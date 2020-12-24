Крымскую платформу запустят в следующем году на саммите в Киеве, - Кулеба
Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. На этом саммите соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков. Они, по его словам, должны объединить свои усилия вокруг цели: деоккупация Крыма.
"В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину", - добавил он.
Кулеба отметил, что в рамках Крымской платформы будут пытаться ограничить возможности для "российского произвола в Крыму".
"Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма", - подчеркнул министр.
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"9 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Кулебы постоянным представителем Украины при Совете Европы."