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ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19. ДОКУМЕНТ

ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров Украины выделил 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - тоцилизумаб и иммуноглобулин. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эти деньги лучше потратить на кислород, маски и пульсоксиметры.

Директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге написал письмо главе Минздрава Украины Максиму Степанову. Этот документ опубликовало издание "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Клюге выражает глубокую обеспокоенность из-за решения Кабинета Министров выделить государственные средства на лекарства, влияние которых на снижение смертности от COVID-19 либо имеет низкий уровень, либо вообще не доказано.

Ганс Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы поощрить использование доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", - говорится в письме.

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В ВОЗ подчеркнули, что такой большой бюджет следует направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, в частности, масок, а также оборудования для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров).

В ВОЗ напомнили, что внимательно следят за данным глобальных исследований и регулярно обновляют свои технические указания по лечению пациентов с коронавирусом.

"ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений обновляющиеся рекомендации относительно лекарственных средств для COVID-19", - отметил Ганс Клюге.

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Правительство выделило около 125 млн гривен на покупку тоцилизумабу и иммуноглобулина в конце ноября. Оба препарата есть в украинском протоколе лечения, хотя их эффективность до сих пор не доказана.

Тоцилизумаб используют для лечения ревматоидного артрита. Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США, но в июле инновационная компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследования этого препарата для лечения пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.

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Иммуноглобулины - это препараты на плазме крови людей, которые не болели коронавирусом. Эффективность таких лекарств при COVID-19 только начали изучать, однако в США Национальный институт здоровья не рекомендует использовать их вне клинических испытаний.

ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 01

Автор: 

ВОЗ (777) Кабмин (14029) лекарства (1224) Минздрав (4901)


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Топ комментарии
+40
Шо та ВОЗ понимает в распиле бюджетного бабла?
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24.12.2020 20:49
+22
Что взять с клоунов. Они уже приготовились попилить эти бабки на ненужных препаратах.
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24.12.2020 20:49
+11
странная какая-то эта ВОЗ.

Деньги дают не на что надо, а кому надо.

Так сложилось, шо эти кто надо не торгуют кислородом, а торгуют ненужными препаратами.
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24.12.2020 20:48
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О,это што было,дэээбильные воз и моз не поделили...
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24.12.2020 20:47 Ответить
странная какая-то эта ВОЗ.

Деньги дают не на что надо, а кому надо.

Так сложилось, шо эти кто надо не торгуют кислородом, а торгуют ненужными препаратами.
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24.12.2020 20:48 Ответить
Представитель ВОЗ намекнул (прямо сказал), что (утрируя) "ваши исследования влияния асперина на лечения чумы смешны, особенно, учитывая ваше оборудование", но тут ниже https://censor.net/ru/user/112307 написал в точку "Шо та ВОЗ понимает в распиле бюджетного бабла?". Ну хоть ВОЗ переживает за ненадлежащим образом потраченные средства бюджета.
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24.12.2020 21:16 Ответить
Воз переживает за потраченные средства из нашего бюджета? Не смешите мои тапки. ВОЗ может переживать только за одно - чтобы наши потраченные средства не прошли мимо тех компаний, которые отстегивают чиновникам ВОЗ.
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24.12.2020 22:30 Ответить
Относительно переживания ВОЗ, написано в качестве сарказма, а вот 125 мил. грн. (ГРН КАРЛ) для компаний, которые отстегивают ВОЗ за ту же рекламу лекарства КОВИд? Ну это как сходить в кофетерий выпить чашеку кавы.
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24.12.2020 22:35 Ответить
Вот именно поэтому у меня и вызывают подозрения так называемые "переживания" данной, уже не единожды себя скомпроментировавшей, организации за деньги из нашего бюджета. Уж очень сильно заерзались на ровном месте.
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24.12.2020 22:41 Ответить
Переживает не сама организация, а ее глава Гебреисус, поскольку получил в начале пандемии официальные претензии от мирового сообщества о молчании распространении пандемии, тогда же стал вопрос о возможной его связи (коррупции) с Китаем, откуда пошол первый штамп смертельно КОВДа (не смертельны больше 3х десятков видов, примерно 80-90% людей за жизнь их спокойно перебаливают), сейчас США заявила о выходе финансирования и другие страны ЕС начали задумываться, после, начались чуть ли не ежедневные отчеты. Да, вопрос может стоять в рекламе, но когда лидеры этих стран сами себе колят их же лекарство под присмотров врачей и мирвых журналистов, становится более менее понятно. Но на счет ВОЗ, не стоит всю организацию подтягивать под деятельность одного их представителя.
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24.12.2020 22:57 Ответить
Но здесь они правы на 100%. У нас реальное фуфло включили в протоколы лечения, причем ну просто очень дорогое. По нормальному, те, кто ставил подпись под Биовеном, должны присесть надолго... Но, к сожалению, не в нашей стране. Ухудшить течение болезни теоретически препарат может, а вот улучшить - нет. Ну а Тоцилизумаб был под вопросом. Теперь уже нет. Проверили - не работает.
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24.12.2020 23:42 Ответить
Шо та ВОЗ понимает в распиле бюджетного бабла?
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24.12.2020 20:49 Ответить
мы все передохнем через этих ЗЕленых идиотов и воров !
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24.12.2020 20:56 Ответить
Не кажіть: як раз ВООЗ дуууууже тямуща в цій царині (розпилі не бабла, а бабліща)!
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24.12.2020 21:02 Ответить
ВОЗ пока что не признал ни одного препарата для лечения ковида. Это не он впаривает людям фуфломицины и фуфловиры. Так что не надо. Если бы прислушивались к рекомендациям ВОЗ, то лечение бы обходилось в несколько раз дешевле при той же эффективности. А наши тупо пилят бабки.
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24.12.2020 23:45 Ответить
Что взять с клоунов. Они уже приготовились попилить эти бабки на ненужных препаратах.
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24.12.2020 20:49 Ответить
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают послы.
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24.12.2020 20:50 Ответить
Куда ж нашим лікарям до передових західних методик-італьйської,іспанської ,того ж США, що завалили трупами ковідних всі морги. SS в порівнянні з ВОЗ -благодійна організація.
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24.12.2020 20:50 Ответить
че ты хотел своим "сс" сказать то? я думаю просто кот на клаву упал, либо вы просто кретин. сорри, но приставлять в тему ковида Воинов шо били красножопых - извините. и даже не то шо у меня родак воевал в том подразделении, просто режет глаз дурацкие "сс-канья"
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24.12.2020 20:56 Ответить
Тоцилизумаб- необходимый препарат , он помогает с цитокиновым штормом. В аптеках максимальная доза от 33000 грн. Вопрос пойдет ли он больным, или будут красть и продавать . А вот кислородные концентраторы очень нужны . Плюс таможня дерет с них непомерные налоги. 10лиитровый от 200 уже растаможить плюс брокер . И каток гундосого закрыть на все праздники желательно. Масовые скопления оно устраивает , все для зебилов и короновируса.
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24.12.2020 20:50 Ответить
Его действительно долго тестировали на тысячах пациентов. Недавно читал исследования... Если коротко, то препарат не оправдал надежд.
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24.12.2020 23:48 Ответить
І крім всього ще й побічка ого яка.
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25.12.2020 01:38 Ответить
Скажите кто-нибудь этому ВОЗу, чтобы не мешали пилить бабло.
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24.12.2020 20:52 Ответить
В письме Клюге выражает глубокую обеспокоенность Источник: https://censor.net/ru/n3239033\\\\\\\\\

не внук ли командующего Вермахта? надо было деду командовать "более лучше" шоб вы не глубоко озабочивался, а распоряжался.

\\\\Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов. Источник: https://censor.net/ru/n3239033\\\

понятненько, не те пошли Клюге уже.
Кстати, а у нас черноземы - налетай.те, за вакцину то. Ой, а вирус мутирует? не беда, черноземов у нас как земли.... ну еще трусы есть вот так вот.
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24.12.2020 20:53 Ответить
А еще его фамилия ассоциируется с другой немецкой фамилией - Менгеле
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24.12.2020 21:02 Ответить
не знаю, но подумал бы об этом сочетании в третью очередь. сперва даже Рабинович был бы.
кому шо ближе, допустим.
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24.12.2020 21:10 Ответить
Ой-вей, в ассоциативном плане очень даже может быть!
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24.12.2020 21:31 Ответить
не учился на это.
просто никогда бы не ассоциировал бригадного генерала с медиком. это нонсенс просто. ну блин, это как генерала Назарова или генерала Муженко и хирурга в Мечникова штабе, доктора то.
нонсенс, сэр?
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24.12.2020 21:38 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84 Йо́зеф Ме́нгеле (нем. Josef Mengele [ˈjoːzɛf ˈmɛŋələ]; 16 марта 1911[4], Гюнцбург, Бавария - 7 февраля 1979, Бертиога, Сан-Паулу, Бразилия) - немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны.
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25.12.2020 07:18 Ответить
какой-то ВОЗ будет степашке рассказывать куда надо бросить миллионы? ))))
пусть скажет спасибо что не в дороги... а то у нас знаете еще сколько см (сантиметров))) можно на те деньги укатать !! ))))
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24.12.2020 20:55 Ответить
...нудета 20 млн до конца укатки...
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24.12.2020 21:04 Ответить
для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців кремлемордорської "іліти" на локації штабквартири ВОЗ

https://mobile.twitter.com/DocFrm Doc @DocFrm

Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
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24.12.2020 20:56 Ответить
Та не, на кислороде так бабулеты не замутишь
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24.12.2020 20:57 Ответить
где дексаметазон и цефтриаксон если ответите на этот вопрос то потом поговорим продуктивно
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24.12.2020 20:57 Ответить
Зиленскай хотел положить себе на карман 125 миллимонов , типо на закупку вакцины , а его за руку поймали
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24.12.2020 21:00 Ответить
ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5474
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24.12.2020 21:02 Ответить
ми і африка точно не будемо першими
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24.12.2020 21:51 Ответить
так медики ж самі випросили. Кого з них не спитаєш - ми за вакцинацію, я он своїх діток щепила точно по графіку. Може й брешуть. Але тепер прийдеться і самим розкошелитись на відмітку про щеплення. або покірно прийняти цей подарунок долі.
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25.12.2020 01:44 Ответить
Иди лесом воз, который без кобылы.
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24.12.2020 21:03 Ответить
А зачем зесрани все это покупать,если Порох покупает...
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24.12.2020 21:05 Ответить
Порох купує, а зесрані крадуть.

Як у класиків: «Старые вещи покупаем, новые крадем». (с)
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25.12.2020 00:11 Ответить
Изобретение фуфломицина очень нужная программа развития, Великих строек, Зелёных реформаторов.
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24.12.2020 21:16 Ответить
125 млн грн тю то юлі раз по бутіках з доцьою сходити.
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24.12.2020 21:17 Ответить
Ще один "кушнарьов" про Юліні коштовності мітінгує...
Підеш на полювання? На ведмедя в кущах?
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24.12.2020 22:12 Ответить
"Кабінет Міністрів України виділив 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19 - тоцилізумаб і імуноглобулін". - Назва препаратів вказана не вірно. Правильна назва "Схематин" і "Розпилін".
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24.12.2020 21:32 Ответить
выделил 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - тоцилизумаб и иммуноглобулин...

Еще бы миллионов 100 на анальгин и было бы в самый раз!
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24.12.2020 21:34 Ответить
Стєпанов нарвався на міну... айяйяй...
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24.12.2020 21:37 Ответить
Чудесно було б взагалі не закупляти ліки з недоказаною ефективністю! Які це кошти величезні
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24.12.2020 21:39 Ответить
тоцилізумаб

Фармакологическая группа - Иммунодепрессанты

В определенных условиях иммунные механизмы, играющие важную роль в защите организма от различных вредных воздействий, могут быть причиной нежелательных реакций. Так, отторжение пересаженных тканей и органов связано с иммунологической несовместимостью. При тканевой несовместимости организм вырабатывает к антигенам чужеродной ткани антитела, которые совместно с лимфоидными клетками вызывают ее повреждение и гибель. По современным данным некоторые заболевания (системная красная волчанка, тромбоцитопеническая пурпура, узелковый периартериит, аутоиммунный гломерулонефрит, неспецифический язвенный колит, ревматоидный артрит и др.) могут рассматриваться как аутоиммунные процессы, возникающие в результате высвобождения содержащихся в организме специфических антигенов. В нормальных условиях эти антигены находятся в связанном состоянии и иммунопатологических реакций не вызывают. В связи с указанными причинами получило развитие новое направление поиска лекарств, тормозящих иммуногенез, подавляющих продукцию антител: поскольку антитела вырабатываются лимфоцитами и плазматическими клетками, иммунодепрессивной активностью должны обладать химические соединения, подавляющие пролиферативные процессы в лимфоидных (иммунокомпетентных) тканях и угнетающие биосинтез нуклеиновых кислот. Как оказалось, иммунодепресивное влияние оказывают многие вещества._
---------це треба бути ідіотом.. призначати при Ковіді,..
коли,навпаки, треба мобілізувати імунну систему на вироблення антитіл для протидії вірусу..
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24.12.2020 21:50 Ответить
Не совсем так. Люди гибнут не именно от вируса, а от цитокинового шторма, т.е. от неправильного ответа нашего иммунитета на этот вирус. Поэтому иммунитет в отдельных случаях действительно нужно "гасить". Другое дело, что дешевый дексаметазон свою эффективность доказал (при этом если принимать его на всякий случай до возникновения осложнений, угрожающих жизни, он может увеличить летальность на 17% - ни в коем случае нельзя заниматься самолечением), а дорогой тоцилизумаб - нет. Исследования шли давно, недавно опубликовали результаты.
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24.12.2020 23:55 Ответить
Однак ВООЗ ВОЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів
------
ТА ПІШЛО ВОНО НА..УЙ РАЗОМ З ГЕБРЕЙЕЗУСОМ!
ВОЗ ще за приховування фактів початку пандемії НЕ ВІДПОВІЛО..
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24.12.2020 22:01 Ответить
Та не пішли б вони нафіг, цей ВОЗ
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24.12.2020 22:08 Ответить
Іване, будете щеплюватися ?
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24.12.2020 23:17 Ответить
Гроші все одно розкрадуть. Саме для цього їх і виділили.
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25.12.2020 00:06 Ответить
 
 