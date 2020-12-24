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Производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля, - "слуга народа" Янченко

Производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля, -

Основанием для уголовных производств против Конституционного Суда Александра Тупицкого стали материалы, обнародованные в журналистском расследовании.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, производства относительно Александра Тупицкого возбуждены по двум статьям: ст. 384 "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" и ст. 386 "Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения". Основанием для возбуждения производства могли стать записи разговоров, недавно обнародованные программой Схемы: коррупция в деталях", - написала она.

Янченко считает, что это подозрение Тупицкому может быть не последним.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции. ВИДЕО

"За свою трудовую деятельность Тупицкий "наработал" широкое поле для работы правоохранительных органов. И если у судей КСУ получилось временно освободить самих себя от наказания за недостоверное декларирование, то за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, ответственности никто не отменял", - добавила она.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. ДОКУМЕНТ

Производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля, - слуга народа Янченко 01

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Янченко Галина (72)


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Топ комментарии
+2
Тупицький - безсовісний покидьок - і не важливо, кого саме він не влаштовує. Бо він не достойний бути суддьєю.
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24.12.2020 20:06
+1
Вряд-ли доживет до суда!!!
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24.12.2020 19:39
+1
Разве человек с такой фамилией может быть главой?! Про КС даже не говорим...
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24.12.2020 20:25
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Вряд-ли доживет до суда!!!
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24.12.2020 19:39 Ответить
Тупицький не влаштовує Єрмака,бо той був поставлений Богданом.
От які справи збирається провернути ефесбешник Єрмак з кишеньковим головою КСУ-справді питання...
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24.12.2020 19:47 Ответить
Тупицький - безсовісний покидьок - і не важливо, кого саме він не влаштовує. Бо він не достойний бути суддьєю.
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24.12.2020 20:06 Ответить
В унісон з Єрмаківською шестьоркою про це заявляти -досить нерозумно.У них є свій інтерес,а українець має знати,з якою метою це робиться,до того ж з порушенням закону.
Це неприхований тиск на суддю КСУ.
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24.12.2020 21:24 Ответить
Закон порушив сам Тупицький, коли скасовував антикорупційне законодавство!
Він там порушив і кілька законів і регламент КС одночасно. Але ж цей покидьок вважає себе вищим за закони України!
І він має бути звільнений і покараний!

Те, що цього добивається Єрмак - аж ніяк не може бути виправданням для Тупицького!
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24.12.2020 22:55 Ответить
Разве человек с такой фамилией может быть главой?! Про КС даже не говорим...
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24.12.2020 20:25 Ответить
Ганьба!
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24.12.2020 20:26 Ответить
Тупица тупит, а Зеленский и его банда "раступливают".
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24.12.2020 20:51 Ответить
Король обмана, король коррупции, король заказных судейских ухвал... все это он - Тупицкий, может такой субъект совершать над нами правосудие? Я протестую, ни в коем случае!!!!
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24.12.2020 21:10 Ответить
оце голова, голова о голова. Відкрито посилає Преза своїми дописами, а федора навіть не пускає в суд. Поділив суд на трійки, і вершить в письмовому провадженні, а верховна рада не має часу прийняти закон про регламент, Всі органи правосуддя, за виключенням верховного суду працюють по методичках бездипломного, корабель почав давати течу, щось сталось з ДБР, притягує Тупицького без санкції Портного. Набу влаштувало полювання на татарова Хто слідуючий.
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24.12.2020 22:48 Ответить
 
 