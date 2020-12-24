ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров Украины выделил 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - тоцилизумаб и иммуноглобулин. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эти деньги лучше потратить на кислород, маски и пульсоксиметры.
Директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге написал письмо главе Минздрава Украины Максиму Степанову. Этот документ опубликовало издание "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.
В письме Клюге выражает глубокую обеспокоенность из-за решения Кабинета Министров выделить государственные средства на лекарства, влияние которых на снижение смертности от COVID-19 либо имеет низкий уровень, либо вообще не доказано.
Ганс Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов.
"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы поощрить использование доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", - говорится в письме.
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В ВОЗ подчеркнули, что такой большой бюджет следует направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, в частности, масок, а также оборудования для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров).
В ВОЗ напомнили, что внимательно следят за данным глобальных исследований и регулярно обновляют свои технические указания по лечению пациентов с коронавирусом.
"ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений обновляющиеся рекомендации относительно лекарственных средств для COVID-19", - отметил Ганс Клюге.
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Правительство выделило около 125 млн гривен на покупку тоцилизумабу и иммуноглобулина в конце ноября. Оба препарата есть в украинском протоколе лечения, хотя их эффективность до сих пор не доказана.
Тоцилизумаб используют для лечения ревматоидного артрита. Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США, но в июле инновационная компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследования этого препарата для лечения пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.
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Иммуноглобулины - это препараты на плазме крови людей, которые не болели коронавирусом. Эффективность таких лекарств при COVID-19 только начали изучать, однако в США Национальный институт здоровья не рекомендует использовать их вне клинических испытаний.
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Деньги дают не на что надо, а кому надо.
Так сложилось, шо эти кто надо не торгуют кислородом, а торгуют ненужными препаратами.
не внук ли командующего Вермахта? надо было деду командовать "более лучше" шоб вы не глубоко озабочивался, а распоряжался.
\\\\Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов. Источник: https://censor.net/ru/n3239033\\\
понятненько, не те пошли Клюге уже.
Кстати, а у нас черноземы - налетай.те, за вакцину то. Ой, а вирус мутирует? не беда, черноземов у нас как земли.... ну еще трусы есть вот так вот.
кому шо ближе, допустим.
просто никогда бы не ассоциировал бригадного генерала с медиком. это нонсенс просто. ну блин, это как генерала Назарова или генерала Муженко и хирурга в Мечникова штабе, доктора то.
нонсенс, сэр?
пусть скажет спасибо что не в дороги... а то у нас знаете еще сколько см (сантиметров))) можно на те деньги укатать !! ))))
далі писано про відстойник чад і домочадців кремлемордорської "іліти" на локації штабквартири ВОЗ
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Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
Як у класиків: «Старые вещи покупаем, новые крадем». (с)
Підеш на полювання? На ведмедя в кущах?
Еще бы миллионов 100 на анальгин и было бы в самый раз!
Фармакологическая группа - Иммунодепрессанты
В определенных условиях иммунные механизмы, играющие важную роль в защите организма от различных вредных воздействий, могут быть причиной нежелательных реакций. Так, отторжение пересаженных тканей и органов связано с иммунологической несовместимостью. При тканевой несовместимости организм вырабатывает к антигенам чужеродной ткани антитела, которые совместно с лимфоидными клетками вызывают ее повреждение и гибель. По современным данным некоторые заболевания (системная красная волчанка, тромбоцитопеническая пурпура, узелковый периартериит, аутоиммунный гломерулонефрит, неспецифический язвенный колит, ревматоидный артрит и др.) могут рассматриваться как аутоиммунные процессы, возникающие в результате высвобождения содержащихся в организме специфических антигенов. В нормальных условиях эти антигены находятся в связанном состоянии и иммунопатологических реакций не вызывают. В связи с указанными причинами получило развитие новое направление поиска лекарств, тормозящих иммуногенез, подавляющих продукцию антител: поскольку антитела вырабатываются лимфоцитами и плазматическими клетками, иммунодепрессивной активностью должны обладать химические соединения, подавляющие пролиферативные процессы в лимфоидных (иммунокомпетентных) тканях и угнетающие биосинтез нуклеиновых кислот. Как оказалось, иммунодепресивное влияние оказывают многие вещества._
---------це треба бути ідіотом.. призначати при Ковіді,..
коли,навпаки, треба мобілізувати імунну систему на вироблення антитіл для протидії вірусу..
ВООЗВОЗ
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ТА ПІШЛО ВОНО НА..УЙ РАЗОМ З ГЕБРЕЙЕЗУСОМ!
ВОЗ ще за приховування фактів початку пандемії НЕ ВІДПОВІЛО..