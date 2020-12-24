Потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан, - Кулеба

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины предусмотрено пять возможных сценариев развития событий на Донбассе, из которых сейчас реализовывается первый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события разворачиваются по первому сценарию. Когда коллеги говорят о "плане Б", они очевидно артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса, но потенциал Нормандского формата и Минского процесса не исчерпан ещё", - объяснил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул значимость той работы, которую проделывают представители Украины в переговорах разных форматов.

"И ту титаническую работу, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, ведя переговоры с немецким, французским и российским коллегами - там ещё есть за что побороться и есть на что давить. И точно так же наша команда в ТКГ под руководством первого президента Леонида Кравчука - да, там атмосфера в ТКГ так себе, мягко говоря, ситуация деструктивная, иногда это напоминает хождение по кругу бесконечное, но все профессиональные люди и все понимают, что сейчас другого пути нет. И нужно, как писал классик, "лупати сю скалу", - отметил Кулеба.

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