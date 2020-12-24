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Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США не скажется на помощи Украине, - Кулеба

Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США не скажется на помощи Украине, - Кулеба

Ветирование оборонного бюджета США не лишит Украину военной поддержки в 2021 году.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины: $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что "Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины" - это создает ошибочное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет заветирован абсолютно по другим причинам", - сказал Кулеба.

"Я даю вам стопроцентную гарантию, что после того, как вето будет преодолено или ситуация решится любым другим способом, суммы поддержки Украины останутся. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украине не просто сохранится, а усилится. И мы будем над этим настойчиво работать", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп ветировал оборонный бюджет США с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

Автор: 

вето (362) помощь (7819) США (26827) Кулеба Дмитрий (2880) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+2
.лять опять етот ботаник.
кто нибудь уже заткнет ему щель в голове в которую он ест?
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24.12.2020 20:28
+2
Кулеба, пожалуй один из тех, коих пересчитать по пальцам одной руки, кто действительно представляет проукраинскую позицию в ЗЕленой антиукраинской шобле... Его терпят там не случайно, но с подлым умыслом, ибо ЗЕленый антиукраинский клоун хочет казаться перед западом "проукраинским" , а также хочет иметь хоть какую-то поддержку остатка тех проукраинских людей, которые голосовали за него в 2019, обдуренные красивыми лозунгами-пустышками и сериалом-обманкой "слуга народа"...
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24.12.2020 20:47
+1
То же, что и всегда
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24.12.2020 21:13
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Кулєба, ви такий розумний, звідки ви все знаєте? нема для вас ніяких таємниць
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24.12.2020 20:27 Ответить
Кулеба все правильно говорит. Трамп ветировал оборонный бюджет США, в котором в том числе предусмотрена военная помощь другим странам (и Украине) по причине того, что ассигнования на оборону он считает недостаточными. И в своем твите так и написал: "этот бюджет оставляет нас безоружными против Китая и России". Зрада отменяется.
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24.12.2020 22:21 Ответить
.лять опять етот ботаник.
кто нибудь уже заткнет ему щель в голове в которую он ест?
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24.12.2020 20:28 Ответить
та бубино вето просто ломает представления о мире у всех и мощью своей
повергает народы в состояние оцепенения и хаоса...
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24.12.2020 20:43 Ответить
Кулеба, пожалуй один из тех, коих пересчитать по пальцам одной руки, кто действительно представляет проукраинскую позицию в ЗЕленой антиукраинской шобле... Его терпят там не случайно, но с подлым умыслом, ибо ЗЕленый антиукраинский клоун хочет казаться перед западом "проукраинским" , а также хочет иметь хоть какую-то поддержку остатка тех проукраинских людей, которые голосовали за него в 2019, обдуренные красивыми лозунгами-пустышками и сериалом-обманкой "слуга народа"...
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24.12.2020 20:47 Ответить
"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины: $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что "Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины" - это создает ошибочное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет заветирован абсолютно по другим причинам", - сказал Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3239030

А що ж вчора було на ЦН ?
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24.12.2020 20:57 Ответить
То же, что и всегда
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24.12.2020 21:13 Ответить
Зрадна зрада була, головне виставити правильний заголовок в новини. Бо інакше переглядів не буде.
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24.12.2020 21:50 Ответить
Крикунів нема тільки.
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24.12.2020 23:24 Ответить
Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих.("Двенадцать стульев")
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24.12.2020 21:18 Ответить
Живущие там мигранты и сообщили вам. Там решают проблемы Штатов!!!
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24.12.2020 21:21 Ответить
Да чего вы радуетесь зеленые попрошайки, не воровали бы и помощи не какой не надо было бы.
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24.12.2020 23:22 Ответить
 
 