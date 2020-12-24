В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

Допустить правосудие в отношении замглавы ОП Олега Татарова для президента Владимира Зеленского означает полностью потерять лицо перед членами клана и другими феодалами.

Об этом пишет в Фейсбуке соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Общественный строй Украины - это олигархический феодализм (см. ссылку в комментарии). Президент Украины по должности является главным феодалом", - считает он.

При таком строе сюзерен должен обеспечить вассалу безопасность и "поле для кормления", а вассал - в обмен на это добровольно служить сюзерену.

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"При феодализме преступлением является не коррупция (обеспечение поля для кормления), а антикоррупция (препятствование сюзерену в предоставлении вассалу поля для кормления). Антикоррупция посягает на священное право вассала получить полную безопасность от своего сюзерена, вместе со священным долгом сюзерена такую ​​безопасность гарантировать и обеспечить", - пишет Пекар.

Ближайший круг "главного феодала" он называет "двором короля", и утверждает, что эти люди по определению являются неприкасаемыми.

"Выдать человека со двора, из дворца для короля - это быстро и окончательно попрощаться с королевским статусом", - добавляет Пекар.

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В четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".



