когда на каждом углу продаются канхветы Рашен
показать весь комментарий
24.12.2020 19:18 Ответить
не, это уже мудолобия
показать весь комментарий
24.12.2020 19:22 Ответить
Испорченным Рашеном
показать весь комментарий
24.12.2020 19:25 Ответить
Когда на каждом углу мерещится ROSHEN то это рошенофобия, как у главзебила.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:27 Ответить
Один Гарант коррупции отмазывал бриллиантовых, Гладковских и еще кучу "родных" в клетчатых одеялках. Другой продолжает "славное" дело, служа олигархической Системе Украины.
Народ, фильтруем коррупционеров власти дальше!
показать весь комментарий
24.12.2020 19:25 Ответить
Ви з опозажопного пітомніка ? Не вийде!
показать весь комментарий
24.12.2020 19:32 Ответить
Уже вышло! ЕС занял 6е место по Украине! Зелень на следующих выборах будет с ним соревноваться. За 7 место.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:35 Ответить
УГОВОРИЛ ДОБРОТНОЕ 7 МЕСТО БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ ОТДАЁМ пЕСыкам. 😅🤣😂😛😝
показать весь комментарий
24.12.2020 19:49 Ответить
Что у тебя,рыг,вышло?)в президенты вы все одно пролетаете по всем опросам
показать весь комментарий
24.12.2020 19:59 Ответить
Зеленський феодал. Ти серйозно? Оце облизав. Що наступне, зеленський цар, зеленський бог. Тьфу. Противно читати
показать весь комментарий
24.12.2020 19:27 Ответить
Он зиц-председатель всеголишь.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:41 Ответить
зіц-голова це дєрьмак, а зеля просто поц та впертий віслюк
показать весь комментарий
24.12.2020 19:54 Ответить
Янукович был большой шизофреник ,а этот такой же только маленького роста
показать весь комментарий
24.12.2020 19:31 Ответить
януковоч дуже побоювався що йому там ху№ло зверху скаже
показать весь комментарий
24.12.2020 19:55 Ответить
тому він був не царем, а просто сатрапом кацапським і пеціним друганом
показать весь комментарий
24.12.2020 19:56 Ответить
В тезі про феодалізм погоджуся з Пекарем. Тому в нас і політичних партій нема- самі лише феодальні проекти.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:34 Ответить
Феодализм как известно заканчивается французской революцией. Где там наши Дантоненко и Робеспьерюк?
показать весь комментарий
24.12.2020 19:35 Ответить
Так вроде уже были.

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 8761
показать весь комментарий
24.12.2020 19:43 Ответить
то жирондийцы их время еще не пришло, нужны якобинцы чтобы сделать начальную зачистку когда народ окончательно озвереет и будет готов поддержать
показать весь комментарий
24.12.2020 19:50 Ответить
У нас любой кандидат - либо человек олигарха либо сам олигарх. Нет выбора.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:41 Ответить
Не звизди,зесрань...чтоб вы все,зеголосилки,от ковида повыздыхали -за то ,что сделали со страной.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:56 Ответить
валерія, одягніть масочку, ви тут всіх вже заплювали
показать весь комментарий
24.12.2020 19:58 Ответить
Ну и сиди оплеваный,свинособака
показать весь комментарий
24.12.2020 20:01 Ответить
Слыш, русня. Мне твой высер до лампочки я не за зе голосовал.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:26 Ответить
Вы забыли поставить уточнение "проходной". Вообще выбор есть, и в первом туре президентских были порядочные люди. Но вот среди тех, кто может потратить десятки миллионов на политическую рекламу, действительно...
показать весь комментарий
24.12.2020 21:33 Ответить
прям рабовладельческий строй - рабам зеленой галеры бежать некуда, кругом море
показать весь комментарий
24.12.2020 19:54 Ответить
Без гайдамаків ці потвори не закінчать гвалтувати Україну!
показать весь комментарий
24.12.2020 19:59 Ответить
Та не короля, а кроля!
показать весь комментарий
24.12.2020 20:20 Ответить
ТАК КОРОЛЬ СУЗЗЕРН, ЧИ КРУЛЬ.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:29 Ответить
Сруль
показать весь комментарий
24.12.2020 21:10 Ответить
Доки з олігархів не зроблять бубни і не зіграють марсельєзу тут буде дупа!
показать весь комментарий
24.12.2020 20:23 Ответить
"Феодалов" на мыло, "Короля" на помойку!
показать весь комментарий
24.12.2020 20:44 Ответить
В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 2771
показать весь комментарий
24.12.2020 20:56 Ответить
В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 1312
показать весь комментарий
24.12.2020 22:26 Ответить
В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 2418

В конце 90-х начале нулевых Кучмой оголтелый дикий люмпенизированный капитализм совкового образца был переведен в данную плоскость, чтобы хотя бы как-то мировое сообщество могло с нами общаться. С тех времен ничего не менялось - только усугублялось. Т.с. развитие общества остановилось. Собственно и сейчас нет никакого развития. Живем плодами того что Кучма сделал в свое время. И не развиваемся ни разу. Украина без Кучмы! Ок, а дальше что? Какая альтернатива? Ведь ни один президент после него так ничего и не изменил.
показать весь комментарий
24.12.2020 21:05 Ответить
"Капитализм совкового образца", однако. Широко мыслите.
показать весь комментарий
24.12.2020 21:30 Ответить
Возможно неправильно выразился. Возможно термин "раннего постсовкового образца" был бы более правильным. Ну не смог я подобрать термина к тому что было в начале - средине 90-х. Уж не обессудьте. Может у Вас термин найдется чтобы тот дикий бардак с братками охарактеризовать.
показать весь комментарий
24.12.2020 21:52 Ответить
vive la Guillotin!
показать весь комментарий
24.12.2020 21:10 Ответить
Яник так Захарченко знімати не хотів...
показать весь комментарий
24.12.2020 21:17 Ответить
маланюги долбаные!
показать весь комментарий
24.12.2020 22:19 Ответить
Микитась розповів правду від НАБУ про зама Ермака Олега Татарова, Про це йдеться в матеріалі: https://www.youtube.com/watch?v=PCuOvepc-3o " СКАНДАЛ! Я ДАВАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ, МЕНЯ КИНУЛИ, ТЕПЕРЬ Я ВСЕ РАССКАЖУ! ".
показать весь комментарий
24.12.2020 22:35 Ответить
та нєеее! То щось він намудрив. В Україні - первісно-общинний лад, при якому править тільки одне плем'я на чолі з одним главарем. Плем'я дуже і дуже древнє, назва племені починається на 'жи' і закінчується на 'ди'.
показать весь комментарий
24.12.2020 23:49 Ответить
Цей вбогий нарід заслуговує на саме таку владу. Взагалі, кожен нарід заслуговує на ту владу, яка його має.
показать весь комментарий
25.12.2020 00:28 Ответить
Наша Влада це бувша номенклатура ссср в Україні. Ця номенклатура нам жорстко насаджені московією. Ми їх не заслуговуємо.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:45 Ответить
Та ти шо? За майже 30 років не змінили владу? Чехи, словаки та поляки змінили, а ми ні? І хто ж у цьому винний?
показать весь комментарий
27.12.2020 14:59 Ответить
Оно то так. Но, наш, с позволения, "сюзерен" с самого начала , в угоду плебсу, начал с вассалами обращаться с неподобством (выйди отсюда розбiйник). Разумеется, что вассалы это принять не смогли, прокатив "сюзереена" на местных выборах. Теперь "сюзерен" начал понимать, что к чему, но уже для него - поздно. Что касается олигархов, то они не столько феодалы, столько - что то вроде средневековой церкви, стремящиеся держать под контролем светскую власть, будучи как бы над процессом. Разумеется в политическом, а не духовном смысле. Хотя олигархическая "духовность", без сомнения, повлияла на умы плебса: "воруй и тебе за это ничего не будет", "прикидывайся дурачком - и все сойдет с рук", "долги отдают только лохи". Ну, и так далее. Отсюда и господствующая мораль в стиле "какая разница". Церковь, же опасаясь потерять лояльность властей, не очень то торопится раскрыть глаза прихожанам на одну из десяти заповедей: "не укради", которая теперь изысканно называется коррупцией. Таким образом, круг замыкается. Единственной неприкаянной социальной группой остается буржуазия. Кстати основная движущая сила Великой Французской революции. именно буржуазия, или активный класс были основой наших революций. Так, что с исторической точки зрения - все закономерно. Только, увы, бывает, что отдельная человеческая жизнь слишком коротка, чтобы дождаться "даров свободы".
показать весь комментарий
25.12.2020 07:53 Ответить
Практически уверен- этот Пекарь приложил массу усилий для посадки в кресло Зеленского, которого он обзывает феодалом.
показать весь комментарий
25.12.2020 11:21 Ответить
Необходимо чтобы каждый украинец понял, что главная опора нашего олигархического феодализма это наш закон о выборах. В соответствие с этим законом в бюллетень кандидата в президенты можно попасть только через многомиллионный денежный залог. Такой залог могут себе позволить или олигархи или люди которых финансируют олигархи. Подобного ничего нет в цивилизованном мире. В цивилизованных странах, в бюллетени попадают через сбор подписей избирателей. В Польше это 100 тыс. И никакого залога. Для нас это тоже было бы оптимально.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:34 Ответить
Именно на этом законе нас дурят в первую очередь. А народ как лохи ничего не понимают.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 