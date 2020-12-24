Минобороны направило на рассмотрение Кабмина проект Стратегии военной безопасности Украины, - Таран
Министерство обороны направило на рассмотрение Кабинета Министров проект Стратегии военной безопасности Украины, разработанный на основе Стратегии национальной безопасности Украины. В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие Указом Президента.
Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По словам министра, документ определит цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства. Стратегия военной безопасности Украины является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.
"Стратегия военной безопасности призвана заменить Военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию комплексной обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных Сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Сегодня это наиболее рационально в условиях экзистенциальной военной угрозы национальной безопасности, с учетом дисбаланса военных потенциалов Украины и Российской Федерации", - пояснил Таран.
Глава Минобороны также отметил, что комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе, асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права.
Отмечаетмя, что Министерство обороны уже ведет работу и планирует подать проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства на протяжении трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности Украины.
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бахус,мля...это ты так бояру трепетно называешь?
береги себя.ты нужен этому миру как пример,как жить нельзя
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а з виконуючим обов"язки президента КОЗИРЕМ радились, він свому куратору Пу.. доповість, а тут стратегія всеобємлюча, є загрозою для дисбаланса РФ, невдобно якось вийде перед ворогом. .
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