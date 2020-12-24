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Новости Конституционный кризис
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Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский

Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский

Обнародованные в СМИ аудиозаписи с участием главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого записаны легально и ставят под сомнение его право продолжать работу в Конституционном суде.

Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя президента, глава КС был вызван 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения подозрения в связи с записями, на которых Тупицкий обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда. "По имеющейся у меня информации, пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - рассказал Вениславский на брифинге.

По словам представителя президента в КС, дело возбуждено по ст.384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.

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"Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС", - резюмировал Вениславский.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+12
Без всяких пленок расстрелять тварь
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24.12.2020 19:25
+10
Тупицкий существует только для того чтобы поднасрать Украине
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24.12.2020 19:25
+4
нате вам тупицкого ... отстанте от тартарова
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24.12.2020 19:26
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Без всяких пленок расстрелять тварь
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24.12.2020 19:25 Ответить
з Веніславським - який усе знав, знає й покривав й давав Лохдауну потрібненькі Кремлю поради...
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24.12.2020 19:37 Ответить
Тупицкий существует только для того чтобы поднасрать Украине
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24.12.2020 19:25 Ответить
нате вам тупицкого ... отстанте от тартарова
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24.12.2020 19:26 Ответить
Не нам,а вам.
Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении.
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24.12.2020 19:30 Ответить
О....Ну Порошенко,ну маладєц! Всюди ЗЕбілам встиг в штани насрати,навіть за 2 місяців до виборів ( коли навіть ідіоту було ясно,хто буде наступним) )))))
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24.12.2020 19:35 Ответить
??????????????? Где Порошенко, а где Тупицкий... При Порошеко Тупицкий был всего лишь членом КС, а Зе своими рычагами добился смещения бывшего Председателя КС и избрания вместо него именно Тупицкого. А Тупик возьми ему и подосри ( видно Беня больше проплатил)
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24.12.2020 21:21 Ответить
Ну и Кто его Отстранит , - Он же Памятник.
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24.12.2020 19:28 Ответить
"...дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности"

Вменяемому человеку дают, но не зеленскому же.
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24.12.2020 19:32 Ответить
Помочь убрать председателя КС президенту можно было бы в том случае если бы он был Гарантом Конституции. Но это никак не шмаркля.
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24.12.2020 22:01 Ответить
Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9843
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24.12.2020 19:33 Ответить
БЛЬАААА ! Та Данілов давно обіцяв розкрити дєлішки судей. Що робило оте СБУ дворового дружбана Нелоха? Але ж нє тєм путьом пішов Клован- він ВР наказав закон його антидержавний прийняти , просто без рослідувань й махосм усіх! А оце Веніславське - головний провокатор в історіі з КС й головний прикривач справжньої історії!
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24.12.2020 19:36 Ответить
Єрмаковська шестьорка вже все вирішила,розсудила.Чи не забагато на себе бере чиновник,що представляє президента в КСУ ?
Видно,й кандидатурка кишенькового голови КСУ приготована ?
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24.12.2020 19:43 Ответить
а от слитая зеленой куклой кацапам информация по вагнеровцам почему то оснований ету куклу как минимум отстранить от должности не дает.
и почему так?
тут дает, а чуть выше уже не дает - капризная она такая.
власть судебная....
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24.12.2020 19:45 Ответить
шикарный водевиль, ждем выхода в печать похождений прынца зелени и его эпической битвы с бумажным драконом
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24.12.2020 19:46 Ответить
Дают право - отправьте, зачем пустопорожний треп.
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24.12.2020 21:14 Ответить
Права его снять никакого до окончания его срока нет.
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24.12.2020 21:58 Ответить
Шмаркле нужен свой карманный КС. Вот и весь разговор. А он у нас никак не Гарант Конституции. Пусть он потерпит Тупицкого до своего импичмента.
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24.12.2020 21:38 Ответить
Ща вы увидите, фокус. Волшебное одеяло и исчезновение. Выветрится как дымок.
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25.12.2020 02:12 Ответить
 
 