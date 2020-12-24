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Крымскую платформу запустят в следующем году на саммите в Киеве, - Кулеба

Крымскую платформу запустят в следующем году на саммите в Киеве, - Кулеба

Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. На этом саммите соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пояснил министр, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков. Они, по его словам, должны объединить свои усилия вокруг цели: деоккупация Крыма.

"В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину", - добавил он.

Кулеба отметил, что в рамках Крымской платформы будут пытаться ограничить возможности для "российского произвола в Крыму".

"Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
В нього сьогодні що совесна діарея ??Несе вселяку лабуду !!)))
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24.12.2020 20:42
+3
Якщо згадує пиндосов чи сороса,це 100% москаль і до ворожки не ходи !!)))
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24.12.2020 20:47
+1
і куди то полетить та платформа?
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24.12.2020 20:41
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і куди то полетить та платформа?
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24.12.2020 20:41 Ответить
В нього сьогодні що совесна діарея ??Несе вселяку лабуду !!)))
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24.12.2020 20:42 Ответить
Це тому ти не став депутатом?
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24.12.2020 20:46 Ответить
Цікаво ,чому? )))
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24.12.2020 20:49 Ответить
Тому, що ліньки розуміти сказане компетентними людьми.
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24.12.2020 20:50 Ответить
Хто то є ,компетентні люди?? За СРСР , це було КДБ!!))
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24.12.2020 20:53 Ответить
Тобто дещо ти знаєш... Міністр МЗС- ще більш компетентний.
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24.12.2020 21:01 Ответить
Якщо рівня Пороха ,то згоден,але не зелена пліснява !!))
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24.12.2020 21:03 Ответить
Рівня.
"9 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Кулебы постоянным представителем Украины при Совете Европы."
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24.12.2020 21:07 Ответить
Рівень ,гут!! А яку політику він втілює, в якому напрямку рухається Україна!! З приходом до влади зеленої плісняви Україна зробила оверштаг і прямує в "родную говєнь" Московію !!!))
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24.12.2020 21:14 Ответить
Тю...)))
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24.12.2020 21:22 Ответить
мета одна- бить кацарилих по їх невмитих мордяках.
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24.12.2020 20:44 Ответить
Якщо згадує пиндосов чи сороса,це 100% москаль і до ворожки не ходи !!)))
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24.12.2020 20:47 Ответить
йому тут цікаво, хай собі тут бовтається, може й чого з часом зрозуміє чому українці всі бандери та касапів так не *******
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24.12.2020 20:59 Ответить
Заблукав, москалику? Нічого, скоро адмін тобі покаже, де тут вихід.
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24.12.2020 20:45 Ответить
Я знав, що гарні справи швидко не робляться- та ця розтягнеться на десятиліття.
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24.12.2020 20:44 Ответить
Нажаль ,це так!! Руйнація імперіі це довготривалий історичний процес !!))
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24.12.2020 20:45 Ответить
Який розтягли в часі американці та европейці. Бо нічого особистого- просто бізнес.
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24.12.2020 20:47 Ответить
То так , підтримали штанці московитам,свого часу !!))
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24.12.2020 20:50 Ответить
І заробили разом з ними шалену купу грошей- і зараз продовжують заробляти.
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24.12.2020 20:52 Ответить
Крымская платформа - очередная схема для опустошения бюджета .
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24.12.2020 20:45 Ответить
та ну, а я вважав що якийсь безпілотник
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24.12.2020 21:01 Ответить
Хух, ну слава богу. А то я не спал ночами, дни считал до запуска этой самой "Платформы". Можно уже билеты на ЮБК бронировать?
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24.12.2020 20:56 Ответить
та можете вже бігти до каси, вам як рускаязичной меньшості ще й знижку зроблять за квотою
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24.12.2020 21:05 Ответить
Якщо не втрутяться США та Велика Британія, то потоне ця "платформа", як і мінські договорняки, в пустопорожній балаканині.
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24.12.2020 21:57 Ответить
 
 