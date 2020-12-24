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Потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан, - Кулеба

Потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан, - Кулеба

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины предусмотрено пять возможных сценариев развития событий на Донбассе, из которых сейчас реализовывается первый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события разворачиваются по первому сценарию. Когда коллеги говорят о "плане Б", они очевидно артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса, но потенциал Нормандского формата и Минского процесса не исчерпан ещё", - объяснил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул значимость той работы, которую проделывают представители Украины в переговорах разных форматов.

"И ту титаническую работу, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, ведя переговоры с немецким, французским и российским коллегами - там ещё есть за что побороться и есть на что давить. И точно так же наша команда в ТКГ под руководством первого президента Леонида Кравчука - да, там атмосфера в ТКГ так себе, мягко говоря, ситуация деструктивная, иногда это напоминает хождение по кругу бесконечное, но все профессиональные люди и все понимают, что сейчас другого пути нет. И нужно, как писал классик, "лупати сю скалу", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритет украинской дипломатии на 2021 год - противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности страны, - Кулеба

Автор: 

минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+4
та я давно второпав, шо ви, зебіли, хочете змін, самі не знаєте яких,

тому й міняєте Порошенка на Голобородька
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24.12.2020 20:45
+3
Зелень іде в еротичну подорож, а я на ПРЯМИЙ.
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24.12.2020 20:08
+2
только мендель может закончить войну в два твита.
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24.12.2020 19:59
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А где же планы "Б, В, Г ....Ю Я" пичалька
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24.12.2020 19:58 Ответить
Путенциал у них, видите ли, не исчерпан...
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24.12.2020 20:01 Ответить
Есть кстати такой мед-препарат индийский. Идеально в тему его применения в части не всё исчерпано. Но силы кончил-ись.
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24.12.2020 20:25 Ответить
ну, пану виднее, но разбрасывая семя кругом куда ни попадя, скалу е сколупнешь, а токма оросишь
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24.12.2020 19:59 Ответить
только мендель может закончить войну в два твита.
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24.12.2020 19:59 Ответить
Розуміти то я розумію- та терплячка вже уривається...ШІСТЬ РОКІВ!!!
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24.12.2020 20:02 Ответить
ты ждёшь наступления ?
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24.12.2020 20:23 Ответить
Ні.
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24.12.2020 20:25 Ответить
а что ты ждёшь ?
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24.12.2020 20:25 Ответить
Змін.
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24.12.2020 20:28 Ответить
это уход от ответа.

ты сам знаешь, чего ты хочешь ?
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24.12.2020 20:30 Ответить
Які питання- такі і відповіді. Вірно сформульоване питання - це вже 90% відповіді. Тренуйся на комусь іншому формулювати питання- ти мені вже роки три як не цікавий.
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24.12.2020 20:33 Ответить
та питання дуже просте і сформулювати його більше нііяк.

ти написав, шо тобі невтерпець чекати.

чого саме тобі невтерпець чекати ?

змін - це дурнувата відповідь, бо капітуляція - це також зміна. Ратифікація формули Штайнмайера - це також зміна.
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24.12.2020 20:36 Ответить
Я написав своє- а тих ти в моєму тексті розумієш щось своє.
І що саме ти там розумієш- мене абсолютно не цікавить. Так второпав?
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24.12.2020 20:40 Ответить
та я давно второпав, шо ви, зебіли, хочете змін, самі не знаєте яких,

тому й міняєте Порошенка на Голобородька
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24.12.2020 20:45 Ответить
Це ти мені написав? Тобто я в тобі не помилився.)))
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24.12.2020 20:48 Ответить
так ти апріорі не можеш помилятися, бо цілком відповідаєш виразу

"Нас никому не сбить с пути - нам пох.. куда идти"
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24.12.2020 20:52 Ответить
Я за Пороха голосував- а тепер вмикай свій когнітивний дисонанс і відповзи кудись.
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24.12.2020 20:54 Ответить
та за Пороха багато хто голосував, в тому числі і дехто з таких, як ти

і це не індульгенція
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24.12.2020 20:56 Ответить
А ти інквізиція, щоб мені щось про індульгенції ляпати? Так що відповзай.
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24.12.2020 21:00 Ответить
ти гельмінтам своїм командуй відповзати,

а я тут принципово для того, шоб таких, як ти, їх же писком тицяти в їх же гівно

і нічийого дозволу на це не потребую
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24.12.2020 21:02 Ответить
Чого ж ти одразу не сказав, що ти тут смАтрящій- а від кого?
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24.12.2020 21:08 Ответить
я від себе.

а ти від когось чи звідки таке дурнувате питання ?
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24.12.2020 21:19 Ответить
Ну неси трудову вахти- і щоб з корінням виривав з форуму усіляку нечисть!
Капець тут хворих на голову...)))
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24.12.2020 21:21 Ответить
"И ту титаническую работу, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак,....Источник: https://censor.net/ru/n3239028

Кулеба...
Зненацька.
Неочікувано.
Рукаліцо.
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24.12.2020 20:06 Ответить
Зелень іде в еротичну подорож, а я на ПРЯМИЙ.
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24.12.2020 20:08 Ответить
Щодо «Прямого», після Сєнцова на ньому бомбануло Гадю Савченко 2.0 - Яніну Соколову.
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24.12.2020 20:12 Ответить
А що там з нею вже трапилося?
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24.12.2020 20:15 Ответить
Черпать не перечерпать.

Значит, сказка такая:
***** - Карабас-Барабас,
а Кало(у)мойский - Папа Карло.

Из чурки сделать президента - большой столярный успех.

А всё, почему? - Потому, что дерева и ********* в УКРАИНЕ больше, чем янтаря.

С Наступающем Концом Кода "слуга глупцов".

Вовка себе обеспечил бесплатный проезд по кривому рогу ....
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24.12.2020 20:14 Ответить
А ТУТ У ЗАССАДЕ РЭВАЛЮЦИОНЭР БУРАТИНО-ПАРАШОНКА, И ПАПУТЧИК РЭВАЛЮЦИИ ПЭС АРТАМОН-АХМЕТОВ..... 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 21:24 Ответить
Правда? Еще можно отводить и отводить войска аж до Киева и Львова?
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24.12.2020 20:19 Ответить
Потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан, - Кулеба

Сказал: хер его знает. что делать. Будем всем говорить, что всё идёт по плану.
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24.12.2020 20:19 Ответить
Черпати - не перечерпати.
Головне сам процес, а результат - то таке. Егеж Кулеба?
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24.12.2020 20:19 Ответить
какой Вы хотите от Кулебы результат ?
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24.12.2020 20:41 Ответить
Исчерпан еще при подписании
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24.12.2020 20:25 Ответить
правильно сказал
если мы откажемся от этих форматов то будем крайними
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24.12.2020 20:25 Ответить
зеленый пинг понг - бессмыслеными словами перебрасываться.
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24.12.2020 20:25 Ответить
Мінські угоди вичерпають себе лише після розвалу фєдєрастового совку і повернення українмьких територій. На них засновані санкції, проти сколєновстанії...
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24.12.2020 20:26 Ответить
Потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4569
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24.12.2020 20:49 Ответить
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24.12.2020 20:54 Ответить
Чем черпали?
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24.12.2020 21:02 Ответить
канешна не исчерпан. Еще 23 года можно черпать. У Алиева спросите.
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24.12.2020 22:00 Ответить
весь мир говорит, что болтовня надоела, а кулеба имеет свое мнение- не исчерпана... так тогда это не его место... не может быть соплежуй министром иностранных дел...
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25.12.2020 05:29 Ответить
 
 