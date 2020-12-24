ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров Украины выделил 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - тоцилизумаб и иммуноглобулин. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эти деньги лучше потратить на кислород, маски и пульсоксиметры.

Директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге написал письмо главе Минздрава Украины Максиму Степанову. Этот документ опубликовало издание "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Клюге выражает глубокую обеспокоенность из-за решения Кабинета Министров выделить государственные средства на лекарства, влияние которых на снижение смертности от COVID-19 либо имеет низкий уровень, либо вообще не доказано.

Ганс Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы поощрить использование доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", - говорится в письме.

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В ВОЗ подчеркнули, что такой большой бюджет следует направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, в частности, масок, а также оборудования для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров).

В ВОЗ напомнили, что внимательно следят за данным глобальных исследований и регулярно обновляют свои технические указания по лечению пациентов с коронавирусом.

"ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений обновляющиеся рекомендации относительно лекарственных средств для COVID-19", - отметил Ганс Клюге.

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Правительство выделило около 125 млн гривен на покупку тоцилизумабу и иммуноглобулина в конце ноября. Оба препарата есть в украинском протоколе лечения, хотя их эффективность до сих пор не доказана.

Тоцилизумаб используют для лечения ревматоидного артрита. Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США, но в июле инновационная компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследования этого препарата для лечения пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.

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Иммуноглобулины - это препараты на плазме крови людей, которые не болели коронавирусом. Эффективность таких лекарств при COVID-19 только начали изучать, однако в США Национальный институт здоровья не рекомендует использовать их вне клинических испытаний.