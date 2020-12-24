Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский

Обнародованные в СМИ аудиозаписи с участием главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого записаны легально и ставят под сомнение его право продолжать работу в Конституционном суде.

Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя президента, глава КС был вызван 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения подозрения в связи с записями, на которых Тупицкий обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда. "По имеющейся у меня информации, пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - рассказал Вениславский на брифинге.

По словам представителя президента в КС, дело возбуждено по ст.384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.

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"Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС", - резюмировал Вениславский.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.