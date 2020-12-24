Производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля, - "слуга народа" Янченко

Основанием для уголовных производств против Конституционного Суда Александра Тупицкого стали материалы, обнародованные в журналистском расследовании.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, производства относительно Александра Тупицкого возбуждены по двум статьям: ст. 384 "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" и ст. 386 "Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения". Основанием для возбуждения производства могли стать записи разговоров, недавно обнародованные программой Схемы: коррупция в деталях", - написала она.

Янченко считает, что это подозрение Тупицкому может быть не последним.

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"За свою трудовую деятельность Тупицкий "наработал" широкое поле для работы правоохранительных органов. И если у судей КСУ получилось временно освободить самих себя от наказания за недостоверное декларирование, то за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, ответственности никто не отменял", - добавила она.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. ДОКУМЕНТ