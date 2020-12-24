РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10597 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 597 29

Минобороны направило на рассмотрение Кабмина проект Стратегии военной безопасности Украины, - Таран

Минобороны направило на рассмотрение Кабмина проект Стратегии военной безопасности Украины, - Таран

Министерство обороны направило на рассмотрение Кабинета Министров проект Стратегии военной безопасности Украины, разработанный на основе Стратегии национальной безопасности Украины. В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие Указом Президента.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра, документ определит цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства. Стратегия военной безопасности Украины является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

"Стратегия военной безопасности призвана заменить Военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию комплексной обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных Сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Сегодня это наиболее рационально в условиях экзистенциальной военной угрозы национальной безопасности, с учетом дисбаланса военных потенциалов Украины и Российской Федерации", - пояснил Таран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины: Среди приоритетов - восстановление территориальной целостности и отстаивание независимости

Глава Минобороны также отметил, что комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе, асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права.

Отмечаетмя, что Министерство обороны уже ведет работу и планирует подать проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства на протяжении трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности Украины.

Также читайте: Мы должны внедрить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему, - Зеленский

Автор: 

Минобороны (9357) оборона (5213) стратегия (191) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А там про вас коротенько написано :"Москаль мені не брат!".
показать весь комментарий
24.12.2020 19:57
+3
Чем занимался и, что делал МО Полторак во время войны, я знаю, как и все нормальные люди, а вот чем занимается этот, ходивший под ст. 111 УК, кроме болтовни и воровства, я не знаю и не вижу. ЗеДолбоДятлы, может быть вы знаете и видите, чем оно занимается во время войны?
показать весь комментарий
24.12.2020 19:59
+2
Представляю какой план у врагов Украины...
показать весь комментарий
24.12.2020 19:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Представляю какой план у врагов Украины...
показать весь комментарий
24.12.2020 19:54 Ответить
це дуже гарное дило, теперь мацкали будут усиленно охотиться за этим суперстратегическим документом государственной важности
показать весь комментарий
24.12.2020 19:56 Ответить
А там про вас коротенько написано :"Москаль мені не брат!".
показать весь комментарий
24.12.2020 19:57 Ответить
так ахтырский волк тебе брат, таких родствеенничков, як ты и даром не нать, и с грошами не нать
показать весь комментарий
24.12.2020 20:01 Ответить
Слиною не захлинися, скажене.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:04 Ответить
вот бахус тебе и брат родной .
бахус,мля...это ты так бояру трепетно называешь?
показать весь комментарий
24.12.2020 20:44 Ответить
Да, и только представьте себе, они, московиты, охотяться, тратят время, средства, агентура, а планов то и нет. От слова "СОВСЕМ".
показать весь комментарий
24.12.2020 20:01 Ответить
мацкали они такие, весь мир перевернут навыворот, лишь бы глазочком глянуть в цей документ
показать весь комментарий
24.12.2020 20:03 Ответить
подивиться на свою дулю, там ви все побачите
показать весь комментарий
24.12.2020 20:22 Ответить
не,не поэтому...просто потому шо й них все в бестолковке перевернуто,все не как у людей .вот они и норовят все что у других стащат на свой лад приспособить.ну и выворачивают догоры дрыгом
показать весь комментарий
24.12.2020 20:46 Ответить
нюхай...для того тебя сюда и прислали
показать весь комментарий
24.12.2020 20:49 Ответить
та главное шо не нарасее .а чо ты коверкаешь нормальное слово европа?оно известно с античных времен.и то шо какой то кацапырло его от ненависти помнет-с европой ничего не случиться.а вот тебя от натуги может удар схватить...
береги себя.ты нужен этому миру как пример,как жить нельзя
показать весь комментарий
24.12.2020 21:15 Ответить
Щось задовго розробляють- ну хоч так...
показать весь комментарий
24.12.2020 19:56 Ответить
Чем занимался и, что делал МО Полторак во время войны, я знаю, как и все нормальные люди, а вот чем занимается этот, ходивший под ст. 111 УК, кроме болтовни и воровства, я не знаю и не вижу. ЗеДолбоДятлы, может быть вы знаете и видите, чем оно занимается во время войны?
показать весь комментарий
24.12.2020 19:59 Ответить
Как чем? Провалил оборонный заказ - ну оч даже ефективно справился. Я считаю за энто нада орден дать
показать весь комментарий
24.12.2020 20:06 Ответить
ну ты зря это только ему в заслугу ставишь...там и завхоз оповский,и наём в оборонпроме,и даже серлещ по жд делу...
показать весь комментарий
24.12.2020 20:48 Ответить
проект Стратегии военной безопасности Украины, - Таран .-Который: Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 /. будет введена в действие Указом Президента. -Который четыреждыуклонист. И буратина Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника РФ. Украина-страна чудес.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:06 Ответить
расейскій уазіки закупили
показать весь комментарий
24.12.2020 20:14 Ответить
Tania Nakonechna
https://www.facebook.com/tania.nackonechna/posts/3285669981561674?__xts__%5B0%5D=68.ARDX4JJxhaPzfJPRUXFl8kGCy-9ndsjDMCWbjdIHK6uaZor6d_soCFbRrrAXiVLRIMgxdaiUAtuMmnMPq_gNZFc80oWmu_NpzqFAITyRmbuOSgVlMMfKIgk66XrbRLq-Eu0dI7cCZ3-fhNTidtIH-zIS3kdtjyxuaDTs4BvR0rPik0kGCBijvsu7Q8ghQkAZtrDBQUKDbb_gpQcX&__tn__=-R 1 ч. ·

Ось такі листівки продаються у "Фуршеті" на Нивках...
https://www.facebook.com/furshetcom/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDX4JJxhaPzfJPRUXFl8kGCy-9ndsjDMCWbjdIHK6uaZor6d_soCFbRrrAXiVLRIMgxdaiUAtuMmnMPq_gNZFc80oWmu_NpzqFAITyRmbuOSgVlMMfKIgk66XrbRLq-Eu0dI7cCZ3-fhNTidtIH-zIS3kdtjyxuaDTs4BvR0rPik0kGCBijvsu7Q8ghQkAZtrDBQUKDbb_gpQcX&__tn__=K-R Фуршет - Furshet , у вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад...

Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран - Цензор.НЕТ 2108
показать весь комментарий
24.12.2020 21:01 Ответить
Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран - Цензор.НЕТ 8325
показать весь комментарий
24.12.2020 21:01 Ответить
Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран - Цензор.НЕТ 2519
показать весь комментарий
24.12.2020 21:02 Ответить
фальцєт/занавєс/павутиння/тарань...
показать весь комментарий
24.12.2020 21:02 Ответить
Забігав дідусь - відчуває, що скоро можуть погнати копняком під зад (дякуючи фаховим матеріалам Бутусова). Сподіваюсь - скоро й поженуть.
показать весь комментарий
24.12.2020 21:28 Ответить
Військова стратегія- це круто
а з виконуючим обов"язки президента КОЗИРЕМ радились, він свому куратору Пу.. доповість, а тут стратегія всеобємлюча, є загрозою для дисбаланса РФ, невдобно якось вийде перед ворогом. .
показать весь комментарий
24.12.2020 21:38 Ответить
А що там є про житло для військових?
????
показать весь комментарий
24.12.2020 22:42 Ответить
 
 